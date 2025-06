Deutschland strebt ersten Sieg in der Nations League an - Gallery Entspannt in den Halbfinal der Nations League: Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann (2.v.r.) und Sportdirektor Rudi Völler beobachten ihre Spieler Bild: Keystone 2019 triumphierte Portugal bei der Premiere der Nations League. Captain Cristiano Ronaldo ist noch immer dabei Bild: Keystone 2021 freute sich Frankreichs Superstar Kylian Mbappé über die Goldmedaille Bild: Keystone Spanien tritt in Deutschland als Titelverteidiger an. Vor zwei Rotterdam siegten sie im Final gegen Kroatien im Penaltyschiessen Bild: Keystone Schauplatz des vierten Finals der Nations League: das Stadion des FC Bayern in München Bild: Keystone Deutschland strebt ersten Sieg in der Nations League an - Gallery Entspannt in den Halbfinal der Nations League: Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann (2.v.r.) und Sportdirektor Rudi Völler beobachten ihre Spieler Bild: Keystone 2019 triumphierte Portugal bei der Premiere der Nations League. Captain Cristiano Ronaldo ist noch immer dabei Bild: Keystone 2021 freute sich Frankreichs Superstar Kylian Mbappé über die Goldmedaille Bild: Keystone Spanien tritt in Deutschland als Titelverteidiger an. Vor zwei Rotterdam siegten sie im Final gegen Kroatien im Penaltyschiessen Bild: Keystone Schauplatz des vierten Finals der Nations League: das Stadion des FC Bayern in München Bild: Keystone

Beim Finalturnier der Nations League treffen in den Halbfinals am Mittwoch in München Deutschland und Portugal und einen Tag später in Stuttgart Spanien und Frankreich aufeinander.

Keystone-SDA SDA

Während Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023) bei den ersten drei Ausgaben des jüngsten Wettbewerbs der UEFA für Nationalteams je einmal gewonnen haben, strebt Deutschland zuhause den ersten Titel seit der gewonnenen WM 2014 an. Der Final findet am Sonntag in München statt.

Vor allem für das wieder im Aufschwung befindliche Team von Trainer Julian Nagelsmann geht es dabei nicht nur um den Titel. Gewinnen die Deutschen das Miniturnier, sammeln sie so viele Punkte für die Weltrangliste, dass der wichtige Platz im besten Lostopf für die WM-Endrunde im kommenden Sommer in Nordamerika praktisch sicher ist. Natürlich muss man sich auch dafür erst qualifizieren, gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg sollte das aber eine Formsache sein.

In Topf 1 werden neben den Gastgebern USA, Kanada und Mexiko die besten neun Teams des Weltrankings sein, zu denen Deutschland aktuell nicht gehört. In der Gruppenphase wäre ein starker Gegner wie Spanien, Argentinien, Frankreich oder England sehr wahrscheinlich. Alternativ würde auch die Gruppe A mit Co-Gastgeber Mexiko drohen, unangenehme Temperaturen und Spielorte inklusive.