Frank Feltscher (r.) und Amir Abrashi bejubeln an der U21-EM 2011 das 3:0 gegen Weissrussland. Abrashi lief wenig später für Albanien auf, Feltscher für Venezuela. KEYSTONE

Heute rückt mit Bajrami ein albanischer Nationalspieler bei der Schweizer Nati ein. Nach Hajdari, Avdullahu, Kospo und Gartenmann ein weiterer, der das Land gewechselt hat. Höchste Zeit für eine Liste aller Nati-Wechsler.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Trainer Murat Yakin hat mit Adrian Bajrami einen 3-fachen albanischen Nationalspieler aufgeboten.

Nationen-Transfers von Fussballern scheinen in Mode zu sein: Im 2025 haben bereits Hajdari, Avdullahu, Kospo und Gartenmann das Land gewechselt.

blue News zeigt die lange Liste aller Nati-Wechsler. Mehr anzeigen

Adrian Bajrami (23) ist die grosse Überraschung im Kader von Murat Yakin für die WM-Quali-Spiele gegen Schweden und Slowenien.

Im November 2022 hat der Leihspieler vom FC Luzern sein letztes von drei A-Länderspielen für Albanien bestritten. Da es sich dabei nur um Testspiele handelte, darf der Doppelbürger die Nation noch wechseln. Bajrami lief schon in der U18 für die Schweiz auf, ehe er zum albanischen Nachwuchs weiter gezogen ist.

Die Nationalmannschaft wechseln scheint in Mode: Kürzlich haben bereits Albian Hajdari, Leon Avdullahu (beide von der Schweiz zum Kosovo), Eman Kospo (zu Bosnien-Herzegowina) und Stefan Gartenmann (von Dänemark zur Schweiz) die Nation gewechselt. Ihre Gründe sind verschieden. Die Reaktionen auch: Einige sorgten für fette Schlagzeilen, andere für keine.

blue listet Schweizer Doppelbürger auf, die das Nationalteam gewechselt haben. Obwohl keine Garantie für Vollständigkeit, ist die Liste sehr lang.

Die lange Liste der Nati-Wechsler Albanien

➡️ Amir Abrashi (bis U21 Schweiz, ab 2013 Albanien)

➡️ Arlind Ajeti (bis U21 Schweiz, ab 2014 Albanien)

➡️ Naser Aliji (bis U21 Schweiz, ab 2015 Albanien)

➡️ Adrian Bajrami (bis U18 Schweiz, ab 2022 Albanien, 2025 im Aufgebot der Schweiz)

➡️ Nedim Bajrami (bis U21 Schweiz, ab 2021 Albanien)

➡️ Migjen Basha (bis U21 Schweiz, ab 2013 Albanien)

➡️ Vullnet Basha (bis U21 Schweiz, ab 2013 Albanien)

➡️ Mergim Brahimi (bis U21 Schweiz, ab 2012 Albanien)

➡️ Shkelzen Gashi (bis U21 Schweiz, ab 2013 Albanien)

➡️ Florian Kamberi (bis U21 Schweiz, Debüt für Albanien ausstehend)

➡️ Florent Shehu (bis U17 Schweiz, ab U19 Albanien, noch kein A-Länderspiel)

➡️ Taulant Xhaka (bis U21 Schweiz, ab 2014 Albanien)

➡️ Frédéric Veseli (bis U21 Schweiz, ab 2015 Albanien)

Angola

➡️ Genséric Kusunga (bis U21 Schweiz, ab 2014 Angola)

➡️ Signori Antonio (bis U20 Schweiz, ab 2014 Angola)

Bosnien-Herzegowina

➡️ Izet Hajrovic (1 A-Länderspiel für die Schweiz, ab 2013 Bosnien)

➡️ Sead Hajrovic (bis U19 Schweiz, ab 2013 U21 Bosnien)

➡️ Elvir Muminovic (Aufgebot U17 Schweiz, ab U17 Bosnien-Herzegowina)

➡️ Daniel Pavlovic (bis U21 Schweiz, ab 2017 Bosnien)

➡️ Eldin Jakupovic (bis U20 Schweiz, dann U21 Bosnien, ab 2008 Schweiz)

➡️ Haris Tabakovic (bis U21 Schweiz, ab 2023 Bosnien-Herzegowina)

Dänemark

➡️ Stefan Gartenmann (bis U21 Dänemark, ab 2025 Schweiz)

