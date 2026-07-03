Jetzt ist es amtlich. Nach knapp drei Jahren ist Julian Nagelsmann nicht mehr Bundestrainer. Anfang und Ende liegen in Amerika. Der grosse Triumph gelang dem jüngsten DFB-Chefcoach nicht.

Nach 1015 Tagen ist die Ära vorbei Die Chronik des Scheiterns von Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann ist nicht mehr Bundestrainer. Das verlorene Zwischenrundenspiel bei der WM in Amerika gegen Paraguay ist das 37. und letzte Länderspiel für ihn als DFB-Chefcoach. Was im September 2023 als ein Projekt für die Heim-EM begann, endet knapp drei Jahre später in einer riesigen Enttäuschung. Nun erklärte der 38 Jahre alte Nagelsmann seinen Rücktritt.

Nagelsmann als Bundestrainer

22. September 2023: Nach dem Aus für Hansi Flick wird Nagelsmann als Wunschlösung beim DFB vorgestellt. Der jüngste Bundestrainer soll nach vielen Enttäuschungen die Heim-EM 2024 retten. Der ehemalige Bayern-Coach hat nur einen Vertrag bis zum folgenden Sommer.

Nagelsmann wird als Trainer vorgestellt. KEYSTONE

Oktober 2023: Mit einem 3:1 gegen die USA und einem 2:2 gegen Mexiko startet Nagelmann bei einer Amerika-Tour seine Aufgabe. Die Stimmung ist positiv. Gute Ansätze sind erkennbar.

November 2023: Der schnelle Rückschlag. Ein 2:3 gegen die Türkei und ein 0:2 in Österreich öffnen Nagelsmann die Augen. Die DFB-Elf braucht andere Impulse und personelle Veränderungen.

März 2024: Mats Hummels und Leon Goretzka werden aussortiert. Aber Toni Kroos ist zurück – und das Comeback wirkt. Ein 2:0 in Frankreich und ein 2:1 gegen die Niederlande machen Mut für ein neues Sommermärchen.

Toni Kroos gibt sein Comeback. KEYSTONE

Sommer 2024: Die Nationalmannschaft macht wieder Freude. Die Heim-EM begeistert die Fans. Doch gegen Spanien ist im Viertelfinale der Titeltraum jäh vorbei. Nagelsmann sorgt doppelt für Aufsehen: Mit einer Ansprache an die Nation für mehr Zusammenhalt – und mit einer forschen Titelansage für die WM 2026.

Herbst 2024: Als ungeschlagener Gruppensieger zieht die nach den Rücktritten von Manuel Neuer, Kroos, Ilkay Gündogan und Thomas Müller neu formierte DFB-Elf erstmals in die K.-o.-Spiele der Nations League ein. Die Stimmung ist positiv, die Hoffnungen sind gross.

März 2025: Italien wird im Viertelfinale ausgeschaltet. Das 2:1 in San Siro und eine berauschende erste Hälfte im Rückspiel beim 3:3 in Dortmund sorgen für Euphorie. Im Sommer soll der erste kleine Titel bei der Heim-Endrunde der Nations League her.

Juni 2025: Nur der vierte und letzte Platz springt heraus. Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) zeigen Nagelsmann die Grenzen auf. Von der Weltspitze ist Deutschland ein Jahr vor der WM weit entfernt.

September 2025: Ein Tiefpunkt. Die DFB-Elf lässt sich in der Slowakei (0:2) vorführen. Plötzlich ist die direkte WM-Qualifikation in Gefahr. Nagelsmann beschwört den Zusammenhalt.

Enttäuschte Nationalspieler nach der Pleite gegen die Slowakei. IMAGO/DeFodi Images

Oktober/November 2025: Nur die Resultate zählen. Mit fünf Siegen wird das Amerika-Ticket als Gruppensieger gelöst. Überzeugend ist nur das 6:0 zum Abschluss gegen die Slowakei.

Frühjahr 2026: Bis zum WM-Start wird die Erfolgsserie auf neun Siege ausgebaut. Doch die Stimmung bleibt von Zweifeln behaftet. Die Titelansage vom vorletzten Sommer ist längst einkassiert. Das grosse Thema ist die Rückkehr von Rekordtorwart Neuer und die Degradierung von Oliver Baumann.

Juni 2026: Der Start gelingt. 7:1. Doch der Gegner ist nur Curaçao. Das 2:1 gegen die Elfenbeinküste rettet Top-Joker Deniz Undav. Als Gruppensieger folgt ein ernüchterndes 1:2 gegen Ecuador mit vielen Fragen. Physis, Einstellung, Aufstellung, alles wird debattiert.

29./30. Juni 2026: Der finale Nackenschlag. Nicht gegen Frankreich oder Argentinien. Sondern gegen Paraguay. Im Elfmeterschiessen. In Foxborough, wenige hundert Meter vom Ort des ersten Trainings als Bundestrainer entfernt, kassiert Nagelsmann die bitterste Niederlage seiner Amtszeit. In Deutschland ist es schon tiefe Nacht, da beteuert Nagelsmann, dass er dennoch Bundestrainer bleiben will.

Paraguay stürzt Fussball-Deutschland ins Elend. KEYSTONE

03. Juli 2026: Nach 1015 Tagen ist die Ära Nagelsmann vorbei. Er erklärt auf einmal doch seinen Rücktritt. Vorausgegangen war ein Krisengespräch mit der DFB-Spitze, die ihm diesen Schritt Medienberichten zufolge nahegelegt haben soll.