  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Von Bajrami bis Rakitic Hier ist die lange Liste der Nati-Wechsler

Michael Wegmann

6.10.2025

Frank Feltscher (r.) und Amir Abrashi bejubeln an der U21-EM 2011 das 3:0 gegen Weissrussland. Abrashi lief wenig später für Albanien auf, Feltscher für Venezuela. 
Frank Feltscher (r.) und Amir Abrashi bejubeln an der U21-EM 2011 das 3:0 gegen Weissrussland. Abrashi lief wenig später für Albanien auf, Feltscher für Venezuela. 
KEYSTONE

Heute rückt mit Bajrami ein albanischer Nationalspieler bei der Schweizer Nati ein. Nach Hajdari, Avdullahu, Kospo und Gartenmann ein weiterer, der das Land gewechselt hat. Höchste Zeit für eine Liste aller Nati-Wechsler.

Michael Wegmann

06.10.2025, 11:59

06.10.2025, 12:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nati-Trainer Murat Yakin hat mit Adrian Bajrami einen 3-fachen albanischen Nationalspieler aufgeboten.
  • Nationen-Transfers von Fussballern scheinen in Mode zu sein: Im 2025 haben bereits Hajdari, Avdullahu, Kospo und Gartenmann das Land gewechselt.
  • blue News zeigt die lange Liste aller Nati-Wechsler. 
Mehr anzeigen

Adrian Bajrami (23) ist die grosse Überraschung im Kader von Murat Yakin für die WM-Quali-Spiele gegen Schweden und Slowenien.

Im November 2022 hat der Leihspieler vom FC Luzern sein letztes von drei A-Länderspielen für Albanien bestritten. Da es sich dabei nur um Testspiele handelte, darf der Doppelbürger die Nation noch wechseln. Bajrami lief schon in der U18 für die Schweiz auf, ehe er zum albanischen Nachwuchs weiter gezogen ist. 

Die Nationalmannschaft wechseln scheint in Mode: Kürzlich haben bereits Albian Hajdari, Leon Avdullahu (beide von der Schweiz zum Kosovo), Eman Kospo (zu Bosnien-Herzegowina) und Stefan Gartenmann (von Dänemark zur Schweiz) die Nation gewechselt. Ihre Gründe sind verschieden. Die Reaktionen auch: Einige sorgten für fette Schlagzeilen, andere für keine.

blue listet Schweizer Doppelbürger auf, die das Nationalteam gewechselt haben. Obwohl keine Garantie für Vollständigkeit, ist die Liste sehr lang.

