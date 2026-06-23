Die kanadische Journalistin Camila Gonzalez verfolgt die Schweizer Nati an der WM auf Schritt und Tritt. blue Sport hat mit der Reporterin gesprochen und nachgefragt, wie sie die Schweizer erlebt.

Kanadische Journalistin über die Nati «Die Schweizer sind so herzlich, ich werde euch alle vermissen»

Camila Gonzalez, wo die Schweizer Nati in diesen Tagen ist, da trifft man auch dich an. Was ist deine Rolle?

Ich arbeite für TSN, den grössten Sport-TV-Sender in Kanada, der auch die WM-Spiele überträgt. Ich verfolge das Schweizer Nationalteam und berichte über die Geschehnisse der Gruppe B. Weil Kanada Co-Gastgeber ist, ist das für unser Land natürlich ein Grossereignis.

Jetzt kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Kanada.

Im dritten Gruppenspiel wird entschieden, wer die Gruppe gewinnt. Alle freuen sich auf dieses Duell und wir Kanadier glauben, dass wir es schaffen können.

Wie ist es für dich, die Schweizer Nati zu verfolgen?

Es ist grossartig! Als Fussballfan so viele Top-Spieler zu sehen, ist wirklich toll. Normalerweise bin ich im TV-Studio, moderiere MLS-Spiele oder andere Fussball-Partien. Jetzt rauszugehen und so hautnah bei einem Team dabei zu sein – da geht ein Traum in Erfüllung.

TSN-Moderatorin Camila Gonzalez. Instagram

Wie populär ist Fussball in Kanada?

Sehr viele Leute verfolgen Fussball. Kanada ist ein Land von Immigranten, Leute aus der ganzen Welt haben sich hier ihr Leben aufgebaut. Leute aus Südamerika, Afrika, Europa oder auch Asien. Viele kommen aus Ländern, in denen Fussball die Sportart Nummer 1 ist. Aber mit den vielen anderen Sportarten wie Eishockey, Basketball, Baseball etc. hat es der Fussball natürlich auch nicht ganz einfach.

Wie wird es nach der WM sein?

Ich denke, die WM wird etwas auslösen. Bei den Spielen strömen tausende Menschen auf die Strassen der Städte. Ich gehe davon aus, dass es ein «vor» und «nach» der WM geben und der Fussball weiter wachsen wird. Wobei die Leute auch jetzt schon die europäischen Top-Ligen und die Champions League verfolgen.

Wie denken die Kanadier über die Schweizer?

Wir haben ziemlich viel gemeinsam. Die Schweiz hat auch viele Immigranten und heisst Leute aus der ganzen Welt willkommen. Und auch im Fussball gibt es Ähnlichkeiten. Die Nati sagt ja, sie will die beste WM ihrer Geschichte spielen. Das ist bei uns Kanadiern genau gleich. Ich denke auch, dass beide Teams von den grossen Nationen unterschätzt werden.

Wie hast du die Schweizer erlebt?

Zu Beginn war ich etwas nervös, weil ich nicht wusste, wie das Team und die Spieler so drauf sind. Aber jede einzelne Person, die ich angetroffen habe – ob Spieler, Staff, Pressesprecher oder Journalist – war so herzlich. Ich würde schon fast sagen, dass ich euch alle vermissen werde. Selbst nach dem Katar-Spiel, als die Lage etwas angespannter war, blieben alle positiv. Das war sehr professionell. Ich kann wirklich nur positiv über die Schweizer berichten.

Am Mittwoch kommt's zum Duell Schweiz gegen Kanada. Dein Tipp?

Jetzt bringst du mich in Schwierigkeiten! (lacht) Ich sage, es gibt ein 2:2. So sind beide weiter und Kanada gewinnt die Gruppe.