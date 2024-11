Deutschlands Trainer Julian Nagelsmann blickt im Viertelfinal der Nations League einem Duell mit Italien entgegen Keystone

Die Auslosung für die Viertelfinals der Nations League 2024/25 hat spannende Duelle ergeben. Unter anderem trifft Deutschland auf Italien.

SDA

Damit kommt es dank «Losfee» Johan Djourou, dem langjährigen Schweizer Internationalen, zur Neuauflage des unvergessenen WM-Halbfinals von 2006. Damals gewann Italien 2:0 nach Verlängerung und wurde danach Weltmeister. Der Sieger dieses Viertelfinals trifft auf den Gewinner der Begegnung zwischen Dänemark und Portugal.

In den Viertelfinals treffen ausserdem die Niederlande und Spanien sowie Kroatien und Frankreich aufeinander. Diese Duelle gab es auch in den WM-Finals 2010, als Spanien die Niederlande besiegte, und 2018, als sich Frankreich gegen Kroatien durchsetzte.

Die Viertelfinals werden in Hin- und Rückspielen am 20. und 23. März ausgetragen. Die Halbfinals finden als K.o.-Spiele am 4. und 5. Juni statt, der Final wird am 8. Juni durchgeführt.

sda