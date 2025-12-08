Champions League: Bayern gegen Sporting Lissabon

STORY: Bayern-Trainer Vincent Kompany sah beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel seiner Mannschaft gegen Sporting Lissabon ganz entspannt aus. Zuletzt gab es für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga einen deutlichen 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart und auch in der Champions League stehen die Münchener trotz der jüngsten Niederlage gegen den FC Arsenal gut da. Mit einem Sieg gegen die Portugiesen vor heimischem Publikum stünde Bayern mit einem Bein im Achtelfinale. Und würde – anders als Im Vorjahr – die Play-offs umgehen. O-Ton Vincent Kompany, Trainer Bayern München: «Morgen spielen wir zuhause und wir haben aus diesen drei Spielen zwei Heimspiele und unsere Situation ist fast perfekt und das müssen wir jetzt auch nützen zuhause. Aber es stimmt, rein statistisch, wenn wir jetzt dieses Spiel gewinnen, dann sind wir sehr nah dran.» Einfach wird es mit dem Sieg gegen Sporting alllerdings nicht, das wissen auch die Münchener. Der Club ist derzeit Tabellenzweiter der höchsten portugiesischen Liga, seit Anfang Oktober ist das Team ohne Niederlage in allen Wettbewerben. O-Ton Serge Gnabry, Stürmer: «Portugiesische Mannschaften sind immer dafür bekannt, dass sie guten Fussball spielen, gute Techniker haben. Ich glaube, die drei vorne auch sehr gute Spieler und deswegen wird es ein gutes, anstrengendes und gutes Spiel werden morgen.» Dennoch ist Bayern beim Spiel gegen die Portugiesen eindeutig in der Favoritenrolle. Top-Torjäger Harry Kane wird am frühen Dienstagabend nach seinem Dreierpack als Joker in die Startelf zurückkehren. Ebenso wie Manuel Neuer, der in Stuttgart noch von Jonas Urbig vertreten wurde.

08.12.2025