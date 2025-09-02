125 Millionen Pfund: Alexander Isak ist Rekordtransfer der Premier League. imago

Das Transferfenster in den Top-Ligen ist seit Mitternacht zu. Für diese zehn Fussballer langten die Klubs richtig tief in die Tasche.

Alexander Isak

Der schwedische Stürmer Alexander Isak verlässt Newcastle kurz vor Transferschluss und wechselt zum englischen Meister Liverpool. Der 25-Jährige, der letzte Saison hinter Mohamed Salah mit 23 Treffern zweitbester Torschütze der Premier League war, hatte in den letzten Tagen seinen Wechsel forciert. Gemäss englischen Medien zahlt Liverpool für Isak die britische Rekordsumme von 125 Millionen Pfund (ca. 135 Mio. Franken).

Als Isak-Nachfolger hatte Newcastle bereits in der vergangenen Woche den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade verpflichtet. «Es war eine lange Reise, um hierherzukommen», sagte Isak nach seiner Vertragsunterschrift. «Aber ich bin superglücklich, Teil dieses Teams, dieses Clubs und von allem zu sein, wofür er steht.»

Florian Wirtz

Bevor sich Liverpool als Wechsel-Ziel für Wirtz herauskristallisiert hatte, galt der FC Bayern München lange als Favorit auf eine Verpflichtung. Der deutsche Rekordmeister wollte den torgefährlichen Kreativspieler und Edeltechniker unbedingt verpflichten. Die Bayern kassierten jedoch eine Absage. Die Sehnsucht nach der Anfield Road war offenbar zu gross.

Der englische Meister überwies Bayer als Basissumme 125 Millionen Euro, die noch auf 150 anwachsen können. Das Team von Trainer Arne Slot soll dem Ausnahmekönner ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro zahlen.

Insgesamt bestritt Wirtz bislang 140 Bundesliga-Spiele und traf 35-mal. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er bislang 31-mal auf. Dabei gelangen ihm sieben Treffer. In den ersten drei Ligaspielen enttäuschte der 22-Jährige aber und blieb ohne Skorerpunkte.

Florian Wirtz ist ein Hoffnungsträger für den FC Liverpool. Alfie Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Hugo Ekitiké

Ekitiké kam zu Beginn des Jahres 2024 von PSG zu Frankfurt – erst per Leihe, im vergangenen Sommer dann als feste Verpflichtung für angeblich «nur» 16,5 Millionen Euro. In der abgelaufenen Saison steuerte der 1,90 Meter grosse Angreifer wettbewerbsübergreifend 22 Tore und 12 Vorlagen für die Eintracht bei.

Für den fünffachen U21-Nationalspieler Frankreichs – auf sein Debüt im A-Team wartet er noch – überwies Liverpool gemäss Medienberichten 95 Millionen Euro. Auch Newcastle baggerte an ihm. Bei den Reds erhielt Ekitiké einen Sechsjahresvertrag bis Sommer 2031. In seinen ersten drei Liga-Spielen schoss er zwei Tore und gab eine Vorlage.

Hugo Ekitiké wechselte von Frankfurt zum FC Liverpool. Arne Dedert/dpa

Nick Woltemade

Die Bayern wollten den deutschen Shootingstar unbedingt, das Preisschild war den Münchnern aber zu hoch. So schlug Newcastle zu und sicherte sich die Dienste des 23-jährigen Stürmers – für 85 Millionen Euro.

Läuft künftig für Newcastle auf: Nick Woltemade. (Archivbild) Tom Weller/dpa

Benjamin Sesko

Der Slowene soll der neue Goalgetter von Manchester United werden. Die Red Devils überwiesen 76,5 Millionen Euro an RB Leipzig.

Ging für viel Geld von Leipzig nach Manchester: Benjamin Sesko Jan Woitas/dpa

Victor Osimhen

Nach seinem Leihjahr bei Galatasaray übernehmen die Türken den nigerianischen Stürmer fix von Napoli und zahlen satte 75 Millionen Euro.

Victor Osimhen schiesst seine Tore auch in dieser Saison für Galatasaray. Keystone

Bryan Mbeumo

Manchester United holte Flügelstürmer Bryan Mbeumo von Ligakonkurrent FC Brentford. Für den 26-Jährigen soll Man United Medienberichten zufolge umgerechnet rund 75 Millionen Euro als Fixbetrag bezahlen. Die endgültige Ablöse für den Nationalspieler Kameruns könnte durch Bonuszahlungen noch um einige Millionen ansteigen.

«Sobald ich wusste, dass ich die Chance habe, zu Manchester United zu wechseln, musste ich die Gelegenheit nutzen und bei meinem Traumverein unterschreiben; dem Team, dessen Trikot ich als Kind getragen habe», sagte Mbeumo, der in der Vorsaison 20 Ligatore erzielte.

Bisher brachte Mbeumo United noch kein Glück. Zwar traf er in bisher vier Pflichtspielen zwei Mal, besiegelte aber im Elfmeterschiessen gegen den Viertligisten Grimsby das peinliche Aus seines neuen Arbeitgebers.

Matheus Cunha

Der brasilianische Offensivspieler Matheus Cunha, der seine Karriere in Europa beim FC Sion begonnen hat, wechselte von Wolverhampton zu Manchester United. Für den 26-Jährigen, der letzte Saison 15 Liga-Tore buchte, sollen die Red Devils 74,2 Millionen Euro bezahlt haben.

Matheus Cunha verliess Sion im Sommer 2018 für 15 Millionen Euro Richtung Leipzig. In den ersten drei Liga-Spielen blieb der 15-fache Nationalspieler ohne Skorerpunkt.

Matheus Cunha. KEYSTONE

Luis Díaz

Ende Juli konnte Bayern München den Wechsel von Luis Díaz vom FC Liverpool vermelden. Für den Flügelspieler mussten die Münchner eine stattliche Ablöse zahlen – 70 Millionen Euro Basis, inkl. Boni 75. Er unterschrieb für vier Jahre.

Der Kolumbianer war im Jahr 2022 für 54 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto nach Anfield gewechselt. Sein Vertrag bei den Reds lief noch bis 2027. Teurer waren für die Münchner bislang nur Harry Kane und Lucas Hernández, die rund 100 respektive 80 Millionen Euro gekostet hatten.

Bisher zeigte der 64-fache Internationale seine Qualitäten. In zwei Liga-Spielen gelangen ihm zwei Tore sowie zwei Assists.

Neuer Bayern-Star: Luis Diaz (r) kam vom FC Liverpool. Tom Weller/dpa

Martín Zubimendi

Arsenal verpflichtete früh in der Transferphase Martin Zubimendi von Real Sociedad. Der 26-jährige spanische Nationalspieler wechselte für eine Ablösesumme von umgerechnet 70 Millionen Euro zu den Gunners. Berichten zufolge war man sich bereits im Frühling über den Deal einig. Mikel Arteta hat schon seit über einem Jahr ein Auge auf den Mittelfeld-Strategen geworfen, an dem auch Liverpool und Real Madrid interessiert waren. Zubimendi hat bisher 19 Länderspiele für die Furia Roja absolviert.

Martin Zubimendi (vorne) will neu für die Gunners jubeln. Keystone

