  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schaulaufen vor halbleeren Rängen Die Nati zeigt eine perfekte Halbzeit – aber nur wenige schauen zu

Tobias Benz

9.9.2025

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV

Das Joggeli bietet Platz für 34'000 Zuschauer. Gegen Slowenien wird nicht einmal die Hälfte erwartet. Dass die Partie an einem Montag um 20.45 Uhr stattfindet, scheint in Kombination mit den eher hohen Eintrittspreisen viele Fans abzuschrecken.

08.09.2025

Die Schweiz spielt gegen Slowenien in der ersten Halbzeit ganz gross auf. Nicht einmal Star-Goalie Jan Oblak kann die Gäste vor den eiskalten Nati-Angreifern beschützen. Einzig auf den Rängen fehlt der Schweizer Glanz.

Redaktion blue Sport

09.09.2025, 07:30

09.09.2025, 07:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Nati spielt Slowenien in der ersten Halbzeit des zweiten WM-Quali-Duells an die Wand.
  • Das Team von Murat Yakin dominiert alle Statistiken und führt nach 38 Minuten mit 3:0.
  • Einzig auf den Rängen herrscht Flaute – für das Spiel gegen Slowenien bleibt im St. Jakob-Park in Basel jeder zweite Platz leer.
Mehr anzeigen

9:3 Abschlüsse (5:0 aufs Tor), 65 Prozent Ballbesitz und 3:0 Tore. Die Schweizer Nati knüpft im zweiten WM-Quali-Spiel gegen Slowenien an die Leistung gegen den Kosovo an und liefert im St. Jakob-Park eine perfekte erste Halbzeit ab.

Dabei ganz wichtig: Die Standards. Nico Elvedi (18.) und Breel Embolo (33.) bringen die Schweiz nach zwei Eckbällen in Führung. Dass es aber auch aus dem Spiel klappt, beweist Dan Ndoye. Der Nottingham-Legionär schliesst in der 38. Minute eine sehenswerte Kombination mit dem dritten Schweizer Treffer ab.

Nati-Noten. Tor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

Nati-NotenTor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

Besser kann man es fast nicht machen. Dem stimmt auch SRF-Experte Benjamin Huggel zu. «Die Schweiz war dominant, hat keinen Abschluss aufs Tor zugelassen. Das war nahe an der Perfektion», so die Pausenanalyse des Ex-Nati-Spielers.

Die offizielle Zuschauerzahl wurde später vom SFV noch auf 12'757 korrigiert.
Die offizielle Zuschauerzahl wurde später vom SFV noch auf 12'757 korrigiert.
imago

Einziger Negativpunkt am überragenden Auftritt: Die Fans sind nicht da. Zumindest nicht viele. Nachdem das Joggeli bei der Partie gegen den Kosovo am Freitag noch zum Brechen voll war, erscheinen für die Partie gegen Slowenien lediglich 12'757 Fans. Damit bleibt mehr als jeder zweite der 34'000 Plätze leer.

Stimmen zum Spiel

Andreas Böni: «Tor zur WM ist weit offen»

Andreas Böni: «Tor zur WM ist weit offen»

08.09.2025

Elvedi: «Ich hatte kein einfaches Jahr»

Elvedi: «Ich hatte kein einfaches Jahr»

08.09.2025

Zakaria: «Wir sind eine sehr gute Mannschaft»

Zakaria: «Wir sind eine sehr gute Mannschaft»

08.09.2025

Tami: «Diese Leistung bringt Vertrauen»

Tami: «Diese Leistung bringt Vertrauen»

08.09.2025

Furioser WM-Quali-Auftakt. Abgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

Furioser WM-Quali-AuftaktAbgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

Meistgelesen

In diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang
Demokraten zeigen angeblichen Trump-Brief für Epstein +++ Regierung startet «Blitz»-Einsatz in Chicago
Pentagon wird Kriegsministerium – endlich sagt’s mal einer
60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken
Neue Schweizer Investorengruppe kauft Spar

Fussball-News

Angespanntes Verhältnis mit Klubboss. Nottingham Forest entlässt Coach Espirito Santo

Angespanntes Verhältnis mit KlubbossNottingham Forest entlässt Coach Espirito Santo

WM-Quali-Wahnsinn. Italien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

WM-Quali-WahnsinnItalien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

WM-Quali. Tunesien qualifiziert sich in der 94. Minute für die Weltmeisterschaft

WM-QualiTunesien qualifiziert sich in der 94. Minute für die Weltmeisterschaft

Gattuso schlug Italien-Stars zum Sieg. Raspadori schildert Pausen-Ansprache: «Ich hab einen auf den Nacken bekommen»

Gattuso schlug Italien-Stars zum SiegRaspadori schildert Pausen-Ansprache: «Ich hab einen auf den Nacken bekommen»

Schweizer Deadline-Day. Goalie von Ballmoos wechselt zu Lugano ++ Neuzugänge für GC, Luzern und Winterthur

Schweizer Deadline-DayGoalie von Ballmoos wechselt zu Lugano ++ Neuzugänge für GC, Luzern und Winterthur