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Fussballexperte findet klare Worte «Die Belgier müssen jetzt die Speerspitze bilden» – nach FIFA-Skandal

Die FIFA sorgt an der WM für heftige Diskussionen: Stürmer Folarin Balogun darf trotz seiner Roten Karte im Achtelfinal gegen Belgien spielen. In der Nacht auf Dienstag spielt die US-Nationalmannschaft gegen die Belgier. Diese sind nicht begeistert, über die «Begnadigung» von Balogun durch Trump und Infantino. Fussballexperte bei blue Sport, Marcel Reif, findet klare Worte und erklärt, wie die Belgier vorgehen müssen.