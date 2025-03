Kylian Mbappé kehrt in die französische Nationalmannschaft zurück – mit der Binde. IMAGO/PanoramiC

Acht Teams kämpfen in der Nations League um den Einzug ins Finalturnier (Final Four), welches vom 4. bis 8. Juni 2025 über die Bühne geht. So präsentiert sich die Ausgangslage vor den Viertelfinal-Duellen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nations League findet 2024/25 zum vierten Mal statt. Titelverteidiger ist der amtierende Europameister Spanien. Die Iberer treffen auf die Niederlande, während es Dänemark mit Portugal zu tun bekommt.

Beim Duell zwischen Kroatien und Frankreich steht besonders Kylian Mbappé im Fokus. Der Starstürmer gibt nach sechs Monaten Absenz sein Mini-Comeback im Nationalteam.

Italien gegen Deutschland ist für viele Fussball-Fans eine ganz spezielle Affiche. Mehr anzeigen

Kroatien – Frankreich

Nach dem Halbfinal-Aus bei der EM gegen den späteren Sieger Spanien verlor das Team von Coach Didier Deschamps – der 56-Jährige wird nach der WM 2026 zurücktreten – zum Auftakt der Nations-League-Kampagne gegen Italien.

Seither ist die Équipe Tricolore aber wieder in Form. Zweimal bodigte man Belgien, gegen Israel gab es einen Sieg und ein Remis sowie zum Abschluss eine geglückte Revanche gegen Italien.

Vor allem in der Offensive hat Deschamps die Qual der Wahl. Die Statistiken sind beeindruckend.

Die Klub-Bilanz der franzöischen Angreifer 24/25 Kylian Mbappé (Real Madrid): 30 Tore /4 Assists

Marcus Thuram (Inter Mailand): 16 Tore / 4 Assists (verletzt abgereist)

Michael Olise (Bayern München): 13 Tore / 11 Assists

Bradley Barcola (PSG): 18 Tore / 12 Assists

Ousmane Dembélé (PSG): 30 Tore / 6 Assists

Randal Kolo Muani (Juventus Turin): 7 Tore / 3 Assists

Désiré Doue (PSG): 7 Tore / 11 Assists Mehr anzeigen

Besonders im Fokus steht natürlich Mbappé, der nach sechs Monaten Absenz zu den les Bleus zurückkehrt – als Captain. Seit Oktober war der Real-Star nicht mehr im Nationalteam. «Er hat das Recht, eine Phase zu haben, in der es ihm nicht so gut geht», hielt Deschamps damals fest.

Abseits des Platzes war Mbappé unter Druck geraten, weil nach einer Schweden-Reise des Torjägers örtliche Medien von Vergewaltigungsermittlungen berichteten. Die Ermittlungen wurden im Dezember aber aus Mangel an Beweisen eingestellt. Nach dem Nicht-Aufgebot im Herbst kursierten Gerüchte, wonach sich die beiden Alpha-Tiere zerstritten hätten.

Nun betont der Weltmeister von 2018: «Ich komme an, als wäre ich nie weg gewesen.» Der Angreifer, der vor dem Wechsel nach Spanien sieben Jahre für PSG stürmte, sagt über sein Verhältnis zu Deschamps: «Wir haben gemeinsam Erfolge gefeiert – unsere Beziehung kann nicht wegen zwei, drei Meinungsverschiedenheiten, die zudem überhaupt nicht schwerwiegend sind, in der Mülltonne landen.»

Dass mit Disziplinfanatiker Deschamps nicht zu spassen ist, musste auch Doue bei seinem ersten Einrücken ins Camp erfahren. «Du bist mit Warren (Zaïre-Emery) zusammen gekommen? Deshalb kommst du zu spät? Es gibt einige Trainer, bei denen man sofort wieder weggeschickt werden würde.»

Didier Deschamps a reproché à Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué d’être arrivés en retard à Clairefontaine 🤣



🎥 @equipedefrance pic.twitter.com/46D7K1GMJW — Warren Zaïre-Emery FR (@ZaireEmeryFR) March 17, 2025

In der Neuauflage des WM-Finals von 2018 ist vom damaligen Kader neben Mbappé und Dembélé noch Benjamin Pavard dabei. Beim Gegner sind Dominik Livaković (damals Ersatzgoalie), Mateo Kovacić, Ivan Perišić, Andrej Kramarić und der unverwüstliche Luka Modrić im Aufgebot. Mit Zlatko Dalić steht – wie Deschamps – auch der gleiche Trainer an der Seitenlinie.

Italien – Deutschland

Italien gegen Deutschland gehört zu den Fussball-Klassikern. Unvergessen aus deutscher Sicht etwa das Jahrhundertspiel im WM-Halbfinale 1970 (3:4 n.V.), die WM-Finalniederlage 1982 (1:3), das verhinderte Happy End des Sommermärchens im WM-Halbfinale 2006 (0:2) oder das Aus 2012 im EM-Halbfinale. Jahrelang waren die Azzurri für die DFB-Auswahl ein Angstgegner. Doch mittlerweile ist der Nimbus beim einst quasi unbesiegbaren Gegner abgebröckelt.

