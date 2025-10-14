  1. Privatkunden
Kontinentale Meisterschaft 1. Stufe Die Schweizer U21-Nationalmannschaft gewinnt gegen die Färöer

SDA

14.10.2025 - 21:19

Labinot Bajrami traf für die Schweiz zum 3:1
Labinot Bajrami traf für die Schweiz zum 3:1
Keystone

In einem ereignisarmen EM-Qualifikationsspiel zwischen den U21-Teams der Schweiz und der Färöer gewinnt die Schweiz mit 3:1. Erst in der Schlussphase die beiden Mannschaften auf.

Keystone-SDA

14.10.2025, 21:19

Nach einer ersten Halbzeit, in der aussichtsreiche Offensivaktionen Mangelware waren, durfte die Schweiz dank Dion Kacuri zwar eine 1:0-Führung in die Kabine nehmen. Ein Dominieren des Gastgebers gelang der Mannschaft von Trainer Sascha Stauch aber nicht.

In der 77. Minute trafen die Färöer dann erst zum Ausgleich, ehe die Schweizer postwendend wieder auf 2:1 (78.) stellten. Nur fünf Minuten später machte die Schweiz dank des Nachschusses eines erst verschossenen Penaltys durch Labinot Bajrami dann den Deckel drauf und sicherte sich im Kampf um die EM-Qualifikation vier Tage nach dem torlosen Remis gegen Island drei Punkte.

Dank des Sieges stösst die Schweiz in der Tabelle auf den 2. Platz vor. Mitte November werden sie zuhause auf Frankreich und auswärts auf Luxemburg treffen.

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Thun-Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht verraten im Fussball-Talk Heimspiel das Thuner Erfolgsrezept. Im Zentrum stehen bei den Berner Oberländern Rollenverteilung und Kommunikation.

14.10.2025

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

Vor 20 Jahren mischte der FC Thun die Champions League auf! Der Thuner Champions-League-Held Mauro Lustrinelli, Thun-Sportchef Dominik Albrecht, Carlos Varela und Stefan Eggli über den grossen Thuner Höhenflug 2005 und den aktuellen Erfolg im 2025.

14.10.2025

Proschool Bonn öffnet ukrainischen Kindern den Weg in den Fussball

Proschool Bonn öffnet ukrainischen Kindern den Weg in den Fussball

STORY: Die Kinder vom ukrainischen Fussballverein Proschool Bonn bilden am Anfang des Trainings einen Spielerkreis, mittendrin ist die 9-jährige Evgenija. Sie ist das einzige Mädchen im Verein und hat zusammen mit fast 60 Jungen zweimal in der Woche Training. Der Verein Proschool wurde im November 2024 mit dem Ziel gegründet, ukrainischen Kindern den Zugang zum Fussball in Deutschland zu erleichtern. Ausserdem soll er ihnen und ihren Eltern helfen, sich mit ihren Landsleuten über die Probleme im Alltag auszutauschen.  Evgenija ist zusammen mit ihrer Mutter schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 nach Deutschland geflohen und besucht die 4. Klasse einer Bonner Grundschule. Auf dem Fussballplatz fühlt sie sich von ihren Vereinskameraden gut aufgenommen, wünscht sich aber auch mehr weibliche Unterstützung. O-Ton Evgenija, Fussballerin «Ja, die nehme ich an, aber... Es ist ein bisschen peinlich, dass ich bin das einzige Mädchen Pavel Frish ist der 1. Vorsitzende von Proschool Bonn. Er ist Ukrainer und lebt schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Dass die ukrainischen Kinder hier gemeinsam trainieren können, erleichtert ihnen den Zugang zum Sport. O-Ton Pavlo Frish, 1. Vorsitzender Proschool Bonn: «Erstens, die deutschen Vereine wollen schon gute Spieler haben, schon vorbereitete Spieler. Die ukrainischen Kinder sind nicht so weit. Krieg, Umzug, Trainingsplan fehlt, die sind nicht so weit, die brauchen niederschwellige Angebote, um anzufangen. Manche haben Fussball nur hier angefangen, in der Ukraine noch nie gespielt. Und aufgrund dessen war das Ziel, niederschwellige Angebote, um anzufangen.» Kararina ist die Mutter von Evgenija und begleitet ihre Tochter gerne zum Training. Auch sie hat in ihrer Kindheit Fussball gespielt und wünscht sich noch viel mehr Mädchen für den Verein. O-Ton Katarina, Mutter von Evgenija: «Ja, ich hoffe ihr Beispiel ermutigt viele Mädchen zu unserer tollen Mannschaft zu kommen. Und sie wäre nicht allein.» Im nächsten Jahr möchte der Verein Proschool Bonn am Spielbetrieb teilnehmen. Und vielleicht irgendwann auch mit einer Mädchenmannschaft.

14.10.2025

