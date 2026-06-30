Deutsche Fans spotten auf X
«Deutschland ist keine Fussballnation mehr, die man ernst nehmen muss»
Manuel Neuer konnte das Aus nicht verhindern.
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Die deutsche Nationalmannschaft fährt bei der WM schon nach der ersten K.-o.-Runde nach Hause, der angezählte Julian Nagelsmann will dennoch Bundestrainer bleiben. Auf X kritisieren die DFB-Fans das Team stark.
June 29, 2026
kimmich kann genauso gut rv wie einkaufen— bloom (@badnermaus) June 29, 2026
Erwachsen werden bedeutet auch zu realisieren, dass Brazzo & Kahn bei Nagelsmann damals einfach die grundsätzlich richtige Entscheidung getroffen haben.#GERPAR— Dominic (@dominic_mit_c) June 29, 2026
Folgende Rücktritte werden erwartet: Kimmich, Goretzka, Neuer, Rüdiger,Groß, Baumann, Sane und Nagelsmann.— Mastermind (@Mastermind_09) June 29, 2026
Die Truppe hatte ein Durchschnittsalter von 28. Es wird Zeit für die nächste Generation.
Wir wollen eine Revanche für das Spiel von 2006. Lasst uns bitte ein Spiel spielen. 🙏🇸🇲— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) June 29, 2026
Jürgen Klopp muss der nächste Trainer sein. Nagelsmann muss raus.— Maikel Yonatan Manue (@maikelyonatan) June 29, 2026
Wenn ihr Deutschland lächerlich machen wollt, dann macht ihr einen super Job. DFB überzeugt durch absolute Lernresistenz. Deutschland ist keine Fußballnation mehr, die man ernst nehmen muss.— Disgruntled Goat (@DsgrtldGoat) June 29, 2026
Es fing an mit einer absurden torwartdiskussion und auch Entscheidung um Manuel neuer und wurde getoppt mit fragwürdigen startelfaufstellungen. Eine desaströse fußballerische Darbietung in allen Spielen außer curacao da hätte aber auch ein 6 ligist gewonnen. Verdientes aus!— Reiner Blödsinn (@r_bloedsinn) June 29, 2026
Germany created 0.00(xGOT) against Paraguay before their goal in the 54th minute.— The xG Philosophy (@xGPhilosophy) June 29, 2026
Wir waren aber auch absolut nicht gut genug für diese WM, kaum jemals so eine spielerisch und kämpferisch schwache DFB bei einem großen Turnier gesehen! Spieler, die alle samt irgendwie nicht zusammen passten! können nur hoffen das eventuell Klopp sich das jetzt antun möchte!— Roland Christian (@RolandvHuchting) June 29, 2026
Ich bin sprachlos enttäuscht und sauer— sech (@sech28) June 29, 2026
Mir ist auch egal ob Neuer bei einem Tor chancenlos war oder nicht.— Tom|Pokalsieger🏆 (@1893_Tomm) June 29, 2026
Es wurde davon geredet, dass er eine Aura mitbringt. Stand jetzt gingen über die Hälfte der Schüsse aufs Tor ins Tor.
Da hätte man sich das Drama sparen können mit Neuer und Baumann#DFBTeam
Das #DFBTeam spielt wie Nagelsmann Interviews gibt. Hektisch, unsicher und ohne jegliche Kreativität. #GERPAR— Boxenlude (@BoxenIude) June 29, 2026
Man sieht wirklich, was Nagelsmanns größtes Problem ist: Er steckt Spieler in Rollen, die er sieht, aber sonst kein anderer. Das kannst du im Verein als Trainer noch bringen, aber als Nationaltrainer, wo du mit dem umgehen musst, was du hast, ist das Bullshit. #GERPAR #dfbteam— Flo (@Der_wahre_Fan_) June 29, 2026
Der deutsche Fußball ist in der größten Krise seit der Jahrtausendwende. Damals haben wir nach der EM 2004 die richtigen Schlüsse gezogen.— schwarzundgelb (@schwarzundgelb1) June 29, 2026
Heute hören wir auf ehemalige Fußballer und Funktionäre, teilweise im Rentenalter, deren Analysen fundamental falsch sind!#GERPAR #DFBTeam
Hummels legt Nagelsmann und einigen Spielern „um die 30“ den Rücktritt nahe!— Tobias Kröger (@TobiasKroeger) June 30, 2026
Endlich spricht es ein Experte mal klar aus! #dfbteam
Wir haben es aber auch nicht verdient weiterzukommen. Ist das schlecht. 45 Minuten. Keine Torschüsse und jetzt wird es gegen diesen tiefstehenden Gegner fast unmöglich. Und die Serie geht weiter. Das letzte Spiel ohne Gegentor bei einer WM bleibt das Finale 2014. #GERPAR #DFBTeam— Michael Maximilian (@Michael_MMS98) June 29, 2026
Was würde ich dafür geben, diese erste Halbzeit von Netzer und Delling auseinandernehmen zu lassen. Sie hätten vermutlich Fernsehgeschichte geschrieben. Es ist stattdessen doch alles recht zurückhaltend, fast wohlwollend.#gerpar #dfbteam— Florian Boldt (@FlorianBoldt) June 29, 2026
Was hat Sané eigentlich gegen Nagelsmann in der Hand, das der immer spielen darf?#GERPAR #DFBTeam #WM2026— Kay (@HankS_Giving) June 29, 2026
Wie soll Undav da vorne ein Tor schießen, wenn er keinen Ball bekommt? #DFBTeam 🤨— Isabella Pfaff (@IsabellaPfaff) June 29, 2026
Elfer von Tah ist eben in meinem Garten gelandet! #PARGER #dfbteam— Rob (@IAMSTYX99) June 29, 2026
Zlatan gives his thoughts about four-time champions Germany exiting in the Round of 32 🇩🇪@Ibra_official pic.twitter.com/PqlugV1BAz— FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026