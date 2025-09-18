  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weltrangliste Die Schweiz macht zwei Plätze gut

SDA

18.9.2025 - 11:51

Granit Xhaka, Captain des Nationalteams, kann sich freuen: Die Schweiz macht in der Weltrangliste zwei Plätze gut
Granit Xhaka, Captain des Nationalteams, kann sich freuen: Die Schweiz macht in der Weltrangliste zwei Plätze gut
Keystone

Das Schweizer Nationalteam macht in der FIFA-Weltrangliste zwei Plätze gut. Neu liegt die Mannschaft von Trainer Murat Yakin auf Rang 17.

Keystone-SDA

18.09.2025, 11:51

Nach den klaren Siegen gegen Kosovo und Slowenien zum Auftakt der WM-Qualifikation hat die Schweiz die Nationalteams von Senegal und Japan überholt. In Europa ist sie weiterhin die zehntstärkste Nationalmannschaft.

An der Spitze der Rangliste steht erstmals seit Juni 2014 wieder Spanien. Der Europameister löst den Weltmeister Argentinien ab, der die Spitzenposition seit April 2023 innehatte. Zu den grossen Verlierern zählt Deutschland, das vom 9. auf den 12. Platz zurückgefallen ist.

FIFA-Weltrangliste, September 2025

1. (Juli 2025: 2.) Spanien 1875,37. 2. (3.) Frankreich 1870,92. 3. (1.) Argentinien 1870,32. 4. (4.) England 1820,44. 5. (6.) Portugal 1779,55. 6. (5.) Brasilien 1761,60. 7. (7.) Niederlande 1754,17. 8. (8.) Belgien 1739,54. 9. (10.) Kroatien 1714,20. 10. (11.) Italien 1710,06.

Ferner: 12. (9.) Deutschland 1704,27. 17. (19.) Schweiz 1648,30. 32. (29.)* Schweden 1524,62. 50. (50.)* Slowenien 1462,96. 91. (95.)* Kosovo 1262,10. 204. (204.) Liechtenstein 808,48.

* Schweizer Gegner in der WM-Qualifikation

Meistgelesen

Gilt das Recht auf Redefreiheit noch? Trump ist «nicht so sicher»
«Wetten, dass..?»-Kandidat Samuel Koch klagt nach Unglück
«Logistische Gründe»: Briten schliessen australischen Sender von Trump-Pressekonferenz aus

Videos aus dem Ressort

Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an

Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an

17.09.2025

Bayern startet mit 3:1 gegen Chelsea in die Champions League

Bayern startet mit 3:1 gegen Chelsea in die Champions League

STORY: Für Bayern München hat die Champions League gut begonnen. Nach dem 3 zu eins Sieg beim Auftakt der Meisterschaft in München sagte Trainer Vincent Kompany am Mittwoch:  «Wir spielen natürlich heute gegen einen ganz guten Gegner, deswegen ist dieser Sieg einfach ein gutes Gefühl. Und natürlich auch Zuhause, erstes Spiel in Champions League, das war schon wichtig und wir haben das eigentlich über weite Strecken sehr gut gemacht."   Nach einem Eigentor Chelsea’s schoss Stürmer Harry Kane zwei Tore für Bayern.   Kompany ergänzte allerdings, es sei eine Sache, Spielqualität zu haben, zu gewinnen und Tore zu schiessen, es sei jedoch eine ganz andere Sache, auch ein gutes Team zu sein. Es käme jetzt darauf an, die Grundlagen zu bewahren, sich weiterhin zu verbessern und beim nächsten Spiel wieder Leistung zu bringen. Am Samstag etwa, im Bundesliga Spiel gegen TSG Hoffenheim.   Die nächste Partie in der Champions League wird Bayern München am Dienstag gegen Pafos FC antreten.  

18.09.2025

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

17.09.2025

Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an

Atlético-Trainer Simeone legt sich nach Gegentor mit Fan an

Bayern startet mit 3:1 gegen Chelsea in die Champions League

Bayern startet mit 3:1 gegen Chelsea in die Champions League

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

Yann Sommer verhindert die Ajax-Führung mit einer starken Parade

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Women's Europa Cup. GC zieht in die nächste Runde ein

Women's Europa CupGC zieht in die nächste Runde ein

Fussball-Nationaltrainer schlägt Alarm. Rangnick: «Darum hat die Schweiz Österreich nicht nur beim Skifahren überholt»

Fussball-Nationaltrainer schlägt AlarmRangnick: «Darum hat die Schweiz Österreich nicht nur beim Skifahren überholt»

MLS. Messi führt Miami mit 20. Saisontor zum Revanche-Sieg

MLSMessi führt Miami mit 20. Saisontor zum Revanche-Sieg