2016 bezwang die DFB-Truppe im EM-Viertelfinale die Squadra Azzurra im Elfmeterschiessen. In den letzten beiden Duellen trafen die Teams ebenfalls im Rahmen der Nations League aufeinander. Bei der ersten Partie trennte man sich 1:1, die letzte Affiche im Sommer 2022 ging mit 5:2 aber klar an Deutschland.

Nun will man am Donnerstag im San Siro vorlegen. Das Rückspiel findet am Sonntag in Dortmund statt. Im Duell der vierfachen Weltmeister müssen die beiden Trainer Julian Nagelsmann und Luciano Spalletti auf mehrere Stammkräfte verzichten.

Bei den Deutschen fallen Florian Wirtz und Kai Havertz aus. Dazu fehlen auch Aleksandar Pavlović, Benjamin Henrichs und zudem Stammtorwart Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug. In der Offensive soll es Jamal Musiala richten. Rückkehrer Leon Goretzka könnte bei seinem Comeback nach 16 Monaten gleich wieder in die Startelf rücken. Im Tor hat Oliver Baumann den Kampf um die Nummer eins gewonnen, Alexander Nübel muss sich derzeit mit der Rolle als Ersatzgoalie abfinden.

Alexander Nübel (l.) wird sich strecken müssen, um Oliver Baumann zu verdrängen. Christian Charisius/dpa

Spalletti muss derweil auf Leistungsträger wie Federico Dimarco oder Mateo Retegui verzichten – der Atalanta-Stürmer ist mit 22 Treffern in 27 Partien der Toptorjäger der Serie A.

Nichtsdestotrotz sollte mit PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma, Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni, Arsenal-Profi Riccardo Calafiori, Inter-Star Nicolò Barella, Newcastle-Stratege Sandro Tonali sowie Juve-Shootingstar Andrea Cambiaso genügend Power auf dem Platz sein. Das Angriffsduo bilden wohl Napolis Giacomo Raspadori und Fiorentinas Moise Kean. Auch ein Maldini ist im Kader dabei, nämlich Daniel, der Sohn von Legende Paolo Maldini.

Ob sich Italien knapp neun Monate nach dem peinlichen EM-Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz (0:2) wieder gefangen hat, wird sich diese Woche zeigen. «Wir sind auf dem richtigen Weg», meint Spalletti. «Ist das wahre Italien wieder da? Deutschland wird es zeigen», schrieb die «Gazzetta dello Sport».

Niederlande-Spanien

Ob bei der EM oder in der Nations League: Für die Gegner war gegen Spanien nichts zu holen. Im 2024 gelang es nur Serbien in einem offiziellen Spiel, dem Europameister Punkte abzuknöpfen (1:1). Der Rest durfte bei Spielende gratulieren – darunter auch die Schweiz, welche mit 1:4 und 2:3 (gegen die B-Elf) verlor. Seit 16 Spielen und ziemlich genau einem Jahr hat la Furia Roja keine Partie mehr verloren. Die bislang letzte Niederlage gab es in einem Testspiel gegen Kolumbien.

Etwas bescheidener sieh die Bilanz bei den Holländern aus. Niederlagen gab es für die Elftal im letzten Jahr gegen Deutschland (einmal im Testspiel, einmal in der Nations League), Österreich (Gruppenphase EM) sowie im EM-Halbfinal gegen England. Immerhin kennt Trainer Ronald Koeman noch einige gegnerische Spieler aus seiner Barça-Zeit (2020-21). Pedri, Gavi und Alejandro Balde gaben etwa unter ihm sein Debüt für die Katalanen.

Dänemark-Portugal

Gegen die Furia Roja gab es für Dänemark in der Nations League zwei Niederlagen. Doch weil die Skandinavier in den beiden Spielen gegen die Schweiz und Serbien je vier Punkte holten, reichte es dennoch zum Weiterkommen. Bei der EM war Deutschland im Achtelfinale Endstation. Ansonsten blieb Dänemark 2024 unbesiegt. Nun wartet in Kopenhagen aber mit Portugal ein grosser Brocken.

Die Lusitaner blieben in der Nations League ohne Niederlage, bei der EM scheiterten sie im EM-Viertelfinal im Penaltyschiessen an Frankreich. Mit Cristiano Ronaldo hat das Team von Roberto Martinez zudem einen Spieler in den Reihen, der im Fussball schon fast alles abgeräumt hat. 40 Jahre alt ist der Stürmer kürzlich geworden, ans Aufhören denkt der Rekordtorschütze (135 Tore in 216 Länderspielen) noch lange nicht. Der bei Al-Nassr spielende Angreifer traf bisher gegen Dänemark dreimal. Eine Ausbeute, die CR7 sicher ausbauen will.

