  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Italien Die AC Milan bezwingt Torino 3:2

SDA

8.12.2025 - 23:09

Alle haben ihn gern: Christian Pulisic (Mitte), der zweifache Torschütze
Alle haben ihn gern: Christian Pulisic (Mitte), der zweifache Torschütze
Keystone

Die AC Milan zieht nach dem 14. Spieltag der Serie A mit Napoli gleich. Die Rossoneri schaffen gegen Torino die Wende und gewinnen auswärts 3:2.

Keystone-SDA

08.12.2025, 23:09

Nach 17 Minuten lagen die Mailänder nach einem verwandelten Elfmeter von Nikola Vlasic und einem Treffer von Duvan Zapata 0:2 zurück. Adrien Rabiot verkürzte zunächst auf 1:2. Erst als mit Christian Pulisic der Star der amerikanischen Nationalmannschaft auf dem Platz erschien, konnte der Leader das Blatt wenden. Pulisic wurde in der 66. Minute eingewechselt und schlug zweimal zu (67./77.), um seinem Team die drei Punkte zu sichern.

Die AC Milan spielte ohne den Genfer Zachary Athekame (verletzt) und Ardon Jashari (Ersatz). Der Zuger hat sich von seinem im September erlittenen Wadenbeinbruch erholt, steht aber noch nicht wieder in der Gunst von Trainer Massimiliano Allegri.

Meistgelesen

«Schweizer Bürger sind entsetzt» – das sagt der Bundesrat
Trump: «Europa entwickelt sich in eine schlechte Richtung»
Deshalb haben Rotmilane während Corona Strassen gemieden

Videos aus dem Ressort

Champions League: Bayern gegen Sporting Lissabon

Champions League: Bayern gegen Sporting Lissabon

STORY: Bayern-Trainer Vincent Kompany sah beim Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel seiner Mannschaft gegen Sporting Lissabon ganz entspannt aus. Zuletzt gab es für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga einen deutlichen 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart und auch in der Champions League stehen die Münchener trotz der jüngsten Niederlage gegen den FC Arsenal gut da.  Mit einem Sieg gegen die Portugiesen vor heimischem Publikum stünde Bayern mit einem Bein im Achtelfinale. Und würde – anders als Im Vorjahr – die Play-offs umgehen. O-Ton Vincent Kompany, Trainer Bayern München: «Morgen spielen wir zuhause und wir haben aus diesen drei Spielen zwei Heimspiele und unsere Situation ist fast perfekt und das müssen wir jetzt auch nützen zuhause. Aber es stimmt, rein statistisch, wenn wir jetzt dieses Spiel gewinnen, dann sind wir sehr nah dran.» Einfach wird es mit dem Sieg gegen Sporting alllerdings nicht, das wissen auch die Münchener.  Der Club ist derzeit Tabellenzweiter der höchsten portugiesischen Liga, seit Anfang Oktober ist das Team ohne Niederlage in allen Wettbewerben.  O-Ton Serge Gnabry, Stürmer: «Portugiesische Mannschaften sind immer dafür bekannt, dass sie guten Fussball spielen, gute Techniker haben. Ich glaube, die drei vorne auch sehr gute Spieler und deswegen wird es ein gutes, anstrengendes und gutes Spiel werden morgen.» Dennoch ist Bayern beim Spiel gegen die Portugiesen eindeutig in der Favoritenrolle.  Top-Torjäger Harry Kane wird am frühen Dienstagabend nach seinem Dreierpack als Joker in die Startelf zurückkehren. Ebenso wie Manuel Neuer, der in Stuttgart noch von Jonas Urbig vertreten wurde. 

08.12.2025

Auf dem Brett bergab

Auf dem Brett bergab

STORY: Als Breitensport taugt diese Disziplin wohl eher nicht. Bei einer Downhill-Skateboard-Weltmeisterschaft geht es naturgemäss bergab – und das möglichst schnell. Dieser eher extrem-sportliche Wettbewerb ist am Sonntag in El Salvador zu Ende gegangen. Die rasanten Rennen fanden in offiziellen Kategorien wie Open Skate, Women’s Skate, Open Luge, Open Inline oder Women’s Inline statt. Beim sogenannten Strassenrodeln liegen die Teilnehmer in Schutzmontur auf dem Rücken, gelenkt wird über die Körperhaltung. Auch aus der Bahn zu fliegen, blieb da nicht aus. In dieser Disziplin behauptete sich am Ende Andy Lally aus den USA, der gab sich enthusiastisch. «Wir haben einige Erinnerungen geschaffen. Es war also ein Riesenspass. Eine grossartige Veranstaltung. Ein wahnsinniger Hügel. Ich bin einfach nur froh, dass ich zum Jahresende noch einmal von Salt Lake City hierher zurückkommen konnte. Ich freue mich schon auf 2026. Lasst uns das noch öfter machen.» Es mag sich sportlich eher um ein Randphänomen handeln, aber offenbar um eines, das manch einer oder einem tüchtig Spass bringt.

08.12.2025

Das sagt Henchoz zum Zoff zwischen Salah und Liverpool

Das sagt Henchoz zum Zoff zwischen Salah und Liverpool

08.12.2025

Champions League: Bayern gegen Sporting Lissabon

Champions League: Bayern gegen Sporting Lissabon

Auf dem Brett bergab

Auf dem Brett bergab

Das sagt Henchoz zum Zoff zwischen Salah und Liverpool

Das sagt Henchoz zum Zoff zwischen Salah und Liverpool

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Söldner-Check. Muheim lässt den Volkspark beben ++ Jashari meldet sich zurück ++ Manzambi trifft erneut

Söldner-CheckMuheim lässt den Volkspark beben ++ Jashari meldet sich zurück ++ Manzambi trifft erneut

Klassenerhalt geschafft. Neymar muss am linken Knie operiert werden

Klassenerhalt geschafftNeymar muss am linken Knie operiert werden

MLS-Playoff-Final. Messis Pässe entscheiden für Inter Miami

MLS-Playoff-FinalMessis Pässe entscheiden für Inter Miami