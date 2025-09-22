  1. Privatkunden
Union-Trainer reiht sich ein Die fünf schönsten Stinkefinger der Fussball-Geschichte

Sandro Zappella

22.9.2025

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

Union-Trainer Steffen Baumgart über die Rote Karte und den Mittelfinger

22.09.2025

Am Wochenende zeigte Union-Trainer Steffen Baumgart während des Spiels gegen Frankfurt den Stinkefinger. Er reiht sich damit ein in die Liste von Fussball-Vertretern, die sich ebenfalls nicht unter Kontrolle hatten.

Sandro Zappella

22.09.2025, 12:06

22.09.2025, 12:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Union-Trainer Steffen Baumgart liess sich zu einer obszönen Geste hinreissen: Er zeigte während der Partie gegen Frankfurt den Mittelfinger.
  • In der Fussball-Geschichte zeigte schon so mancher Fussballer oder Trainer den unrühmlichen Stinkefinger.
  • Mit Massimo Busacca hatte einst sogar ein Welt-Schiedsrichter seine Nerven für einen Moment nicht unter Kontrolle.
Mehr anzeigen

Union Berlin gewinnt ein dramatisches Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit 4:3. Für Schlagzeilen sorgte dabei auch Union-Trainer Steffen Baumgart, er hatte kurz vor Ende der regulären Spielzeit die Rote Karte gesehen, nachdem er gemeckert und eine Papierkugel auf den Rasen gekickt hatte. TV-Bilder zeigten zudem, wie er nach einem Kopfschütteln kurz den Mittelfinger Richtung Platz zeigte.

Union-Trainer Steffen Baumgart zeigt seinen Mittelfinger.
Union-Trainer Steffen Baumgart zeigt seinen Mittelfinger.
bild: screenshot dazn

Darauf angesprochen stritt Baumgart aber ab, die Geste gemacht zu haben: «Nein.» Später räumte er in der Pressekonferenz ein: «Ich habe ins Leere geguckt. In welche Richtung ging das? In keine Richtung. Alles gut. Das war eine Emotion aufgrund des vorherigen Videobeweises.»

Auch andere Trainer und Spieler – und sogar ein Schiedsrichter – liessen sich schon zur obszönen Geste hinreissen. Die folgenden fünf blieben besonders in Erinnerung.

Ottmar Hitzfeld

Am 12. Oktober 2012 zeigte Nati-Coach Ottmar Hitzfeld im WM-Qualifikationsspiel Schweiz gegen Norwegen dem spanischen Schiedsrichter David Fernández Borbalán den Mittelfinger – sogar zweimal. 

Nach dem Vorfall behauptete Hitzfeld zunächst, die Geste sei «gegen sich selbst» gerichtet gewesen. Die Empörung war gross, Hitzfeld entschuldigte sich später öffentlich, dennoch wurde er von der FIFA für zwei Spiele gesperrt. 

Mario Balotelli

In der Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Sion wird der Walliser Star-Neuzugang Mario Balotelli von den Fans ausgepfiffen. Er reagiert, indem er den Mittelfinger in Richtung Publikum zeigt. Die Rote Karte sieht er dafür nicht, weil sowohl der Schiedsrichter als auch der VAR die Aktion verpassen.

Bevor der Verband eine Strafe festgelegt hat, geht Balotelli bereits in die Offensive. In einem Statement, welches er dreisprachig auf Instagram veröffentlicht, greift der Italiener zu drastischen Worten: «Schweizerischer Verband: Ich weiss nicht, in was für einer Mafia Sie sind, aber glauben Sie mir, Spieler wie ich sind nicht stolz darauf, in einer Liga zu spielen, in der Ungerechtigkeit, Korruption und Unfähigkeit herrschen.»

In der Folge wurde Balotelli für zwei Spiele gesperrt.

Balotelli zeigt den Basel-Fans den Mittelfinger

Balotelli zeigt den Basel-Fans den Mittelfinger

06.11.2022

Stefan Effenberg

An der WM 1994 zeigt Stefan Effenberg im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea eine schwache Leistung und wird von den eigenen Fans ausgepfiffen. Effenberg reagiert mit dem Mittelfinger – eine Geste, die Konsequenzen hat. Der Mittelfeldspieler wird von Trainer Berti Vogts aus der Mannschaft geschmissen. Erst als Vogts 1998 zurücktritt, gibt Effenberg für zwei Spiele sein DFB-Comeback.

Stefan Effenberg zog an der WM 1994 gegen Südkorea einen schlechten Tag ein und quittierte die Pfiffe der deutschen Fans mit dem Stinkefinger.
Stefan Effenberg zog an der WM 1994 gegen Südkorea einen schlechten Tag ein und quittierte die Pfiffe der deutschen Fans mit dem Stinkefinger.
imago images / WEREK

Massimo Busacca

Im Mai 2009 pfeift Massimo Busacca das Champions-League-Finale zwischen dem FC Barcelona und Manchester United. Weniger als ein halbes Jahr später ist der Tessiner für das Cuspiel zwischen Baden und YB im Einsatz. Busacca wurde von den Berner Fans verschmäht und zeigt als Reaktion darauf den Mittelfinger: «Wenn es tatsächlich passiert ist, dass ich den Fans den Finger gezeigt habe, dann war das eine menschliche Reaktion. Ich bin von der ersten Minute an beleidigt und provoziert worden», sagt Busacca später dem «Blick».

Busacca wird zwar für drei Spielrunden gesperrt, seiner Karriere gib der Vorfall aber keinen Knicks. Von der IFFHS wird er im Januar 2010 zum Welt-Schiedsrichter der abgelaufenen Saison ausgezeichnet.

Der Blick titelte damals: Stinkefinger-Skandal.
Der Blick titelte damals: Stinkefinger-Skandal.
bild: screenshot srf

Samir Ramizi

Im Oktober 2022 holt Winterthur gegen GC den ersten Heimsieg seit 37 Jahren. Beim 1:0 gegen den Rekordmeister wird Samir Ramizi mit seinem Siegtreffer zu Matchwinner. Nach dem Schlusspfiff sorgt der Mittelfeldspieler aber noch für einen negativen Aufreger. Weil er offenbar von den GC-Fans beleidigt wurde, zeigt er diesen den Mittelfinger, die Liga sperrt Ramizi in der Folge für zwei Spiele.

Ramizi zeigt den Mittelfinger

Ramizi zeigt den Mittelfinger

15.10.2022

Meistgelesen

7 Sätze, die bei Trumps Trauerrede für Charlie Kirk aufgefallen sind
Niederlande-TV landet dank Trump viralen Hit +++ Kimmel-Aus kostet Disney Millionen
Polizistin fährt mit Blaulicht 108 statt 50 km/h – Fahrausweis weg

