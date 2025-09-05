Die deutsche Startelf gegen die Slowakei. KEYSTONE

Nach dem 0:2 in der Slowakei ist die DFB-Elf in der WM-Qualifikation bereits unter Druck. Die Pressestimmen nach dem historischen Fehlstart.

🇨🇭 Pressestimmen aus der Schweiz

«Blick»: «Historischer Fehlstart in Bratislava: Nagelsmann sauer – deutsches Debakel zum WM-Quali-Start»

«NZZ»: «Blamage für DFB-Team: 0:2-Pleite in der Slowakei»

«Tages-Anzeiger»: «Was für ein missglückter Auftakt in die WM-Qualifikation: Deutschland verliert hochverdient 0:2 in der Slowakei. »

Pressestimmen aus der Slowakei 🇸🇰

«Sport»: «Fantasie in Bewegung! Slowakei bringt nach fantastischer Leistung den Giganten aus Deutschland zum Schweigen.»

🇩🇪 Pressestimmen aus Deutschland

«Bild»: «Historische Deutschland-Blamage! So wird das nichts mit dem WM-Titel ... Dieser Auftritt macht 280 Tage vor dem Start der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fassungslos.»

«FAZ»: «Historischer Rückschlag für enttäuschendes DFB-Team – Für die deutsche Nationalmannschaft ist es die erste Auswärtsniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel überhaupt: In Bratislava unterliegt das fahrig auftretende Team von Julian Nagelsmann der Slowakei völlig verdient.»

«kicker»: «Hinten anfällig, vorne harmlos: DFB-Team verpatzt WM-Quali-Auftakt in der Slowakei»

«ntv»: «Nagelsmann platzt der Kragen, Bundestrainer droht DFB-Stars. Unerwarteter Rückschlag auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026: Die DFB-Elf blamiert sich auswärts in der Slowakei. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich verzweifelt – und sucht ein Grundproblem.»

«Spiegel»: «0:2 in der Slowakei – Deutschland verpatzt den Start in die WM-Qualifikation»

«Sportschau»: «Historische Pleite – Deutschland von der Slowakei vorgeführt»

«Sport1»: «Historische Blamage: DFB-Team leistet sich fatalen Fehlstart»

«Süddeutsche Zeitung»: «0:2 in der Slowakei – DFB-Elf völlig von der Rolle»

«t-online»: «Blamage in Bratislava: DFB-Elf kassiert historische Pleite»

«ran»: «DFB-Team mit historischer Blamage: Deutschland leistet sich fatalen Fehlstart»

«ZDFheute»: «Desaströse DFB-Elf unterliegt der Slowakei»

Julian Nagelsmann. Uwe Anspach/dpa

🇦🇹 Pressestimmen aus Österreich

«Krone»: «Deutschland fängt sich 0:2-Watschn in der Slowakei»

«Kurier»: «Fehlstart in Bratislava: Deutschland verliert WM-Quali-Auftakt»

«Österreich24»: «Deutschland kassiert peinliche Pleite zum WM-Quali-Auftakt.»

🇪🇸 Pressestimmen aus Spanien

«Marca»: «Die Slowakei sorgt für Alarm: Sorgen um Deutschland»

«AS»: «Deutschland ist ein Drama. Die Slowakei führte eine Mannschaft vor, die in jeder Hinsicht enttäuschend war»

«Mundo Deportivo»: «Deutschland geht gegen die Slowakei k.o., die Geschichte schreibt»

🇫🇷 Pressestimmen aus Frankreich

«L‘Equipe»: «Ohne Jamal Musiala, der erst in einigen Monaten wieder spielen wird, schien die Nationalmannschaft ideenlos, um den slowakischen Sieg zu gefährden.»

🇬🇧 Pressestimmen aus Grossbritannien

«The Guardian»: «Deutschland von der Slowakei geschockt, aber Nordirland freut sich über einen Sieg. Die Deutschen, die sich das Ziel gesetzt haben, die WM 2026 zu gewinnen, hatten zuvor noch nie ein WM-Qualifikationsspiel auswärts verloren.»

«Sun»: «Deutschland perplex – Wirtz' Fauxpas führt zu Gegentor 11 Sekunden später. Die Truppe von Julian Nagelsmann reiste am Donnerstagabend als klarer Favorit nach Bratislava, um das Spiel der Gruppe A und die Gruppe selbst zu gewinnen. Doch sie wurden von den brillanten Slowaken, die am Ende mit 2:0 gewannen, sensationell geschlagen.»

«Daily Mail»: «Die Dinge liefen nicht nach Plan. Die deutsche Mannschaft zeigte eine miserable Leistung und schaffte es nicht, den Ball ins Netz zu bringen.»

