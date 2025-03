Deutschland reichte das 3:3 zum Weiterkommen Keystone

Deutschland schaffte es zum ersten Mal in das Final Four. Drei Tage nach dem 1:0 in Mailand zittert sich das Team von Julian Nagelsmann in Dortmund zu einem 3:3.

Zur Pause schien das Duell zwischen den beiden vierfachen Weltmeistern klar zu Gunsten von Deutschland entschieden. In der Schlussviertelstunde der ersten 45 Minuten trafen die Gastgeber dreimal. Joshua Kimmich erzielte vom Penaltypunkt aus das 1:0 (30.) und gab danach die Vorlagen zu den Toren von Jamal Musiala (36.) und Tim Kleindienst (45.).

Nach der Pause gab es die italienische Aufholjagd. Der formstarke Moise Kean traf in der 49. und 69. Minute, bevor Giacomo Raspadori in der Nachspielzeit das 3:3 schoss. Ein Remis, das den Deutschen dank dem Auswärtssieg zum Weiterkommen reichte. Sie werden vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart um den Titel spielen und dabei zunächst im Halbfinal auf Portugal oder Dänemark treffen.

