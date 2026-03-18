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Reaktionen zur Afrika-Cup-Entscheidung «Die längste Nachspielzeit der Fussball-Geschichte»

Syl Battistuzzi

18.3.2026

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18.01.2026

57 Tage nach dem skandalösen Endspiel um den Afrika Cup hat Marokko vom Berufungsgericht des afrikanischen Fussball-Verbands CAF trotz der sportlichen Niederlage gegen Senegal überraschend den Sieg zugesprochen bekommen. 

Syl Battistuzzi

18.03.2026, 13:59

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