Die lange Liste der Nati-Wechsler 

  • Albanien
    ➡️ Amir Abrashi (bis U21 Schweiz, ab 2013 Albanien)
    ➡️ Arlind Ajeti (bis U21 Schweiz, ab 2014 Albanien)
    ➡️ Naser Aliji (bis U21 Schweiz, ab 2015 Albanien)
    ➡️ Adrian Bajrami (bis U18 Schweiz, ab 2022 Albanien, 2025 im Aufgebot der Schweiz)
    ➡️ Nedim Bajrami (bis U21 Schweiz, ab 2021 Albanien)
    ➡️ Migjen Basha (bis U21 Schweiz, ab 2013 Albanien)
    ➡️ Vullnet Basha (bis U21 Schweiz, ab 2013 Albanien)
    ➡️ Mergim Brahimi (bis U21 Schweiz, ab 2012 Albanien)
    ➡️ Shkelzen Gashi (bis U21 Schweiz, ab 2013 Albanien)
    ➡️ Florian Kamberi (bis U21 Schweiz, Debüt für Albanien ausstehend)
    ➡️ Florent Shehu (bis U17 Schweiz, ab U19 Albanien, noch kein A-Länderspiel)
    ➡️ Taulant Xhaka (bis U21 Schweiz, ab 2014 Albanien)
    ➡️ Frédéric Veseli (bis U21 Schweiz, ab 2015 Albanien)
  • Angola
    ➡️ Genséric Kusunga (bis U21 Schweiz, ab 2014 Angola)
    ➡️ Signori Antonio (bis U20 Schweiz, ab 2014 Angola)
  • Bosnien-Herzegowina
    ➡️ Izet Hajrovic (1 A-Länderspiel für die Schweiz, ab 2013 Bosnien)
    ➡️ Sead Hajrovic (bis U19 Schweiz, ab 2013 U21 Bosnien)
    ➡️ Elvir Muminovic (Aufgebot U17 Schweiz, ab U17 Bosnien-Herzegowina)
    ➡️ Daniel Pavlovic (bis U21 Schweiz, ab 2017 Bosnien)
    ➡️ Eldin Jakupovic (bis U20 Schweiz, dann U21 Bosnien, ab 2008 Schweiz)  
    ➡️ Haris Tabakovic (bis U21 Schweiz, ab 2023 Bosnien-Herzegowina)
  • Dänemark
    ➡️ Stefan Gartenmann (bis U21 Dänemark, ab 2025 Schweiz)
  • Dominikanische Republik
    ➡️ Heinz Barmettler Veloz (2009 ein Länderspiel für die Schweiz, ab 2012 Dominikanische Republik)
  • Gambia 
    ➡️ Saidy Janko (bis U21 Schweiz, ab 2021 Gambia)
  • Haiti
    ➡️ Kim Jaggy (bis U21 Schweiz, ab 2011 Haiti)
  • DR Kongo
    ➡️ Charles Pickel (bis U20 Schweiz, ab 2023 DR Kongo)
    ➡️ Joel Kiassumbua (bis U18 Schweiz, ab 2015 DR Kongo)
    ➡️ Nzuzi Toko (bis U21 Schweiz, ab 2013 DR Kongo)
  • Kanada
    ➡️ Jayson Leutwiler (bis U21 Schweiz, ab 2016 Kanada)
  • Kosovo 
    ➡️ Eris Abedini (bis U20 Schweiz, ab 2022 Kosovo)
    ➡️ Albion Avdijaj (bis U19 Schweiz, ab U21 Albanien)
    ➡️ Mersim Asllani (bis U21 Schweiz, ab 2021 Kosovo) 
    ➡️ Uran Bislimi (2022 2 Länderpspiele für Kosovo, ab 2023 Schweiz)
    ➡️ Albert Bunjaku (2010 6 Länderspiele für die Schweiz, ab 2016 Kosovo)
    ➡️ Toni Domgjoni (bis U21 Schweiz, ab 2022 Kosovo)
    ➡️ Betim Fazliji (bis U20 Schweiz, ab 2020 Kosovo)
    ➡️ Florent Hadergjonaj (2017 ein Länderspiel für die Schweiz, ab 2019 Kosovo)
    ➡️ Kreshnik Hajrizi (bis U17 Schweiz, ab 2022 Kosovo)
    ➡️ Cendrim Kameraj (bis U19 Schweiz, ab U21 Kosovo)
    ➡️ Jetmir Krasniqi (bis U21 Schweiz, ab 2018 Kosovo)
    ➡️ Hekuran Kryeziu (bis U19 Schweiz, ab 2016 Kosovo)
    ➡️ Mirlind Kryeziu (bis U20 Schweiz, ab 2021 Kosovo)
  • Kroatien
    ➡️ Ivan Rakitic (bis U21 Schweiz, ab 2007 Kroatien)
    ➡️ Mladen Petric (bis U21 Schweiz, ab 2001 Kroatien)
  • Nigeria
    ➡️ Steven Ukoh (bis U20 Schweiz, ab 2015 Nigeria).
  • Nordmazedonien
    ➡️ Luan Abazi (bis U17 Schweiz, ab U18 Nordmazedonien, noch kein A-Länderspiel)
    ➡️ Nikola Gjorgjev (bis U19 Schweiz, ab 2016 Nordmazedonien)
  • Österreich
    ➡️ Moritz Bauer (bis U21 Schweiz, ab 2017 Österreich)
  • Portugal 
    ➡️ Joel Dinis Castro Pereira (bis U17 Schweiz, ab U17 Portugal, kein A-Länderspiel)
    ➡️ Christian Marques (bis U17 Schweiz, ab U19 Portugal, kein A-Länderspiel).
  • Philippinen
    ➡️ Michael Kempter (bis U20 Schweiz, ab 2021 Philippinen)
    ➡️ Randy Schneider (bis U21 Schweiz, ab 2025 Philippinen)
  • Serbien
    ➡️ Zdravko Kuzmanovic (bis U21 Schweiz, ab 2007 Serbien)
    ➡️ Aleksandar Prijovic (bis U21 Schweiz, ab 2017 Serbien)
    ➡️ Milos Veljkovic (bis U16 Schweiz, ab 2017 Serbien)
  • Thailand
    ➡️ Charyl Chappuis (bis U20 Schweiz, ab 2014 Thailand)
    ➡️ Peter Läng (bis U21 Schweiz, ab 2009 Thailand)
    ➡️ Chitchanok Xaysensourinthone (U18 Schweiz, ein U23-Spiel für Thailand, kein A-Länderspiel).
  • Tunesien
    ➡️ Yassin Mikari (bis U21 Schweiz, ab 2008 Tunesien)
  • Türkei
    ➡️ Harun Alpsoy (bis U19 Schweiz, ab U20 Türkei, noch kein A-Länderspiel)
    ➡️ Kerim Frei Koyunlu (bis U21 Schweiz, ab 2012 Türkei)
  • Venezuela
    ➡️ Frank Feltscher (bis U21 Schweiz, ab 2011 Venezuela)
    ➡️ Rolf Feltscher (bis U21 Schweiz, ab 2011 Venezuela)
Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Zwei Neulinge mit dabei. Überraschung im Aufgebot: Murat Yakin bietet albanischen Ex-Nati-Spieler auf

