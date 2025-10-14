Labinot Bajrami traf für die Schweiz zum 3:1 Keystone

In einem ereignisarmen EM-Qualifikationsspiel zwischen den U21-Teams der Schweiz und der Färöer gewinnt die Schweiz mit 3:1. Erst in der Schlussphase die beiden Mannschaften auf.

Nach einer ersten Halbzeit, in der aussichtsreiche Offensivaktionen Mangelware waren, durfte die Schweiz dank Dion Kacuri zwar eine 1:0-Führung in die Kabine nehmen. Ein Dominieren des Gastgebers gelang der Mannschaft von Trainer Sascha Stauch aber nicht.

In der 77. Minute trafen die Färöer dann erst zum Ausgleich, ehe die Schweizer postwendend wieder auf 2:1 (78.) stellten. Nur fünf Minuten später machte die Schweiz dank des Nachschusses eines erst verschossenen Penaltys durch Labinot Bajrami dann den Deckel drauf und sicherte sich im Kampf um die EM-Qualifikation vier Tage nach dem torlosen Remis gegen Island drei Punkte.

Dank des Sieges stösst die Schweiz in der Tabelle auf den 2. Platz vor. Mitte November werden sie zuhause auf Frankreich und auswärts auf Luxemburg treffen.