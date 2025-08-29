  1. Privatkunden
Wegweisend für die Zukunft Darum drückt die ganze Liga Basel, YB und Lausanne die Daumen

SDA

29.8.2025 - 16:30

Der Traum von der Königklasse ist geplatzt: Xherdan Shaqiri spielt mit dem FC Basel in der Europa League.
Der Traum von der Königklasse ist geplatzt: Xherdan Shaqiri spielt mit dem FC Basel in der Europa League.
Keystone

Drei Schweizer Klubs sind in den europäischen Klub-Wettbewerben 2025/26 vertreten. Lausanne gelingt eine Überraschung, ansonsten verheissen Schweizer Auftritte in der Qualifikation wenig Gutes.

Keystone-SDA

29.08.2025, 16:30

29.08.2025, 16:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Basel und YB haben sich für die Europa League qualifiziert, Lausanne-Sport für die Conference League.
  • In der Fünfjahres-Wertung der UEFA liegt die Schweiz auf Platz 16. Um keine Europacup-Plätze einzubüssen und keinen beschwerlicheren Weg durch die Qualifikationen zu haben, ist eine Klassierung in den Top 15 elementar.
  • Lugano und Servette konnten sich nicht für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren.
Mehr anzeigen

Das Positive vorneweg: Mit dem FC Basel, den Young Boys und Lausanne-Sport haben sich drei Teams der Super League für die Ligaphase der europäischen Klub-Wettbewerbe qualifiziert. Das sind zwei mehr, als es im schlechtesten Szenario gewesen wären. Und mit Basel und YB ist die Schweiz immerhin mit zwei Mannschaften in der Europa League vertreten.

Kuriose Europa-League-Auslosung. Viermal derselbe Gegner – auf diese Teams treffen YB und Basel

Kuriose Europa-League-AuslosungViermal derselbe Gegner – auf diese Teams treffen YB und Basel

Wäre Servette am Donnerstag nicht in der Verlängerung Schachtar Donezk unterlegen, wären es sogar zum ersten Mal vier Schweizer Teams gewesen. Das Abschneiden ist also ordentlich. Doch die Aussichten sind mit Blick auf die Länderkoeffizienten wenig erbaulich: In der letzten Saison ist die Schweiz in der Fünfjahres-Wertung der UEFA vom 12. auf den 17. Platz abgerutscht, aktuell liegt sie an 16. Stelle. Um keine Europacup-Plätze einzubüssen und keinen beschwerlicheren Weg durch die Qualifikationen zu haben, ist eine Klassierung in den Top 15 elementar.

In den Qualifikationsspielen für die diesjährigen Wettbewerbe erhärtete sich indes die Befürchtung, dass die Schweizer Klubs im internationalen Vergleich an Substanz eingebüsst haben: Basel hatte im Playoff zur Champions League gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen deutlich das Nachsehen. Lugano unterlag der Reihe nach den Rumänen von Cluj und den Slowenen von Celje. Für Servette waren vor Schachtar Donezk, Viktoria Pilsen und Utrecht zu stark. Dänemark liegt im Länderranking an 14. Stelle, Rumänien auf Platz 21, Slowenien auf Platz 27. Tschechien ist Zehnter, Belgien Achter.

Nur die Young Boys und Lausanne-Sport hielten sich gut. YB setzte sich gegen Slovan Bratislava verdient durch, Lausanne behauptete sich gegen Vardar Skopje und Astana – und überraschte am Donnerstag mit einem kapitalen 1:0-Sieg bei Besiktas Istanbul, dem Vierten der türkischen Süper Lig.

Lausanne feiert den Einzug in die Conference-League-Ligaphase

Lausanne feiert den Einzug in die Conference-League-Ligaphase

29.08.2025

Basel, YB und Lausanne spielen für die ganze Schweiz

Basel, YB und Lausanne sollen der Schweiz 2025/26 also die nötigen Koeffizienten-Punkte einbringen, um am Saisonende wieder zu den Top 15 zu gehören. Punkte gibt es für Siege und Unentschieden sowie für die Klassierung in der Ligaphase.

Dass der FCB in der Europa League bessere Chancen auf Siege und Punkte hat als in der Champions League, wird dadurch relativiert, dass die Punkte für die Schlussrangierung in der Ligaphase im zweithöchsten Wettbewerb deutlich geringer ausfallen. Der Letzte in der Champions League erhält zum Beispiel für seinen 36. Platz in der Königsklasse gleich viele Punkte wie der Erste in der Europa League. Wobei Zypern als 17. im UEFA-Ranking mit Pafos einen Klub in der Champions League hat.

So oder so sollten alle Super-League-Klubs den Schweizer Teams im Europacup die Daumen drücken. Es gilt: Jeder Punkt zählt.

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

Der FC Basel verpasst den Sprung in die Champions League. blue Sport Experte Marco Streller liefert eine Einschätzung.

28.08.2025

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

27.08.2025

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

Der langjährige BLICK-Reporter Marcel W. Perren erklärt, weshalb der Schwingsport 2010 quasi über Nacht sexy geworden ist, was das mit Kilian Wenger zu tun hat und wie viel Geld ein König heute verdienen kann.

27.08.2025

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

27.08.2025

«Früher sassen wir Journalisten zu dritt auf einem Wagen»

«Früher sassen wir Journalisten zu dritt auf einem Wagen»

27.08.2025

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

Der FC Basel verpasst den Sprung in die Champions League. blue Sport Experte Marco Streller liefert eine Einschätzung.

28.08.2025

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

Christian Stucki: «Vor dem Brünigschwinget hat mich mal ein Pferd getreten»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Wegen Wenger gibt's beim Schwingen fast so viele Piercings wie Edelweiss-Hemden»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

«Kilian war auch der erste Zwilchhosen-Millionär»

«Früher sassen wir Journalisten zu dritt auf einem Wagen»

«Früher sassen wir Journalisten zu dritt auf einem Wagen»

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

Super League. Rrudhani wechselt von YB zu Sion

Super LeagueRrudhani wechselt von YB zu Sion

Nach Zoff mit Ex-Trainer. Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Nach Zoff mit Ex-TrainerLewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Besiktas-Coup dank FC Basel. Lausanner feiern wilde Kabinenparty in Istanbul

Besiktas-Coup dank FC BaselLausanner feiern wilde Kabinenparty in Istanbul

Ist Newcastle besser als Bayern?. Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Ist Newcastle besser als Bayern?Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Nach verpasster Champions-League-Quali. Mourinho nicht mehr Trainer bei Fenerbahce

Nach verpasster Champions-League-QualiMourinho nicht mehr Trainer bei Fenerbahce