Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt» Nimmt die DFB-Elf die kommenden Länderspiele auf die leichte Schulter? DFB-Kapitän Joshua Kimmich erklärt, dass es bislang noch keine Videoanalyse zum Gegner gab und man die Chance nutzen wolle Abläufe auf dem Platz zu trainieren. 24.03.2026

Joshua Kimmich fordert von den DFB-Stars vollen Einsatz für das grosse Ziel. Warum er Fokus und Konzentration einfordert und auf echte Teamarbeit statt auf eine Favoritenrolle setzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen DFB-Captain Joshua Kimmich fordert vor dem Test-Kracher gegen die Schweiz maximale Konzentration und Einsatzbereitschaft.

Als Lehre aus den WM-Enttäuschungen 2018 und 2022 betont er, dass nicht individuelle Qualität, sondern funktionierende Teamarbeit entscheidend ist.

Für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana soll die Mannschaft Automatismen entwickeln und mit einheitlicher Herangehensweise Selbstvertrauen aufbauen. Mehr anzeigen

Joshua Kimmich will sich von seinen bisher enttäuschenden Turnier-Erfahrungen nicht beirren lassen und fordert von seinen Kollegen einen totalen Fokus auf die WM im Sommer. «Am Ende zählt das, was wir auf den Platz bringen. Auch der beste Kader der Welt hat keine Garantie, Titel zu gewinnen», sagte der Captain der deutschen Nationalmannschaft vor dem ersten Länderspiel des Jahres am Freitag in Basel gegen die Schweiz. Drei Tage später testet Deutschland in Stuttgart gegen Ghana.

Als warnendes Beispiel nannte Kimmich die WM 2018 in Russland, als Deutschland wie vier Jahre später in Katar in der Gruppenphase scheiterte. «2018 hatten wir vielleicht den besten Kader der Welt und wir wissen, wohin es uns geführt hat. Dementsprechend ist es nicht wichtig, den besten Kader der Welt zu haben, sondern am Ende das beste Team der Welt zu haben», forderte der 31-Jährige. Dem müsse sich nun «jeder unterordnen».

Achse, Siege, Herangehensweise

Gegen die Schweiz und Ghana müsse sich die DFB-Elf wichtige Automatismen, aber auch ein gutes Turnier-Gefühl aufbauen. Es gehe darum, dass «sich eine Achse einspielen kann», sagte der 31-Jährige. «Ziel ist es, zwei positive Ergebnisse zu erzielen.» Noch wichtiger sei aber, zweimal die gleiche positive «Herangehensweise» zu zeigen.

Als Beispiel nannte der 106-fache Nationalspieler das 6:0 zum Abschluss der WM-Qualifikation gegen die Slowakei. «So, wie wir das letzte Spiel gespielt haben – so stellen wir uns das vor. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das so zu tun.»

Kimmich erwartet unangenehme Nati

Auf die Frage, was er mit der Schweiz verbinde, antwortet Kimmich an der Medienkonferenz: «Skifahren, Berge, Schnee, Fussball ... Tatsächlich habe ich mich noch nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigt.» Der Bayern-Profi erinnert sich aber ans Duell an der EM 2024, das 1:1 endete. «Das war ein sehr unangenehmes Spiel für uns. Ich erwarte wieder einen unangenehmen, harten Gegner, der uns sicher fordern wird.»

Deutschland-Captain Joshua Kimmich fordert starke Auftritte gegen die Schweiz und Ghana. Keystone

Für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada sieht Kimmich andere Teams der DFB-Auswahl leistungsmässig noch voraus. «Es ist so, dass wir nicht zu den Topfavoriten zählen», sagte der Bayern-Profi. Dafür habe man 2018 und 2022 «nicht abgeliefert».

Aus diesen Enttäuschungen resultiert für Kimmich nun der Auftrag an die Kollegen. «Klar erwartet man, dass sich jeder dem grossen Ganzen mit hundert Prozent hingibt und alles reinwirft, dass wir uns entwickeln und dass wir dann auch bereit sind, wenn es dann wirklich darum geht.»

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