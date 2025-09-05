Grace Geyoro wechselt von Paris Saint-Germain zu den London City Lionesses Keystone

Kaum in Englands Eliteklasse angekommen, sorgen die London City Lionesses für einen Rekord-Transfer.

Keystone-SDA SDA

Der Aufsteiger der Women's Super League verpflichtetet Frankreichs Nationalspielerin Grace Geyoro von Paris Saint-Germain. Als Ablöse soll der Klub von Investorin Michele Kang laut BBC und Sky Sports 1,4 Millionen Pfund (rund 1,61 Millionen Euro) überweisen.

Die 28-jährige Mittelfeldspielerin würde damit zum teuersten Transfer im Frauen-Fussball avancieren, nachdem der amerikanische Klub Orlando Pride erst im August rund 1,29 Millionen Euro für die Verpflichtung der Mexikanerin Lizbeth Ovalle ausgegeben hatte.

Neben Geyoro und Ovalle hatten in diesem Jahr auch Kanadas Nationalstürmerin Olivia Smith für rund 1,16 Millionen Euro (von Liverpool zu Arsenal) und die Amerikanerin Naomi Girma (von San Diego Wave zu Chelsea) für Millionensummen den Klub gewechselt.