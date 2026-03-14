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«Ich war sofort bewusstlos» Die schwangere Frau von Marco Reus landet nach Reitunfall im Spital

Patrick Lämmle

14.3.2026

Scarlett Gartmann und Marco Reus haben bereits zwei gemeinsame Kinder.
Scarlett Gartmann und Marco Reus haben bereits zwei gemeinsame Kinder.
Imago

Scarlett Gartmann, die schwangere Ehefrau des deutschen Fussball-Stars Marco Reus, meldet sich nach einem Reitunfall aus dem Spital. Die gute Nachricht: Dem Baby und ihr gehe es gut.

Patrick Lämmle

14.03.2026, 15:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Scarlett Gartmann, die schwangere Ehefrau von Fussballer Marco Reus, verlor bei einem Reitunfall ihr Bewusstsein.
  • Die 32-Jährige gibt nach dem Unfall Entwarnung. Sie habe sich im Spital durchchecken lassen und dem Baby und ihr gehe es gut.
  • Gartmann ist schon seit 2019 mit Reus verheiratet. Die beiden haben bereits zwei gemeinsame Töchter.
Mehr anzeigen

«Vor zwei Tagen bin ich beim Aufsteigen schwer vom Pferd gefallen. Und ehrlich gesagt kann ich bis heute nicht genau sagen, wie es passiert ist», schreibt Gartmann auf Instagram. Ihr Pferd habe «noch nie einen falschen Tritt gemacht» und sei immer ganz ruhig. Sie sei wohl «irgendwo doof hängen geblieben», mutmasst die 32-Jährige und erklärt: «Ich war sofort bewusstlos und kann mich an den Moment selbst gar nicht erinnern.»

Glück im Unglück

«Was am Ende aber wirklich zählt: Dem Baby und mir geht es gut.» Sie sei direkt nach dem Unfall ins Spital gefahren und habe sich durchchecken lassen. Ein paar Prellungen und Schürfwunden, mehr sei da nicht. «Trotzdem habe ich für mich entschieden, dass das jetzt erstmal eine Pause vom Reiten während der Schwangerschaft ist. Nicht für immer, aber für jetzt. Sicherheit geht einfach vor – für mein Baby und für mich.»

Es falle ihr unglaublich schwer, da Reiten für sie mehr als nur ein Hobby sei. «Es ist Teil meines Lebens.» Nach der Schwangerschaft werde sie aber wieder in den Sattel steigen, so die ambitionierte Dressurreiterin, die auch als Model und Influencerin erfolgreich unterwegs ist.

Gartmann ist schon seit 2019 mit Fussball-Star Marco Reus verheiratet. Die beiden haben schon zwei gemeinsame Töchter. Seit August 2024 spielt der 48-fache deutsche Ex-Nationalspieler in der US-Liga für Los Angeles Galaxy. In seiner ersten Saison gewann er mit Galaxy direkt den Titel, etwas, das er in seinen zwölf Jahren bei Borussia Dortmund nie geschafft hatte. Sein Vertrag läuft noch bis Dezember 2027.

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