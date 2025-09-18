Granit Xhaka, Captain des Nationalteams, kann sich freuen: Die Schweiz macht in der Weltrangliste zwei Plätze gut Keystone

Das Schweizer Nationalteam macht in der FIFA-Weltrangliste zwei Plätze gut. Neu liegt die Mannschaft von Trainer Murat Yakin auf Rang 17.

Keystone-SDA SDA

Nach den klaren Siegen gegen Kosovo und Slowenien zum Auftakt der WM-Qualifikation hat die Schweiz die Nationalteams von Senegal und Japan überholt. In Europa ist sie weiterhin die zehntstärkste Nationalmannschaft.

An der Spitze der Rangliste steht erstmals seit Juni 2014 wieder Spanien. Der Europameister löst den Weltmeister Argentinien ab, der die Spitzenposition seit April 2023 innehatte. Zu den grossen Verlierern zählt Deutschland, das vom 9. auf den 12. Platz zurückgefallen ist.

FIFA-Weltrangliste, September 2025

1. (Juli 2025: 2.) Spanien 1875,37. 2. (3.) Frankreich 1870,92. 3. (1.) Argentinien 1870,32. 4. (4.) England 1820,44. 5. (6.) Portugal 1779,55. 6. (5.) Brasilien 1761,60. 7. (7.) Niederlande 1754,17. 8. (8.) Belgien 1739,54. 9. (10.) Kroatien 1714,20. 10. (11.) Italien 1710,06.

Ferner: 12. (9.) Deutschland 1704,27. 17. (19.) Schweiz 1648,30. 32. (29.)* Schweden 1524,62. 50. (50.)* Slowenien 1462,96. 91. (95.)* Kosovo 1262,10. 204. (204.) Liechtenstein 808,48.

* Schweizer Gegner in der WM-Qualifikation