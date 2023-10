Reaktionen zum ersten Deutschland-Aufgebot von Nagelsmann

Nagelsmann nominiert drei Neulinge für Nationalmannschaft Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit Chris Führich (VFB Stuttgart), Robert Andrich (Bayer Leverkusen) und Kevin Behrens (Union Berlin) drei Neulinge für sein erstes Länderspielaufgebot nominiert. 06.10.2023

Der neue Trainer Julian Nagelsmann überrascht mit seinem ersten Aufgebot für die deutsche Nationalmannschaft gleich mehrfach. Die Reaktionen von Bundesliga-Trainern, deutschen Medien und den Fans.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat am Freitag sein erstes Aufgebot bekannt gegeben und dabei für mehrere Überraschungen gesorgt.

Nagelsmann erhält für seine Entscheide viel Zuspruch. Leipzig-Coach Marco Rose etwa sagt: «Es ist schön zu sehen, dass Leistung belohnt wird.» Mehr anzeigen

Am Freitag verkündet der neue Nationalcoach Julian Nagelsmann sein erstes Aufgebot für Deutschlands Testspiele gegen die USA und Mexiko und sorgt dabei für Überraschungen. Mit Stuttgarts Chris Führich, Kevin Behrens von Union Berlin sowie Robert Andrich von Bayer Leverkusen sind gleich drei Neulinge zum ersten Mal im Aufgebot zu finden.

Nagelsmann überrascht aber auch mit der Nominierung der drei Rückkehrer Thomas Müller, Leon Goretzka und Mats Hummels, die zuletzt von Ex-Coach Hansi Flick nicht berücksichtigt wurden oder zumindest keine grosse Rolle mehr spielten. Unerwartet kommt zudem die Nicht-Berücksichtigung der beiden Dortmunder Emre Can und Nico Schlotterbeck.

Nagelsmann findet mit seinem Aufgebot viel Zuspruch. «Endlich wird nach Leistung nominiert», schreibt etwa «Sport1». Im Spiegel ist zu lesen: «Nagelsmann schraubt an der Hammer-Elf». Und Lothar Matthäus findet bei Sky lobende Worte: «Ein sehr guter Kader, er gefällt mir. Die Spieler, die in ihren Vereinen Stammspieler sind und Leistungen gebracht haben, sind nominiert worden.»

«Es ist schön zu sehen, dass Leistung belohnt wird»

Matthäus zeigt sich von der Nomination der Routiniers Hummels und Müller besonders angetan. «Wenn man ihre Leistungen betrachtet, weiss man, wie wichtig Hummels und Müller für ihre Mannschaften sind.»

Dem pflichtet Edin Terzic bei: «Wir freuen uns natürlich für Mats, dass er dann wieder dabei ist, weil ich glaube, er hat es sich absolut verdient durch seine Leistung nicht nur in dieser Saison, sondern besonders auch in den letzten Jahren.» Die Nicht-Berücksichtigung von Can will der BVB-Coach nicht kommentieren, lässt aber durchblicken: «Er ist sehr gut mit der Situation umgegangen.»

Terzic: «Hummels hat sich das Nati-Aufgebot absolut verdient» 06.10.2023

Leipzigs David Raum darf die anstehende USA-Reise mitmachen, nachdem er im September nicht mehr zum Aufgebot von Hansi Flick gehört hat. Sein Coach Marco Rose findet die Rückkehr des Linksverteidigers «nachvollziehbar» und «verdient» und lobt Nagelsmann: «Es ist schön zu sehen, dass Leistung belohnt wird.»

«Endlich mal Leistungsprinzip»

Auch auf X (ehemals Twitter) erhält Nagelsmann für seine Personalentscheide viel Zustimmung. «Ich fasse es nicht, dass wir nach Leistung nominieren. Endlich mal ein guter Kader», lautet ein Kommentar zur Kader-Bekanntgabe. «Endlich mal Leistungsprinzip», pflichtet ein User bei, ein anderer schreibt: «Endlich mal einer, der nach Qualität und Leistungsprinzip nominiert.» Und für ein User ist bereits klar: «Nagelsmann schon jetzt besser als Flick.»