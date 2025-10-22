Die beiden Jung-Stars Iman Beney und Noemi Ivelj sprechen an der Pressekonferenz im Vorfeld des Testspiels gegen Kanada über ihre neuen Vereine und ihre Rollen im Nationalteam.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Iman Beney wechselte im Sommer von YB zu Manchester City, Noemi Ivelj von GC zu Frankfurt.

An der Pressekonferenz vor dem Nati-Testspiel gegen Kanada sprechen die beiden über ihre Vereinswechsel und ihre Rollen im Nationalteam. Mehr anzeigen

Iman Beney wechselte im Sommer von YB zu ManCity. Die 19-Jährige ist beeindruckt von der Infrastruktur und auch die Qualität und Intensität im Training seien viel höher. Sie lerne auch ihren Körper einzusetzen. Auf dem Platz hat sie sich auch bereits hervorragend eingefügt, zuletzt traf sie gegen Arsenal und im folgenden Spiel auswärts gegen Liverpool. «Ich habe davon geträumt, an der Anfield Road zu treffen, aber nicht unbedingt daran geglaubt.»

Iman Beney trifft auch gegen Liverpool 13.10.2025

Ein bisschen Probleme bereitete ihr zu Beginn die Sprache, respektive der spezielle Dialekt in Manchester. «Am Anfang habe ich nichts verstanden. Ich dachte, sie sprechen Japanisch miteinander, aber es war der Dialekt», sagt Beney und lacht. Sie habe keine französischsprachigen Teamkolleginnen, deshalb mache sie Fortschritte: «Ich denke, ich spreche jetzt besser Englisch als Deutsch.»

Bei Manchester City spielt Beney deutlich offensiver als sie das zuletzt in der Nati tat. Sie selbst sieht sich auch als Offensivspielerin: «Ich will Tore schiessen und Assists machen. Aber ich nehme einfach, was der Trainer mir gibt.» Mit Sundhage habe sie noch nicht über ihre Rolle gesprochen, «aber ich habe am Flügel trainiert».

Und was bedeutet es ihr, dass sie für den Golden-Girl-Award nominiert ist? «Es ist sehr schön, für diesen Preis nominiert zu sein. Ich bin glücklich.» Nicht mehr und nicht weniger.

Ivelj: «Meine Karriere werde ich im Mittelfeld machen»

Neben Beney sitzt Noemi Ivelj, die im Sommer von GC zu Frankfurt wechselte, dort aber noch nicht so viel zum Zug kommt. «Ich wusste, dass es hart ist, ich habe grosse Konkurrenz.» Ihr Ziel sei es, einen Stammplatz zu erkämpfen, doch sie müsse geduldig bleiben. Dass mit Géraldine Reuteler und Nadine Riesen zwei Nati-Kolleginnen in Frankfurt spielen, das habe ihr «extrem geholfen» reinzukommen.

Bei ihren bisherigen Einsätzen für Frankfurt kam sie in der Innenverteidigung zum Einsatz. Wie gefällt es ihr auf dieser Position und wird sie jetzt auch in der Nati eine Reihe nach hinten geschoben? «In den letzten Trainings habe ich auch in der Innenverteidigung gespielt. Ich muss ehrlich sein, im Mittelfeld gefällt es mir besser. Aber ich mache das Beste daraus», sagt Ivelj und meint: «Ich glaube, meine Karriere werde ich im Mittelfeld machen. Es kommt, wie es kommen muss.»

Auf die Frage, ob in der Nati auch über Pia Sundhages Zukunft gesprochen werde, meint die 18-Jährige: «Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch kein Gespräch darüber gehört. Wir leben im Jetzt und jetzt ist sie noch da.» Die Entscheidung müssten andere treffen. Sie fokussiert sich auf ihre Aufgaben auf dem Platz und somit auch das Testspiel am kommenden Freitag: «Kanada ist ein gutes Team. Sie sind aggressiv und ambitioniert. Aber wir haben es auch drauf, das hat man an der EM gesehen. Wir gehen sehr positiv ins Spiel.»

