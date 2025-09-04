Deutschland patzt zum Auftakt der WM-Qualifikation

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Historische Pleite in der Slowakei Deutschland patzt zum Auftakt der WM-Qualifikation

Jan Arnet

4.9.2025

Es ist zum Haareraufen für Florian Wirtz und Co.
Es ist zum Haareraufen für Florian Wirtz und Co.
Keystone

So haben sich die Deutschen den Start in die Qualifikation zur WM 2026 nicht vorgestellt: Das Team von Julian Nagelsmann verliert in der Slowakei nach schwacher Leistung mit 0:2.

,

Jan Arnet, Redaktion blue Sport

04.09.2025, 22:38

04.09.2025, 22:55

Deutschland wirkt in Bratislava über weite Strecken ideenlos und geht nicht unverdient als Verlierer vom Platz. Kurz vor der Pause ist es Atlético-Profi David Hancko, der die Slowaken in Führung bringen kann. In der 55. Minute sorgt David Strelec mit einem traumhaften Schlenzer zum 2:0-Endstand.

Es ist die erste Auswärtsniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel überhaupt für eine DFB-Auswahl. Schon am Sonntag in Köln muss gegen Nordirland ein überzeugender Sieg her, sonst könnte sogar das fest eingeplante direkte Ticket für die Mammut-WM (48 Teilnehmer) im nächsten Sommer in Gefahr geraten. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Die Nordiren konnten ihr erstes Quali-Spiel in Luxemburg mit 3:1 gewinnen.

Deutschland qualifizierte sich siebenmal hintereinander für Weltmeisterschaften. Fünfmal gelang dies ohne eine Niederlage. Nach dem ersten Spiel dieser Kampagne steht jetzt schon fest, dass die Qualifikation für die WM 2026 zur Zitterpartie gerät.

Souveräne Spanier

Andere Favoriten machten es beim Auftakt in die Kampagne viel besser als Deutschland: Spanien siegte in Sofia gegen Bulgarien 3:0 – und führte schon nach 38 Minuten durch Treffer von Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella und Mikel Merino mit 3:0.

Belgien setzte sich in Vaduz gegen Liechtenstein mit 6:0 durch. Youri Tielemans erzielte zwei Tore. Belgien bestritt bereits das dritte Qualifikationsspiel; Liechtenstein wartet nach vier Partien und vier Niederlagen weiter auf den ersten Torerfolg in einem Qualifikationsspiel seit zwei Jahren (1:2 in Bosnien-Herzegowina im September 2023).

Die Niederlande musste sich in Rotterdam gegen Polen mit einem 1:1 begnügen. Denzel Dumfries erzielte in der 28. Minute das Tor für die Niederlande. Polen – jetzt wieder mit Robert Lewandowski – glich zehn Minuten vor Schluss durch Matty Cash aus. Diese Gruppe G präsentiert sich völlig offen: Die Niederlande (mit einem Spiel noch in der Hinterhand), Polen und Finnland holten alle bislang sieben Punkte.

Meistgelesen

6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her
Sturm deckt ESAF-Tribüne ab +++ Blitz setzt Wohnhaus in Luzern in Brand +++ Golfballgrosse Hagelkörner im Appenzeller Land
Ferieninsel abgeschnitten? Kein Problem – dann wird die Fähre zur Brücke
Trump hält Europäern Ölgeschäfte mit Russland vor +++ Dänische Minenräumer bei russischem Angriff getötet
Deutschland patzt zum Auftakt der WM-Qualifikation

Fussball-News

FCZ-Meisterheld. Mirlind Kryeziu: «Die Schweiz und Kosovo sind auf Augenhöhe»

FCZ-MeisterheldMirlind Kryeziu: «Die Schweiz und Kosovo sind auf Augenhöhe»

Levy räumt Posten per sofort. Tottenham-Boss tritt nach fast 25 Jahren zurück

Levy räumt Posten per sofortTottenham-Boss tritt nach fast 25 Jahren zurück

Letztes Heimspiel für die Albiceleste?. Messis Abend, «der für ganz Argentinien unvergesslich werden könnte»

Letztes Heimspiel für die Albiceleste?Messis Abend, «der für ganz Argentinien unvergesslich werden könnte»

YB-Spielerin im Pech. Stephanie Waeber reisst sich das Kreuzband

YB-Spielerin im PechStephanie Waeber reisst sich das Kreuzband

Murat Yakin vor Duell gegen Kosovo. «Ein freundschaftliches Bruderduell wird es morgen nicht geben»

Murat Yakin vor Duell gegen Kosovo«Ein freundschaftliches Bruderduell wird es morgen nicht geben»

Challenge League. FC Aarau löst Vertrag mit Sofian Bahloul auf

Challenge LeagueFC Aarau löst Vertrag mit Sofian Bahloul auf