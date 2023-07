Das Stade de Genève könnte in der Saison 2026/27 Austragungsort des Conference-League-Finals werden. Keystone

Neun nationale Verbände haben bei der UEFA ihre Bewerbungen für die Ausrichtung eines Finals der europäischen Klub-Wettbewerbe eingereicht. Darunter ist auch ein Gesuch für den Conference-League-Final in Genf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz bewirbt sich für die Ausrichtung des Conference-League-Finals für die Jahre 2026 und 2027.

Zuletzt fand in Basel der Europa-League-Final 2016 statt, bei dem sich Sevilla gegen Liverpool durchsetzte.

Für die Champions-League-Finals gibt es nur zwei Bewerber. Mehr anzeigen

Wird die Schweiz in ein paar Jahren vielleicht zum Schauplatz des Conference-League-Finals? Auf jeden Fall hat der nationale Verband bei der UEFA ein Gesuch dafür eingereicht. Am Dienstag veröffentlichte die UEFA alle Bewerber für die Finals in den Jahren 2026 und 2027 in der Champions League, Europa League, Conference League und Champions League der Frauen.

Auffällig viele Bewerbungen gingen aus Deutschland ein. Kandidaten für die Endspiele in der Europa League sind Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig und Stuttgart. Die Finals in der Conference möchte Leipzig austragen. Bei der Champions League der Frauen geht es um Gelsenkirchen, München oder Stuttgart.

Insgesamt haben sich Städte aus neun Ländern für die acht Endspiele beworben. Da es bei der Champions League der Männer nur zwei Bewerber gibt, dürften die beiden Endspiele sicher in Budapest und Mailand stattfinden - nur das jeweilige Jahr ist hier noch offen.

Zuletzt wurde in der Schweiz 2016 der Europa-League-Final ausgetragen. Sevilla setzte sich damals in einem packenden Endspiel mit 3:1 gegen Liverpool durch.

Das Exekutivkomitee wird im Mai des kommenden Jahres die Finals vergeben.

Die Liste der Bewerber

Endspiel der UEFA Champions League

Ungarn: Budapest – Puskás Aréna

Italien: Mailand – Giuseppe-Meazza-Stadion

Endspiel der UEFA Women’s Champions League

Deutschland: Gelsenkirchen, München oder Stuttgart (endgültige Bewerbung mit nur einem Austragungsort)

Norwegen: Oslo – Ullevaal-Stadion

Schottland: Glasgow – Hampden Park

Endspiel der UEFA Europa League

Deutschland: Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig oder Stuttgart (endgültige Bewerbung mit nur einem Austragungsort)

Rumänien: Bukarest – Arena Națională

Schottland: Glasgow – Hampden Park

Türkei: Istanbul – Stadion von Beşiktaş, Fenerbahçe oder Galatasaray (endgültige Bewerbung mit nur einem Stadion)

Endspiel der UEFA Conference League

Deutschland: Leipzig – Stadion Leipzig

Israel: Jerusalem – Teddy-Stadion

Norwegen: Oslo – Ullevaal-Stadion

Schottland: Glasgow – Hampden Park

Schweiz: Genf – Stade de Genève

Türkei: Istanbul – Stadion von Beşiktaş, Fenerbahçe oder Galatasaray (endgültige Bewerbung mit nur einem Stadion)