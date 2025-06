«Die Schweiz überrannte die USA, als wäre es ein Training»

Die Schweizer Nati lässt den USA beim Testspiel keine Chance. IMAGO/ZUMA Press Wire

Die Schweiz feiert gegen die USA einen ungefährdeten 4:0-Sieg. Die Medienstimmen zur Machtdemonstration.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Schweiz gewinnt da Testspiel gegen die USA 4:0. Das Spiel ist nach 36 Minuten bereits entschieden.

Schweiz

Tagesanzeiger: «Lustvoller Kantersieg – Buhrufe schon in der ersten Halbzeit: Die Schweiz demütigt die USA.» – «Das amerikanische Publikum in Nashville hat genug. Dabei sind im Geodis Park erst 36 Minuten gespielt. 36 Minuten aber, in denen ihr Team von den Schweizern vorgeführt worden ist.»

NZZ: «Beim 4:0 gegen die USA rückt ein 19-Jähriger ins Rampenlicht.» – «Johan Manzambi glänzt gegen die USA mit einem Tor und einem Assist. Es ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für die Schweiz auf ihrer USA-Reise. Was das wert war, wird sich im Herbst in der WM-Qualifikation zeigen.»

Watson: «Nach 36 Minuten schon entschieden – die Nati lässt den USA keine Chance.» – «In seinem ersten Länderspiel, das er von Beginn an bestritt, zeigte Manzambi, weshalb er als eine der Entdeckungen der abgelaufenen Saison gilt. Der Offensivspieler des Bundesligisten Freiburg bestach auf der rechten Seite durch Ballsicherheit und Angriffslust.»

Blick: «Nati überrollt desolate US-Boys.» – «Eines lässt sich nach dem Schweizer 4:0-Sieg gegen die USA festhalten: Der WM-Gastgeber dürfte im kommenden Jahr nicht zu den ganz grossen Favoriten auf den Titel gehören. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino wird in Nashville in den ersten 45 Minuten von einer Schweizer Dampfwalze überrollt.»

International

The Athletic: «US-Nationalteam von der Schweiz mit 4:0 gedemütigt.» – «Die Schweiz überrannte die USA in den ersten 45 Minuten, als wäre es eine Übung im Training. Die Schweizer erzielten in den ersten 36 Minuten vier Tore. Die Fehler auf US-Seite waren unzählbar.»

USA Today: «USA in Vorbereitungsspiel für Concacaf Gold Cup von der Schweiz überrollt.»

US Soccer: «Die US-Mannschaft kann die brandheisse Schweiz nicht stoppen.»

NY Times: «Nach dem US-Debakel gegen die Schweiz gibt es genug Schuld und Scham für alle.» – «Klar ist: Viele sind diesem Niveau schlicht nicht gewachsen – doch das Spiel zeigte noch mehr. Einige der ernüchterndsten Momente kamen, als die Gegentore sich häuften. Und trotzdem: Die Schweizer Spieler rannten weiterhin an ihren Gegnern vorbei. Niemand beging ein Foul. Niemand zeigte Wut. Sie gaben einfach den Raum preis. Und die nächsten Gegentore folgten.»

The Guardian: «Erste-Halbzeit-Debakel besiegelt 0:4-Klatsche der USA gegen die Schweiz.» – «Die USA kassieren vier Gegentore in der ersten Halbzeit und wirken ein Jahr vor der WM erschreckend unvorbereitet: Im Testspiel am Dienstagabend setzt es gegen die Schweiz eine klare 0:4-Pleite ab. Für das US-Team ist es die vierte Niederlage in Serie – das gab es zuletzt 2007.»

