Nati-Debüt im Wembley

4. Juni 2011. Granit Xhaka, die grosse Hoffnung des Schweizer Fussballs, feiert sein Debüt gegen England im legendären Wembley-Stadion in London. Der damalige Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld zögert nicht, den 18-jährigen Rookie vor fast 85'000 Zuschauern ins kalte Wasser zu werfen. Mit Xhaka auf der Position des Zehners – er trägt damals noch die Rückennummer 17 – geht die Schweiz dank eines Doppelpacks von Tranquillo Barnetta mit 2:0 in Führung, doch die Three Lions schlagen zum 2:2 zurück. Der junge Basler verschuldet zwar einen Ballverlust, der zu einem englischen Penalty führt, zeigt aber dennoch ein starkes Spiel. Seinen Platz in der Schweizer Startelf wird er von da an nicht mehr hergeben.

Bruderduell bei der EM

11. Juni 2016. In Lens trifft Granit Xhaka beim EM-Auftakt der Schweiz auf Albanien – und auf seinen älteren Bruder Taulant. Dieser hatte sich entschieden, für Albanien aufzulaufen, da der Kosovo, das Heimatland ihrer Eltern, damals noch nicht von der FIFA anerkannt war. Das Spiel ist hochgradig emotional für die beiden Brüder, aber auch für Xherdan Shaqiri und rund ein Dutzend albanische Nationalspieler, die in der Schweiz geboren oder ausgebildet wurden. Die Eidgenossen setzen sich mit 1:0 durch, müssen gegen Spielende aber gehörig zittern. Granit Xhaka kann aufatmen: «Ich bin froh, dass dieses Spiel nun endlich hinter uns liegt, hinter Taulant und mir.»

Ein Geschoss und ein Adler

22. Juni 2018. Zwei Jahre später kommt es bei der Weltmeisterschaft zu einer weiteren Partie, die für Xhaka und Shaqiri emotional besonders aufgeladen ist: das Duell gegen Serbien. In Kaliningrad erwischt die Schweiz einen Fehlstart und gerät in Rückstand. Dann aber jagt der Mittelfeldspieler von Arsenal einen unhaltbaren Schuss, der eher einem Geschoss gleichkommt, zum Ausgleich ins Netz und formt mit seinen Händen den Doppeladler – das Symbol der albanischen Identität. Shaqiri tut es ihm gleich, nachdem er in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer erzielt hat. Granit Xhaka geniesst den Moment: «Das ist ein Sieg für meine Familie, für die Schweiz, für Albanien und für den Kosovo» – sein Heimatland, das von den wütenden Serben nicht anerkannt wird. Zehn Tage später, ausgelaugt von einer Affäre, die völlig überproportionale Ausmasse angenommen hat, zeigen die Schweiz und Xhaka gegen Schweden eine blasse Leistung. Wie schon 2014 und 2016 ist das Abenteuer bereits in den Achtelfinals vorbei.

Die Sternstunde von Bukarest

28. Juni 2021. Es dauert drei Jahre und eine wegen Covid verschobene EM, bis die Schweiz endlich die nächste Stufe schafft. In Bukarest schreibt die Auswahl von Vladimir Petkovic – nun Trainer des Sechzehntelfinal-Gegners Algerien bei Xhakas 150. Länderspieleinsatz – Geschichte, indem sie den Weltmeister Frankreich im Penaltyschiessen eliminiert. Granit Xhaka spielt in diesem wohl geschichtsträchtigsten Spiel der Schweizer Fussballhistorie logischerweise eine der Hauptrollen. Er ist es, der mit einem Traumpass das 3:3 durch Mario Gavranovic einleitet. Leider kassiert der Basler Captain eine Gelbe Karte, die ihn für den Viertelfinal gegen Spanien sperrt. Ohne ihren Taktgeber scheidet die Schweiz schliesslich im Penaltyschiessen gegen die Iberer aus.

Mut und Durchhaltewillen

6. Juli 2024. Die Schweiz bestätigt ihren neuen Status und erreicht bei der EM 2024 abermals die Viertelfinals. Diesmal ist Granit Xhaka mit von der Partie – seine Karriere hat nach einer fantastischen Saison mit Leverkusen noch einmal extrem an Fahrt aufgenommen. Allerdings ist der Basler angeschlagen, gar verletzt, und muss auf die Zähne beissen. Gegen England liefert er eine bewundernswerte, mutige Leistung ab, muss aber mitansehen, wie sein Team auf derselben Stufe erneut im Penaltyschiessen scheitert. Nach dem Spiel wird bekannt, dass er an einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich leidet. «Aber es stand völlig ausser Frage, dass ich dieses Spiel verpasse», stellt Xhaka klar.