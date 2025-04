Das Schweizer Nationalteam belegt auch nach dem 3:1-Heimsieg über Luxemburg weiter Platz 20 im FIFA-Ranking Keystone

Die Schweiz belegt in der FIFA-Weltrangliste weiter den 20. Platz. Das Ranking wird weiter von Weltmeister Argentinien angeführt.

Die Schweizer Nationalmannschaft liegt in der aktuellen FIFA-Weltrangliste unverändert auf Platz 20. Das Team von Trainer Murat Yakin ist weiterhin das neuntbeste europäische im Nationenranking, das unverändert von Weltmeister Argentinien angeführt wird. Auf Platz 2 folgt neu Europameister Spanien, der dank dem Einzug ins Final Four der Nations League an Frankreich vorbeigezogen ist.