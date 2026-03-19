Lennart Karl (18) von Bayern München in Deutschland für das Länderspiel in Basel gegen die Schweiz aufgeboten Keystone

Mit sieben Akteuren von Bayern München und sieben England-Legionären tritt Deutschland nächste Woche in Basel gegen die Schweiz an. Bundestrainer Julian Nagelsmann experimentiert mehr als in der Schweiz Murat Yakin.

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Auch ohne Jamal Musiala stellen die Bayern mit sieben Akteuren fast ein Drittel des deutschen Aufgebots. Erstmals aufgeboten wurden beispielsweise der erst 18-jährige Lennart Karl und Goalie Jonas Urbig.

Aus England ist nach Mehr als einem Jahr (Verletzungspause) Kai Havertz wieder mit dabei. Zu überraschenden DFB-Comebacks kommen Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) und nach fast vier Jahren Anton Stach (Leeds United). Komplettiert wird das England-Septett mit Florian Wirtz, Kevin Schade, Nick Woltemade und Malick Thiaw. Erstmals in dieser Saison ist auch Antonio Rüdiger wieder dabei.

In Nagelsmanns Aufgebot fehlen Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller, Robert Andrich, Niclas Füllkrug und Karim Adeyemi.