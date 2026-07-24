Wunschkandidat Jürgen Klopp wird Bundestrainer und folgt auf Julian Nagelsmann. Der Deutsche Fussball-Bund gab nach dem frühen WM-Aus der Nationalmannschaft die Verpflichtung des 59-Jährigen bekannt.

Auch die DFB-Funktionäre gaben kurz vor der geplanten Präsentation wie erwartet ihr Einverständnis: Jürgen Klopp ist neuer Bundestrainer. Und auch Per Mertesacker kommt zum Verband. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG stimmten bei ihrer heutigen digitalen Schalte wie erwartet für das Engagement des 59-Jährigen als Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft.

Kurz darauf bewilligten die Funktionäre auch die Ernennung von Per Mertesacker zum DFB-Geschäftsführer als Nachfolger von Andreas Rettig, der zum Jahresende ausscheidet. Wesentliche Personalentscheidungen können nur mit der Einwilligung der Funktionäre erfolgen.

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Klopp: «Es ist eine grosse Ehre»

Auch Klopps langjährige Assistenten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders sowie sein Dortmunder Ex-Spieler Sven Bender wurden vom DFB-Gremium als künftige Co-Trainer genehmigt. Klopp unterschreibt einen Vertrag bis nach der WM 2030.

«Klopp war von Anfang an unser Wunschkandidat», erklärt DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei einer Pressekonferenz. «Die persönlichen Gespräche haben uns in dieser Sichtweise nur bestärkt. Wir haben ihn wahrgenommen als einen, der voller Energie ist und grosse Lust hat auf diese Aufgabe.»

«Es ist eine grosse Ehre, hier heute zu sitzen», sagt Nagelsmann-Nachfolger Klopp und fügt an: «Es ist ein sehr besonderer Tag für mich. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben.»