Welche Teams stellen sich Pia Sundhage und den Schweizer Spielerinnen im kommenden Sommer in den Weg? Keystone

Am Montag werden die Gruppen der Frauen-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz ausgelost. Die Schweizerinnen werden unter anderem erfahren, gegen welches Team sie am 2. Juli das Turnier eröffnen.

Keystone-SDA, sda SDA

Die Lostöpfe für die Gruppenauslosung der Frauen-EM Topf 1 : Schweiz, Spanien, Deutschland, Frankreich

Topf 2 : Italien, Island, Dänemark, England

Topf 3 : Niederlande, Schweden, Norwegen, Belgien

Topf 4: Finnland, Polen, Portugal, Wales Mehr anzeigen

Im nahe Lausanne gelegenen Swiss Tech Convention Centre werden ab 18.00 Uhr die 16 qualifizierten Teams auf die vier Vorrunden-Gruppen verteilt. Die von Pia Sundhage trainierten Schweizerinnen wissen bereits, dass sie als Gastgeberinnen die Topposition der Gruppe A übernehmen und gegen eines der zugelosten Teams im Basler St. Jakob-Park das Eröffnungsspiel bestreiten werden.

Als Schweizer Gegner kommen damit die drei anderen Nationen aus dem Topf 1 nicht infrage: Spanien, Deutschland und Frankreich. Im Topf 2 sind Italien, Island, Dänemark und Titelverteidiger England, in Topf 3 die Niederlande, Schweden, Norwegen und Belgien und in Top 4 Finnland, Polen, Portugal und Wales. Die ersten zwei jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals, die vom 16. bis 19. Juli stattfinden. Der Final steigt am 27. Juli in Basel, der mit dem St. Jakob-Park das grösste der acht EM-Stadien stellt. Die anderen Arenen stehen der Grösse nach in Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Sitten und Thun.

Neben den Delegationen aus der Teilnehmerländern – für die Schweiz sind unter anderen SFV-Präsident Dominique Blanc, Frauenfussball-Chefin Marion Daube und Sundhage dabei – wird auch viel Prominenz an der Auslosung erwartet. Die Moderation übernehmen der frühere Arsenal-Stürmer Ian Wright und die SRF-Mitarbeiterin Annette Fetscherin. Xherdan Shaqiri, Lara Dickenmann, Leonardo Bonucci, Sami Khedira oder Raphaël Varane gehören zu den Fussball-Persönlichkeiten, die eingeladen sind.

Die Zeremonie wird nebst der Auslosung auch eine Performance vom Westschweizer Rapper Stress beinhalten. Das Maskottchen Maddli erhält ebenfalls seinen Auftritt, und der Matchball für das Turnier wird enthüllt.