Der Deutsche Fussball-Bund ist in der Bundestrainer-Frage praktisch am Ziel. Die Verbandsführung hat sich mit Wunschkandidat Jürgen Klopp auf «Eckpunkte eines potenziellen Vertrages» verständigt.

Die Frage des neuen deutschen Bundestrainers ist nach einem Gipfeltreffen der DFB-Spitze mit Wunschkandidat Jürgen Klopp in New York praktisch geklärt. Der 59-Jährige soll die Nationalmannschaft nach dem nächsten WM-Flop in Nordamerika als Nachfolger von Julian Nagelsmann sportlich wieder auf Erfolgskurs bringen.

«Bei dem konstruktiven Austausch wurde eine Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages erzielt», gab der DFB einen Tag nach dem mehrstündigen Treffen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke mit Klopp bekannt.

In der Mitteilung des Verbandes ist von «einem ersten, intensiven Gespräch», das «zur möglichen Übernahme des Amtes des Bundestrainers» geführt worden sei, die Rede. Die Gespräche würden in der kommenden Woche fortgesetzt. «Beide Seiten sind zuversichtlich, dass die Verhandlungen – vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull – letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können.»

Über die mögliche Vertragslaufzeit wurde noch nichts mitgeteilt. Im Gespräch ist, dass Klopp nicht nur einen Kontrakt bis zur nächsten EM 2028, sondern gleich bis zur nächsten WM-Endrunde 2030 erhält.