Tuchel: «Ich war fast in jedem Lied zu hören, aber ich nehme das mit Humor» England qualifiziert sich mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän für die WM 2026. Trainer Thomas Tuchel zeigt sich nach der Partie gegen Lettland stolz. 15.10.2025

Nach der Partie gegen Wales kritisiert England-Trainer Thomas Tuchel die eigenen Fans und erhält dafür in Lettland die Quittung. Der Deutsche nimmt es mit Humor.

Unmittelbar nach dem 3:0-Sieg im Testspiel gegen Wales vor einer knappen Woche zählt England-Trainer Thomas Tuchel die eigenen Fans an. «Im Stadion herrschte Stille – wir haben von den Fans keine Energie zurückbekommen. Und ich finde, die Spieler haben viel geliefert, um mehr von den Tribünen zu bekommen», kritisiert Tuchel scharf und fügt an: «Wenn man eine halbe Stunde lang nur die Fans aus Wales hört, ist das ein bisschen traurig.»

Tuchel nimmt es mit Humor

Die Botschaft kommt bei den Anhängern der Three Lions offenbar an. Allerdings fällt die Reaktion nicht unbedingt so aus, wie sich das Tuchel möglicherweise vorgestellt hat. Denn während der Quali-Partie in Lettland adressieren die Fans den Nationaltrainer mit ihren Gesängen direkt.

«Wir singen, was wir wollen, Thomas Tuchel, wir singen, was wir wollen», ist von den rund 2500 mitgereisten Fans etwa zu hören. Oder: «Sind wir laut genug für dich?»

Als Tuchel an der Pressekonferenz auf die Gesänge angesprochen wird, antwortet er grinsend: «Ich hab ein bisschen was abbekommen. In der ersten Halbzeit war ich in fast jedem Lied drin. Ich nehme es mit Humor.» Dazu hat Tuchel in Riga auch allen Grund. Denn England gewinnt gegen Lettland auch seine sechste Quali-Partie, steht mit einem Torverhältnis von 18:0 da und sichert sich als erste europäische Nation das WM-Ticket.

