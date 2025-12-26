  1. Privatkunden
Traumtreffer am Laufmeter Die schönsten Tore des Jahres zum Geniessen

Jan Arnet

26.12.2025

Fallrückzieher, Traum-Freistoss oder Super-Solo – im Jahr 2025 gab es für die Zuschauer von blue Sport einige herrliche Treffer zu bestauen. Hier sind die schönsten Tore aus der Super League, LaLiga und den europäischen Klub-Wettbewerben.

Redaktion blue Sport

26.12.2025, 10:00

26.12.2025, 12:18

Die Top-Goals der Super League

Top-Goals 2025: Die schönsten Tore des Jahres in der Super League

Top-Goals 2025: Die schönsten Tore des Jahres in der Super League

23.12.2025

Die Top-Goals der LaLiga

Top-Goals 2025: Die schönsten Tore des Jahres in LaLiga

Top-Goals 2025: Die schönsten Tore des Jahres in LaLiga

23.12.2025

Die Top-Goals der Champions League

Top-Goals 2025: Die schönsten Tore des Jahres in der Champions League

Top-Goals 2025: Die schönsten Tore des Jahres in der Champions League

23.12.2025

Die Top-Goals der Europa League und Conference League

Top-Goals 2025: Die schönsten Tore des Jahres in der Europa und Conference League

Top-Goals 2025: Die schönsten Tore des Jahres in der Europa und Conference League

23.12.2025

