Halbleere Ränge in Basel: Nati-Fans schauen gegen Slowenien lieber am TV Das Joggeli bietet Platz für 34'000 Zuschauer. Gegen Slowenien wird nicht einmal die Hälfte erwartet. Dass die Partie an einem Montag um 20.45 Uhr stattfindet, scheint in Kombination mit den eher hohen Eintrittspreisen viele Fans abzuschrecken. 08.09.2025

Die Schweiz spielt gegen Slowenien in der ersten Halbzeit ganz gross auf. Nicht einmal Star-Goalie Jan Oblak kann die Gäste vor den eiskalten Nati-Angreifern beschützen. Einzig auf den Rängen fehlt der Schweizer Glanz.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati spielt Slowenien in der ersten Halbzeit des zweiten WM-Quali-Duells an die Wand.

Das Team von Murat Yakin dominiert alle Statistiken und führt nach 38 Minuten mit 3:0.

Einzig auf den Rängen herrscht Flaute – für das Spiel gegen Slowenien bleibt im St. Jakob-Park in Basel jeder zweite Platz leer. Mehr anzeigen

9:3 Abschlüsse (5:0 aufs Tor), 65 Prozent Ballbesitz und 3:0 Tore. Die Schweizer Nati knüpft im zweiten WM-Quali-Spiel gegen Slowenien an die Leistung gegen den Kosovo an und liefert im St. Jakob-Park eine perfekte erste Halbzeit ab.

Dabei ganz wichtig: Die Standards. Nico Elvedi (18.) und Breel Embolo (33.) bringen die Schweiz nach zwei Eckbällen in Führung. Dass es aber auch aus dem Spiel klappt, beweist Dan Ndoye. Der Nottingham-Legionär schliesst in der 38. Minute eine sehenswerte Kombination mit dem dritten Schweizer Treffer ab.

Besser kann man es fast nicht machen. Dem stimmt auch SRF-Experte Benjamin Huggel zu. «Die Schweiz war dominant, hat keinen Abschluss aufs Tor zugelassen. Das war nahe an der Perfektion», so die Pausenanalyse des Ex-Nati-Spielers.

Die offizielle Zuschauerzahl wurde später vom SFV noch auf 12'757 korrigiert. imago

Einziger Negativpunkt am überragenden Auftritt: Die Fans sind nicht da. Zumindest nicht viele. Nachdem das Joggeli bei der Partie gegen den Kosovo am Freitag noch zum Brechen voll war, erscheinen für die Partie gegen Slowenien lediglich 12'757 Fans. Damit bleibt mehr als jeder zweite der 34'000 Plätze leer.

Stimmen zum Spiel

