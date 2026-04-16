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Letztes Testspiel Die Schweiz misst sich vor der WM mit Australien

SDA

16.4.2026 - 11:21

Das bisher einzige Duell zwischen der Schweiz und Australien vor 16 Jahren endete torlos. Daran konnte auch der Rekordtorschütze Alex Frei nichts ändern.
Das bisher einzige Duell zwischen der Schweiz und Australien vor 16 Jahren endete torlos. Daran konnte auch der Rekordtorschütze Alex Frei nichts ändern.
Bild: Keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Testspiel vor der WM am 6. Juni gegen Australien.

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:21

16.04.2026, 11:29

Die Partie zwischen den beiden Endrunden-Teilnehmern findet im Snapdragon Stadium in San Diego statt und wird um 21.00 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen, wie der Schweizerische Fussballverband mitteilte.

Der abschliessende Formcheck vor der WM ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Australien. 2010 in St. Gallen trennten sich die beiden Teams torlos. Vor der Abreise Richtung Übersee testet die Nationalmannschaft auch noch gegen Jordanien. Das Spiel findet am 31. Mai in St. Gallen statt.

An der WM in den USA trifft die Schweiz in den Gruppenspielen am 13. Juni auf Katar, am 18. Juni auf Bosnien und Herzegowina und am 24. Juni auf Kanada.

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