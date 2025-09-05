  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Presseschau «Deutschland ist ein Drama»: Medien zerlegen Nagelsmanns Team

Syl Battistuzzi

5.9.2025

Die deutsche Startelf gegen die Slowakei.
Die deutsche Startelf gegen die Slowakei.
KEYSTONE

Nach dem 0:2 in der Slowakei ist die DFB-Elf in der WM-Qualifikation bereits unter Druck. Die Pressestimmen nach dem historischen Fehlstart.

Syl Battistuzzi

05.09.2025, 13:30

05.09.2025, 14:02

🇨🇭 Pressestimmen aus der Schweiz

«Blick»: «Historischer Fehlstart in Bratislava: Nagelsmann sauer – deutsches Debakel zum WM-Quali-Start»

«NZZ»: «Blamage für DFB-Team: 0:2-Pleite in der Slowakei»

«Tages-Anzeiger»: «Was für ein missglückter Auftakt in die WM-Qualifikation: Deutschland verliert hochverdient 0:2 in der Slowakei. »

Pressestimmen aus der Slowakei 🇸🇰

«Sport»: «Fantasie in Bewegung! Slowakei bringt nach fantastischer Leistung den Giganten aus Deutschland zum Schweigen.»

DFB-Coach schlägt nach Slowakei-Pleite Alarm. Nagelsmann: «Gegner bei Emotionalität meilenweit überlegen»

DFB-Coach schlägt nach Slowakei-Pleite AlarmNagelsmann: «Gegner bei Emotionalität meilenweit überlegen»

🇩🇪 Pressestimmen aus Deutschland

«Bild»: «Historische Deutschland-Blamage! So wird das nichts mit dem WM-Titel ... Dieser Auftritt macht 280 Tage vor dem Start der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fassungslos.»

«FAZ»: «Historischer Rückschlag für enttäuschendes DFB-Team – Für die deutsche Nationalmannschaft ist es die erste Auswärtsniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel überhaupt: In Bratislava unterliegt das fahrig auftretende Team von Julian Nagelsmann der Slowakei völlig verdient.»

«kicker»: «Hinten anfällig, vorne harmlos: DFB-Team verpatzt WM-Quali-Auftakt in der Slowakei»

«ntv»: «Nagelsmann platzt der Kragen, Bundestrainer droht DFB-Stars. Unerwarteter Rückschlag auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026: Die DFB-Elf blamiert sich auswärts in der Slowakei. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich verzweifelt – und sucht ein Grundproblem.»

«Spiegel»: «0:2 in der Slowakei – Deutschland verpatzt den Start in die WM-Qualifikation»

«Sportschau»: «Historische Pleite – Deutschland von der Slowakei vorgeführt» 

«Sport1»: «Historische Blamage: DFB-Team leistet sich fatalen Fehlstart»

«Süddeutsche Zeitung»: «0:2 in der Slowakei – DFB-Elf völlig von der Rolle»

«t-online»: «Blamage in Bratislava: DFB-Elf kassiert historische Pleite»

«ran»: «DFB-Team mit historischer Blamage: Deutschland leistet sich fatalen Fehlstart»

«ZDFheute»: «Desaströse DFB-Elf unterliegt der Slowakei»

Julian Nagelsmann.
Julian Nagelsmann.
Uwe Anspach/dpa

🇦🇹 Pressestimmen aus Österreich

«Krone»: «Deutschland fängt sich 0:2-Watschn in der Slowakei»

«Kurier»: «Fehlstart in Bratislava: Deutschland verliert WM-Quali-Auftakt»

«Österreich24»: «Deutschland kassiert peinliche Pleite zum WM-Quali-Auftakt.»

🇪🇸 Pressestimmen aus Spanien

«Marca»: «Die Slowakei sorgt für Alarm: Sorgen um Deutschland»

«AS»: «Deutschland ist ein Drama. Die Slowakei führte eine Mannschaft vor, die in jeder Hinsicht enttäuschend war»

«Mundo Deportivo»: «Deutschland geht gegen die Slowakei k.o., die Geschichte schreibt»

Fan-Reaktionen nach Slowakei-Blamage. «Traurig zu sehen, wie tief der deutsche Fussball gefallen ist»

Fan-Reaktionen nach Slowakei-Blamage«Traurig zu sehen, wie tief der deutsche Fussball gefallen ist»

🇫🇷 Pressestimmen aus Frankreich

«L‘Equipe»: «Ohne Jamal Musiala, der erst in einigen Monaten wieder spielen wird, schien die Nationalmannschaft ideenlos, um den slowakischen Sieg zu gefährden.»

🇬🇧 Pressestimmen aus Grossbritannien

«The Guardian»: «Deutschland von der Slowakei geschockt, aber Nordirland freut sich über einen Sieg. Die Deutschen, die sich das Ziel gesetzt haben, die WM 2026 zu gewinnen, hatten zuvor noch nie ein WM-Qualifikationsspiel auswärts verloren.»

«Sun»: «Deutschland perplex – Wirtz' Fauxpas führt zu Gegentor 11 Sekunden später. Die Truppe von Julian Nagelsmann reiste am Donnerstagabend als klarer Favorit nach Bratislava, um das Spiel der Gruppe A und die Gruppe selbst zu gewinnen. Doch sie wurden von den brillanten Slowaken, die am Ende mit 2:0 gewannen, sensationell geschlagen.»

«Daily Mail»: «Die Dinge liefen nicht nach Plan. Die deutsche Mannschaft zeigte eine miserable Leistung und schaffte es nicht, den Ball ins Netz zu bringen.»

Videos aus dem Ressort

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu

04.09.2025

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Meistgelesen

Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»
Herzogin von Kent ist tot
Jetzt spricht Ermotti über Trump – und warnt
Velofahrer (16) wird von Mofa gezogen, stürzt und crasht mit Auto – tot
Stucki über Berner Enttäuschung am ESAF: «Man muss sich Gedanken machen»

Mehr Fussball

Grace Geyoro. Englischer Aufsteiger tätigt Rekord-Transfer im Frauenfussball

Grace GeyoroEnglischer Aufsteiger tätigt Rekord-Transfer im Frauenfussball

Berührende Lebensgeschichte. Papa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»

Berührende LebensgeschichtePapa Xhaka: «Ich wurde verhaftet und gefoltert»

WM-Qualifikation. Europameister Spanien souverän – Niederlande verpasst Sieg

WM-QualifikationEuropameister Spanien souverän – Niederlande verpasst Sieg

Fussball Videos

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Das Buch «Mensch Fussballstar – Tabus, Depression, Terror, Tod und grosse Gefühle: Was die gefeierten Helden neben dem Platz erleben» von blue-Sport-Chefredaktor Andreas Böni erschien am 18. August. Böni erzählt, wie es dazu kam.

03.09.2025

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.

04.09.2025

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu

04.09.2025

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni: «So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Mehr Videos