Zwei Neulinge mit dabeiÜberraschung im Aufgebot: Murat Yakin bietet albanischen Ex-Nati-Spieler auf

Im März gab er sein Nati-Debüt. Jetzt entscheidet sich auch Hajdari für Nationenwechsel

Im März gab er sein Nati-DebütJetzt entscheidet sich auch Hajdari für Nationenwechsel

Meistgelesen

Selenskyj attackiert die Schweiz und erhebt schwere Vorwürfe
Grüne gehen in die Opposition und sagen dem Bundesrat den Kampf an
Teenager sollen Lehrerin missbraucht und erpresst haben
Mini-Tsunami trifft Italiens Adriaküste – Ferienorte stehen unter Wasser
Sommer zurück in der Startelf ++ Vargas glänzt gegen Barça ++ Okafor trifft erneut

Fussball-News

WM-Quali. Simon Sohm rückt nicht in die Nati ein

WM-QualiSimon Sohm rückt nicht in die Nati ein

Söldner-Check. Sommer zurück in der Startelf ++ Vargas glänzt gegen Barça ++ Okafor trifft erneut

Söldner-CheckSommer zurück in der Startelf ++ Vargas glänzt gegen Barça ++ Okafor trifft erneut

Schwacher Saisonstart. Neuer Trainer für Cedric Itten in Düsseldorf

Schwacher SaisonstartNeuer Trainer für Cedric Itten in Düsseldorf

Super League. GC-Stürmer Plange für drei Spiele gesperrt – Sions Bouchlarhem für zwei

Super LeagueGC-Stürmer Plange für drei Spiele gesperrt – Sions Bouchlarhem für zwei

Nach vier Monaten entlassen. Polizeieskorte zum Abschied – Fans jagen Rangers-Coach zum Teufel

Nach vier Monaten entlassenPolizeieskorte zum Abschied – Fans jagen Rangers-Coach zum Teufel