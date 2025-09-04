Deutschland patzt zum Auftakt der WM-Qualifikation

Es ist zum Haareraufen für Florian Wirtz und Co. Keystone

So haben sich die Deutschen den Start in die Qualifikation zur WM 2026 nicht vorgestellt: Das Team von Julian Nagelsmann verliert in der Slowakei nach schwacher Leistung mit 0:2.

Deutschland wirkt in Bratislava über weite Strecken ideenlos und geht nicht unverdient als Verlierer vom Platz. Kurz vor der Pause ist es Atlético-Profi David Hancko, der die Slowaken in Führung bringen kann. In der 55. Minute sorgt David Strelec mit einem traumhaften Schlenzer zum 2:0-Endstand.

Es ist die erste Auswärtsniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel überhaupt für eine DFB-Auswahl. Schon am Sonntag in Köln muss gegen Nordirland ein überzeugender Sieg her, sonst könnte sogar das fest eingeplante direkte Ticket für die Mammut-WM (48 Teilnehmer) im nächsten Sommer in Gefahr geraten. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Die Nordiren konnten ihr erstes Quali-Spiel in Luxemburg mit 3:1 gewinnen.

Deutschland qualifizierte sich siebenmal hintereinander für Weltmeisterschaften. Fünfmal gelang dies ohne eine Niederlage. Nach dem ersten Spiel dieser Kampagne steht jetzt schon fest, dass die Qualifikation für die WM 2026 zur Zitterpartie gerät.

Souveräne Spanier

Andere Favoriten machten es beim Auftakt in die Kampagne viel besser als Deutschland: Spanien siegte in Sofia gegen Bulgarien 3:0 – und führte schon nach 38 Minuten durch Treffer von Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella und Mikel Merino mit 3:0.

Belgien setzte sich in Vaduz gegen Liechtenstein mit 6:0 durch. Youri Tielemans erzielte zwei Tore. Belgien bestritt bereits das dritte Qualifikationsspiel; Liechtenstein wartet nach vier Partien und vier Niederlagen weiter auf den ersten Torerfolg in einem Qualifikationsspiel seit zwei Jahren (1:2 in Bosnien-Herzegowina im September 2023).

Die Niederlande musste sich in Rotterdam gegen Polen mit einem 1:1 begnügen. Denzel Dumfries erzielte in der 28. Minute das Tor für die Niederlande. Polen – jetzt wieder mit Robert Lewandowski – glich zehn Minuten vor Schluss durch Matty Cash aus. Diese Gruppe G präsentiert sich völlig offen: Die Niederlande (mit einem Spiel noch in der Hinterhand), Polen und Finnland holten alle bislang sieben Punkte.