Julian Nagelsmann feiert einen erfolgreichen Einstand als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Die DFB-Elf gewinnt das Testspiel gegen die USA in Hartford nach Rückstand mit 3:1.

Captain Ilkay Gündogan (39. Minute), Stürmer Niklas Füllkrug (58.) und Youngster Jamal Musiala (61.) drehten das Spiel für den EM-Gastgeber, der sich vor einem Monat von Hansi Flick getrennt hat. Für die Amerikaner traf der ehemalige Dortmunder Christian Pulisic in der 27. Minute sehenswert zur Führung.

Die Deutschen, die schon beim 2:1-Sieg gegen Frankreich unter dem vorübergehend eingesprungenen Trio um Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner Aufwärtstendenz zeigten, traten ohne den erkrankten Joshua Kimmich an. Der Bayern-Akteur verliess das von kritischen Tönen begleitete Camp in Übersee vorzeitig und wird auch im nächsten Test am Mittwoch gegen Mexiko fehlen.

Weltmeister Mats Hummels feierte derweil nach zweijähriger Absenz an der Seite von Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Robin Gosens ein erfolgreiches Comeback in der Viererabwehr.

sda