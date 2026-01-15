Das Nati-Hotel während der WM: Fairmont Grand Del Mar, nördlich von San Diego Das Luxus-Resort Fairmont Grand Del Mar wird zur Schweizer WM-Unterkunft. Bild: granddelmar.com Bild: granddelmar.com Bild: granddelmar.com Bild: granddelmar.com Bild: granddelmar.com Das Nati-Hotel während der WM: Fairmont Grand Del Mar, nördlich von San Diego Das Luxus-Resort Fairmont Grand Del Mar wird zur Schweizer WM-Unterkunft. Bild: granddelmar.com Bild: granddelmar.com Bild: granddelmar.com Bild: granddelmar.com Bild: granddelmar.com

Das Schweizer Nationalteam wählt San Diego als Basecamp für die WM im Sommer. Das ausgewählte Hotel liegt im Hinterland der südkalifornischen Stadt, heisst es in der Mitteilung des Verbandes.

Eine Delegation um Nationalcoach Murat Yakin hatte im letzten Dezember im Anschluss an die Gruppenauslosung fünf mögliche Hotel- und Trainingsstandorte in Kalifornien besichtigt. Die Wahl fiel auf die ruhig gelegene Luxusanlage Fairmont Grand Del Mar im Norden von San Diego. Es bietet Abgeschiedenheit, einen nur acht Fahrminuten langen Weg zum exzellenten Trainingszentrum in der San Diego Jewish Academy und die Nähe zum internationalen Flughafen.

«Eine Weltmeisterschaft ist mental wie körperlich eine grosse Herausforderung. Wir wollten einen Ort, an dem wir zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen, bestmöglich trainieren und uns voll auf unsere Aufgaben konzentrieren können. San Diego bietet uns genau dieses Umfeld», freut sich Murat Yakin. In seinen Augen ermögliche der gewählte Stützpunkt der Mannschaft, weiter zusammenzuwachsen und bestmöglich vorbereitet in jedes Spiel zu gehen.

From Basel through San Diego to New Jersey? 🌎 pic.twitter.com/utBYT2VlMx — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) January 15, 2026

Gruppenspiele an der Westküste

Die Gruppenspiele bestreitet die Schweiz in San Francisco (am 13. Juni gegen Katar), in Los Angeles (am 18. Juni gegen einen Playoff-Sieger) und in Vancouver (am 24. Juni gegen Kanada). Die Reisen zur ersten und letzten Destination unternimmt das Team mit dem Flugzeug. Nach Los Angeles wird es mit dem Bus anreisen.

Den Flug von der Schweiz nach San Diego tritt die Schweizer Nationalmannschaft am 2. Juni an. Zuvor wird sie vom 25. Mai bis zum 1. Juni auf den Anlagen des FC St. Gallen trainieren. Dort also, wo sie sich bereits erfolgreich auf die EM 2024 in Deutschland vorbereitet hatte. Sowohl in der Schweiz als auch in den USA soll noch je ein Testspiel stattfinden, Gegner und Ort sind noch offen.

Fest stehen die beiden Tests im März. Am 27. spielt die Schweiz in Basel gegen Deutschland und vier Tage später in Oslo gegen Norwegen.