Ohne Gregor Kobel und Granit Xhaka: Die Nati-Startelf gegen Norwegen. Keystone

Auf das 7-Tore-Spektakel gegen Deutschland folgt ein müder Kick in Oslo. Die Schweiz spielt auswärts gegen Norwegen 0:0. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

4.5 Tor Yvon Mvogo

Beim Nati-Zusammenzug hat Murat Yakin klargestellt, dass Mvogo die Nummer 2 hinter Gregor Kobel ist. Gegen Norwegen darf er das Tor hüten, es ist sein 12. Länderspiel. In der ersten Halbzeit hat er kaum etwas zu tun, nach dem Seitenwechsel kann sich Mvogo das eine oder andere mal auszeichnen. Mit dem Ball am Fuss ist er nicht immer stilsicher.

5 Verteidigung Denis Zakaria

Gegen Deutschland wirkte er auf der neuen Position als Rechtsverteidiger überfordert. In der Dreier-Abwehr fühlt sich Zakaria sichtlich wohler. Stark, wie er nach einer halben Stunde gegen den einschussbereiten Thorsby rettet. In der Folge schaltet er sich auch vermehrt in die Offensive ein und bereitet so die besten Schweizer Chancen der ersten Halbzeit vor. Nach guten 45 Minuten wird er ausgewechselt.

Note: 5 Verteidigung Manuel Akanji

Sein etwas überwotivierter Querpass zu Elvedi, mit dem er in der Startphase einen Eckball verschuldet, bleibt sein einziger Wackler. Sein Ex-Mitspieler Haaland hat gegen Akanji kaum etwas zu melden. Ein abgeklärter Auftritt. Auch Akanji bleibt nach der Pause in der Kabine.

Akanji: «Ich glaube, alle haben sich von ihrer besten Seite gezeigt» 31.03.2026

Note: 4.5 Verteidigung Nico Elvedi

Starke Rettungsaktion gegen Haaland in der 26. Minute. Ansonsten bekommt er es vor allem mit 1,95-Meter-Hüne Sörloth zu tun und behält da in den Zweikämpfen meist die Oberhand. Hat Glück, dass sein haarsträubender Fehlpass in der 30. Minute nicht bestraft wird. Er gehört ebenfalls zu den Spielern, welche die zweite Halbzeit als Zuschauer erleben.

4.5 Mittelfeld Michel Aebischer

Kommt auf dem rechten Flügel zum Einsatz. Er macht keine Fehler, für einen Überraschungsmoment kann er aber auch nicht sorgen. Aebischer ist einer der wenigen Schweizer, die länger als 45 Minuten spielen dürfen.

4.5 Mittelfeld Ardon Jashari

Jashari macht den Xhaka, sucht die Bälle und verteilt sie. Er macht seine Sache ordentlich, die zündende Idee fehlt aber. Auch er wird zur Pause ausgewechselt.

Jashari: «Wir haben ein gutes Spiel gemacht auf schlechtem Boden» 31.03.2026

Note: 4 Mittelfeld Remo Freuler

Weniger auffällig als noch gegen Deutschland. Hat nach 45 Minuten Feierabend.

Note: 4 Mittelfeld Fabian Rieder

Er kommt für einmal als Linksaussen zum Zug. Findet sehr gut in die Partie und hat viele Aktionen. Kurz vor der Pause hat er die erste richtig gute Schweizer Chance, trifft den Ball bei seiner Direktabnahme im Strafraum aber nicht richtig und bringt ihn so auch nicht aufs Tor. Bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute kommt dann nicht mehr viel von Rieder.

Rieder: «Sehr positiv ist, dass wir kein Gegentor kassiert haben» 31.03.2026

Note: 4 Sturm Ruben Vargas

Guter Abschluss vor dem Pausenpfiff, der knapp übers Tor geht. Ist engagiert, kommt mal über links, mal über rechts, mal durch die Mitte. Richtig zwingend ist Vargas aber auch heute nicht.

Note: 4 Sturm Breel Embolo

Er behauptet sich gegen die grossgewachsenen Innenverteidiger der Norweger und schafft Räume für seine Sturmkollegen. Eine richtige Torchance kriegt Embolo nicht.

Note: 4 Sturm Dan Ndoye

Wie seine Mitspieler ist auch Ndoye nicht mehr so wirblig wie noch gegen die Deutschen. Mit dem schlechten Rasen hat auch er seine liebe Mühe.

Eingewechselte Spieler

Note: 4 Ab 46. Minute für Akanji Aurèle Amenda

Nach einem viel zu kurzen Rückspass auf Mvogo wird es kurz nach dem Seitenwechsel brenzlig. Danach fängt sich Amenda aber und spielt solid.

Note: 4.5 Ab 46. Minute für Elvedi Eray Cömert

Guter Auftritt vom Valencia-Söldner. Auch dank ihm steht am Ende hinten die Null.

Note: 4.5 Ab 46. Minute für Zakaria Luca Jaquez

So lange durfte Jaquez in der Nati noch nie spielen. Spielt unaufgeregt und macht seine Sache ohne Fehl und Tadel.

Note: 4 Ab 46. Minute für Vargas Johan Manzambi

Gegen Deutschland war er der schwächste Schweizer. Auch heute kann Manzambi der Nati nicht das bringen, wofür er in der Quali immer wieder gelobt wurde. Erst gegen Ende der Partie taut er etwas auf.

Note: 4 Ab 46. Minute für Jashari Djibril Sow

Sow fällt weder auf noch ab.

Note: 4 Ab 46. Minute für Ndoye Alvyn Sanches

Der Youngster versucht etwas Kreativität ins Schweizer Spiel zu bringen – es bleibt beim Versuch.

Note: 4 Ab 46. Minute für Freuler Vincent Sierro

Er gewinnt im Zentrum den einen oder anderen wichtigen Zweikampf, schaltet sich aber zu wenig in die Offensive ein.

Note: – Ab 66. Minute für Embolo Joël Monteiro

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 66. Minute für Aebischer Silvan Widmer

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: – Ab 73. Minute für Rieder Miro Muheim

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.