Dominikanische Republik

➡️ Heinz Barmettler Veloz (2009 ein Länderspiel für die Schweiz, ab 2012 Dominikanische Republik)

Gambia

➡️ Saidy Janko (bis U21 Schweiz, ab 2021 Gambia)

Haiti

➡️ Kim Jaggy (bis U21 Schweiz, ab 2011 Haiti)

DR Kongo

➡️ Charles Pickel (bis U20 Schweiz, ab 2023 DR Kongo)

➡️ Joel Kiassumbua (bis U18 Schweiz, ab 2015 DR Kongo)

➡️ Nzuzi Toko (bis U21 Schweiz, ab 2013 DR Kongo)

Kanada

➡️ Jayson Leutwiler (bis U21 Schweiz, ab 2016 Kanada)

Kosovo

➡️ Eris Abedini (bis U20 Schweiz, ab 2022 Kosovo)

➡️ Albion Avdijaj (bis U19 Schweiz, ab U21 Albanien)

➡️ Mersim Asllani (bis U21 Schweiz, ab 2021 Kosovo)

➡️ Uran Bislimi (2022 2 Länderpspiele für Kosovo, ab 2023 Schweiz)

➡️ Albert Bunjaku (2010 6 Länderspiele für die Schweiz, ab 2016 Kosovo)

➡️ Toni Domgjoni (bis U21 Schweiz, ab 2022 Kosovo)

➡️ Betim Fazliji (bis U20 Schweiz, ab 2020 Kosovo)

➡️ Florent Hadergjonaj (2017 ein Länderspiel für die Schweiz, ab 2019 Kosovo)

➡️ Kreshnik Hajrizi (bis U17 Schweiz, ab 2022 Kosovo)

➡️ Cendrim Kameraj (bis U19 Schweiz, ab U21 Kosovo)

➡️ Jetmir Krasniqi (bis U21 Schweiz, ab 2018 Kosovo)

➡️ Hekuran Kryeziu (bis U19 Schweiz, ab 2016 Kosovo)

➡️ Mirlind Kryeziu (bis U20 Schweiz, ab 2021 Kosovo)

Kroatien

➡️ Ivan Rakitic (bis U21 Schweiz, ab 2007 Kroatien)

➡️ Mladen Petric (bis U21 Schweiz, ab 2001 Kroatien)

Nigeria

➡️ Steven Ukoh (bis U20 Schweiz, ab 2015 Nigeria).

Nordmazedonien

➡️ Luan Abazi (bis U17 Schweiz, ab U18 Nordmazedonien, noch kein A-Länderspiel)

➡️ Nikola Gjorgjev (bis U19 Schweiz, ab 2016 Nordmazedonien)

Österreich

➡️ Moritz Bauer (bis U21 Schweiz, ab 2017 Österreich)

Portugal

➡️ Joel Dinis Castro Pereira (bis U17 Schweiz, ab U17 Portugal, kein A-Länderspiel)

➡️ Christian Marques (bis U17 Schweiz, ab U19 Portugal, kein A-Länderspiel).

Philippinen

➡️ Michael Kempter (bis U20 Schweiz, ab 2021 Philippinen)

➡️ Randy Schneider (bis U21 Schweiz, ab 2025 Philippinen)

Serbien

➡️ Zdravko Kuzmanovic (bis U21 Schweiz, ab 2007 Serbien)

➡️ Aleksandar Prijovic (bis U21 Schweiz, ab 2017 Serbien)

➡️ Milos Veljkovic (bis U16 Schweiz, ab 2017 Serbien)

Thailand

➡️ Charyl Chappuis (bis U20 Schweiz, ab 2014 Thailand)

➡️ Peter Läng (bis U21 Schweiz, ab 2009 Thailand)

➡️ Chitchanok Xaysensourinthone (U18 Schweiz, ein U23-Spiel für Thailand, kein A-Länderspiel).

Tunesien

➡️ Yassin Mikari (bis U21 Schweiz, ab 2008 Tunesien)

Türkei

➡️ Harun Alpsoy (bis U19 Schweiz, ab U20 Türkei, noch kein A-Länderspiel)

➡️ Kerim Frei Koyunlu (bis U21 Schweiz, ab 2012 Türkei)

Venezuela

➡️ Frank Feltscher (bis U21 Schweiz, ab 2011 Venezuela)

➡️ Rolf Feltscher (bis U21 Schweiz, ab 2011 Venezuela) Mehr anzeigen

