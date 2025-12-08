Die AC Milan zieht nach dem 14. Spieltag der Serie A mit Napoli gleich. Die Rossoneri schaffen gegen Torino die Wende und gewinnen auswärts 3:2.
Nach 17 Minuten lagen die Mailänder nach einem verwandelten Elfmeter von Nikola Vlasic und einem Treffer von Duvan Zapata 0:2 zurück. Adrien Rabiot verkürzte zunächst auf 1:2. Erst als mit Christian Pulisic der Star der amerikanischen Nationalmannschaft auf dem Platz erschien, konnte der Leader das Blatt wenden. Pulisic wurde in der 66. Minute eingewechselt und schlug zweimal zu (67./77.), um seinem Team die drei Punkte zu sichern.
Die AC Milan spielte ohne den Genfer Zachary Athekame (verletzt) und Ardon Jashari (Ersatz). Der Zuger hat sich von seinem im September erlittenen Wadenbeinbruch erholt, steht aber noch nicht wieder in der Gunst von Trainer Massimiliano Allegri.