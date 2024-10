Die Schweizer Nationalmannschaft verliert in der FIFA-Weltrangliste zwei Positionen. Keystone

Das Schweizer Nationalteam verliert in der am Donnerstag zum zweitletzten Mal in diesem Jahr veröffentlichten Weltrangliste der FIFA zwei Plätze.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati belegt in der FIFA-Weltrangliste neu den 17. Platz.

Argentinien steht an der Spitze, gefolgt von Frankreich und Spanien. Mehr anzeigen

Die Mannschaft von Murat Yakin belegt nach der Niederlage in Serbien (0:2) und dem Unentschieden gegen Dänemark (2:2) in der Nations League neu den 17. Platz.

An der Spitze des Rankings steht unverändert Weltmeister Argentinien, gefolgt von Frankreich, Spanien, England und Brasilien.

