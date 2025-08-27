  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Europacup Die Liga nimmt die Klubs in die Pflicht

SDA

27.8.2025 - 04:30

Die Schweizer Klubs streckten sich in der jüngeren Vergangenheit oft vergeblich in den Europacup-Wettbewerben - mit Auswirkungen in die Zukunft
Die Schweizer Klubs streckten sich in der jüngeren Vergangenheit oft vergeblich in den Europacup-Wettbewerben - mit Auswirkungen in die Zukunft
Keystone

Im Europacup steht die Woche der Wahrheit an. Die Liga möchte, dass sich die Schweiz zurück in die Top 15 der Fünfjahres-Wertung kämpft. Dafür sucht man auch das Gespräch mit den Klubs.

Keystone-SDA

27.08.2025, 04:30

Bei der Swiss Football League (SFL) blickt man den nächsten Tagen gespannt entgegen. Am Mittwoch und Donnerstag wird entschieden, wie der Rest der ersten Saisonhälfte aussehen wird. Die Schweiz könnte am Donnerstagabend mit vier Teams im Europacup vertreten sein, womöglich sogar mit einem in der Champions League. In diesem Fall stünde man bei der SFL zwar vor Herausforderungen hinsichtlich der Spielplan-Gestaltung. Jedoch würde die Freude über die starke Präsenz auf europäischer Bühne überwiegen.

Es könnte aber auch anders kommen. Im schlimmsten, aber nicht unwahrscheinlichen Fall spielen nur zwei Schweizer Teams im Herbst europäisch. Das wäre einfacher für den Spielplan, aber schlecht für die allgemeine Entwicklung. Denn in der letzten Saison ist die Schweiz in der Fünfjahres-Wertung der UEFA bereits von Platz 12 auf 17 abgestürzt.

«Das Ziel muss sein, in dieser Saison wieder in die Top 15 reinzukommen», sagt Philippe Guggisberg, der Medienverantwortliche der SFL, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Und dafür brauchen wir möglichst viele Teams in den europäischen Ligaphasen.» Wer sich hinter den Top 15 klassiert, verliert Europacup-Plätze und muss zudem früher in die Qualifikation einsteigen. Kurz: Die Schweiz droht europäisch abgehängt zu werden.

Die Hürden werden höher

Konkret wird die Schweiz im nächsten Sommer nur noch mit vier statt fünf Teams im Europacup vertreten sein. Zwei Mannschaften werden wie bisher in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League starten. Bitter ist es für den Meister und den Cupsieger: Statt in den Playoffs der Champions respektive Europa League werden sie zwei Runden früher beginnen müssen. Die Teilnahme an einer Ligaphase ist also nicht mehr garantiert.

Am Ende ist die Rechnung eine einfache: Je weniger Teams im Europacup, desto weniger Geld kommt direkt oder indirekt über die Klubs in die Liga rein. Damit wird sie weniger attraktiv für Profis und das allgemeine Niveau dürfte langfristig sinken. Ein klassischer Rattenschwanz.

Doch wie konnte die Schweiz in die Situation geraten, dass man von Nationen wie Polen oder Norwegen überholt wurde und von hinten von Nationen wie Schweden oder Zypern bedrängt wird? Eine Frage, die auch bei der SFL diskutiert wird. Eine eindeutige Antwort hat man noch nicht gefunden, zu vielschichtig sind die Faktoren. «Wir haben uns in den letzten Jahren oft mit den Klubs zu diesem Thema ausgetauscht und die Wichtigkeit der Qualifikationsrunden aufgezeigt», sagt Guggisberg. «Dabei haben wir festgestellt, wie schwierig für die Klubs der Spagat zwischen erfolgreichem Saisonstart und europäischen Exploits mit aufwändigen Auswärtsreisen sein kann.»

Späte Transfers und Lospech

Ein Problem ist offensichtlich: Viele Schweizer Teams sind während der Qualifikationsphase «nicht fertig». Manchmal haben die Mannschaften am Ende des Transferfensters ein anderes Gesicht als noch zu Beginn des Sommers. Das hat auch damit zu tun, dass die Klubs darauf pokern, Spieler zu verpflichten, die den Sprung zu grösseren Klubs verpasst haben oder sich dort nicht durchsetzen konnten. Vereine mit einer Jahresmeisterschaft wie in Schweden oder Norwegen haben diesbezüglich einen kleinen Vorteil.

Einige Faktoren lassen sich beeinflussen, andere nicht. Das Losglück gehört zu Zweiterem. Servette zum Beispiel wurde zuletzt nicht gerade von Fortuna geküsst. Im letzten Jahr trafen die Genfer im Playoff der Conference League auf Chelsea, den späteren Gewinner des Wettbewerbs. Und in diesem Jahr steht den Genfern mit Schachtar Donezk erneut ein Hochkaräter gegenüber. Auch für Lausanne wären einfachere Gegner als Besiktas möglich gewesen.

Aktuell hat die Schweiz in der Fünfjahres-Wertung einen Platz gut gemacht und Schottland überholt. Bei den Schotten steht jedoch bereits fest, dass mindestens drei Teams eine europäische Ligaphase erreichen. Vor der Schweiz liegen derzeit Österreich, Dänemark, Polen, Norwegen und Griechenland. «Ob wir an diesen Nationen dranbleiben können, hängt von den Resultaten der nächsten Tage ab», sagt Guggisberg. Eine klare Ansage an die Klubs.

Meistgelesen

Trump wünscht Swift und Kelce «viel Glück» +++ Trump will mehr Visa an Studierende aus China vergeben
Helene Fischer sagt traditionelle Weihnachtsshow ab
Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern

Videos aus dem Ressort

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

26.08.2025

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

UEFA Champions League | Playoff-Rückspiel | Saison 25/26

26.08.2025

Bellinzona – Yverdon 0:0

Bellinzona – Yverdon 0:0

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

26.08.2025

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

Pafos – Crvena Zvezda 1:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Sturm Graz – Bodø/Glimt 2:1

Bellinzona – Yverdon 0:0

Bellinzona – Yverdon 0:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Elfer-Drama nach Torspektakel. Stuttgart wendet Pokal-K.o. gegen Braunschweig in extremis ab

Elfer-Drama nach TorspektakelStuttgart wendet Pokal-K.o. gegen Braunschweig in extremis ab

Bittere Pleiten im Ligacup. Xhakas Sunderland scheitert an Drittligist, Okafors Leeds an Zweitligist

Bittere Pleiten im LigacupXhakas Sunderland scheitert an Drittligist, Okafors Leeds an Zweitligist

Petric über Avdullahus Nationenwechsel. «Es ist sein Entscheid – das muss niemand nachvollziehen können»

Petric über Avdullahus Nationenwechsel«Es ist sein Entscheid – das muss niemand nachvollziehen können»