  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

14. Sieg im 14. Spiel Die Bayern sind auch im DFB-Pokal nicht zu stoppen

dpa

29.10.2025 - 23:49

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery
Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Bayern-Torjäger Harry Kane war auch im DFB-Pokal beim 1. FC Köln nicht zu stoppen.

Bayern-Torjäger Harry Kane war auch im DFB-Pokal beim 1. FC Köln nicht zu stoppen.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Ibrahim Maza traf für Bayer Leverkusen zum 3:2 in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Ibrahim Maza traf für Bayer Leverkusen zum 3:2 in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Álex Grimaldo sorgte per Freistoß für das 1:0 für Bayer Leverkusen.

Álex Grimaldo sorgte per Freistoß für das 1:0 für Bayer Leverkusen.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Der VfB Stuttgart jubelt mit Torschütze Atakan Karazor über den Pokalsieg in Mainz.

Der VfB Stuttgart jubelt mit Torschütze Atakan Karazor über den Pokalsieg in Mainz.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Marcus Mathisen traf beim Magdeburger Pokal-Erfolg zum 2:0.

Marcus Mathisen traf beim Magdeburger Pokal-Erfolg zum 2:0.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery
Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Bayern-Torjäger Harry Kane war auch im DFB-Pokal beim 1. FC Köln nicht zu stoppen.

Bayern-Torjäger Harry Kane war auch im DFB-Pokal beim 1. FC Köln nicht zu stoppen.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Ibrahim Maza traf für Bayer Leverkusen zum 3:2 in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Ibrahim Maza traf für Bayer Leverkusen zum 3:2 in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Álex Grimaldo sorgte per Freistoß für das 1:0 für Bayer Leverkusen.

Álex Grimaldo sorgte per Freistoß für das 1:0 für Bayer Leverkusen.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Der VfB Stuttgart jubelt mit Torschütze Atakan Karazor über den Pokalsieg in Mainz.

Der VfB Stuttgart jubelt mit Torschütze Atakan Karazor über den Pokalsieg in Mainz.

Bild: dpa

Immer wieder Kane: Bayern siegt im DFB-Pokal in Köln - Gallery. Marcus Mathisen traf beim Magdeburger Pokal-Erfolg zum 2:0.

Marcus Mathisen traf beim Magdeburger Pokal-Erfolg zum 2:0.

Bild: dpa

Der 1. FC Köln machte lange ein gutes Spiel, am Ende gewinnen die Bayern das Pokalspiel aber deutlich. Dies liegt auch am starken Ex-Kölner Urbig im Bayern-Tor – und dem nicht zu stoppenden Kane.

DPA

29.10.2025, 23:49

Nach dem 14. Sieg im 14. Pflichtspiel stürmten die Super-Bayern zu Jonas Urbig und bedankten sich bei ihrem Torhüter für die Klasse-Leistung an alter Wirkungsstätte. Zusammen mit Doppel-Torschütze Harry Kane (38. und 64. Minute) war der 22 Jahre alte Vertreter des gesperrten Manuel Neuer Matchwinner beim souveränen 4:1 (2:1) beim 1. FC Köln, das dem cleveren Rekordmeister aus München den Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal bescherte.

«Es war ein totales Kampfspiel, aber wir sind zurückgekommen. Deswegen bin ich zufrieden», sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany am ARD-Mikrofon und lobte Kane: «Er hat einen wahnsinnig starken Körper. Er macht so viele andere Sachen für die Mannschaft und am Ende hat er auch wieder zwei Tore.» Urbig ergänzte: «Wir haben das als Team heute klasse gemacht. Wir freuen uns, dass wir unsere Serie ausbauen konnten.»

Luiz Diaz (36.) hatte zu Beginn aus einer nicht geahndeten Abseitsposition heraus die Kölner Führung von Ragnar Ache (31.) ausgeglichen. Michael Olise (72.) schloss einen Konter zum vierten und letzten Bayern-Tor ab. 

«Man hat gespürt, dass man eine Chance hat. Wir sind gut reingekommen und haben für Chaos gesorgt. Umso bitterer ist es, dass man mit 1:2 in die Pause geht», sagte Kölns Torwart und Ex-Weltmeister Ron-Robert Zieler: «Die Bayern haben in der zweiten Hälfte Dominanz entwickelt, da hat es hinten raus leider nicht gereicht.»

Köln startet famos

Die forschen Kölner schnupperten nur 30 Minuten lang an der Sensation. Immer wieder heiss gemacht von Motivator Lukas Kwasniok, der im T-Shirt bei rund 13 Grad selbst im Regen am Spielfeldrand steig antrieb, spielte der FC mutig nach vorne und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. Der starke Isak Johannesson (11.) und Jakub Kaminski (25.) scheiterten indes am bis dahin besten Man auf dem Platz: Torhüter Urbig.

Erstmals seit seinem Wechsel nach München war der 22-Jährige zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Offenbar top-motiviert an alter Wirkungsstätte rettete Urbig den Rekordmeister zunächst noch vor einem Rückstand. Erst nach einer Johannesson-Ecke war auch der junge Torhüter dann machtlos, als Ache nach einem Patzer von Dayot Upamecano einköpfte und das Kölner Stadion schon knapp zwei Wochen vor dem offiziellen Karnevalsbeginn in ein Tollhaus verwandelte. 

Kölns Keeper Zieler patzt

Kurz darauf war binnen nur zwei Minuten der Kater schon da. Besonders bitter: Beim Ausgleich hatte Torschütze Diaz zuvor deutlich im Abseits gestanden. Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler, der im DFB-Pokal den Vorzug vor Stammtorhüter Marvin Schwäbe erhält, hatte einen Schuss von Josip Stanisic direkt vor die Füsse von Diaz geklatscht. Weil in der zweiten Pokalrunde kein Videoschiedsrichter im Einsatz ist, wurde der Fehler des Schiedsrichterteams um Tobias Welz nicht korrigiert.

Wenig später war es dann kein Glück, sondern die Weltklasse von Goalgetter Kane, die den Bayern die Führung brachte. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft verwertete einen Pass von Olise herausragend, als er den Ball aus der Drehung an Zieler vorbei ins lange Eck zirkelte. 

Die Kölner reagierten nach der Pause erneut mutig. Weit aufgerückt ergaben sich indes schon früh in der zweiten Halbzeit Kontermöglichkeiten für die Bayern. In der 52. Minute vergab Diaz alleine auf Zieler zulaufend die riesige Möglichkeit zur frühen Vorentscheidung, jagte den Ball aber über das Tor der Rheinländer. Am Ende wurde es dennoch deutlich. 

Tormaschine Kane

Kane köpfte nach einer Ecke zur Entscheidung ein, weil Kölns Keeper Zieler viel zu unentschlossen zum Ball ging. Für die englische Tormaschine war es im 14. Pflichtspiel bereits der 22. Saisontreffer. Kurz darauf war auch der Abend für die grosse Kölner Zukunftshoffnung Said El Mala beendet. Der 19-Jährige, der diesmal bis auf einige gekonnte Aktionen in der ersten Halbzeit keine entscheidenden Akzente setzen konnte, wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. 

Somit kam es nicht zum erhofften Talente-Duell mit Bayerns Lennart Karl. Der 17-Jährige wurde erst eine Viertelstunde vor Spielende eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel nach Olises Kontertor längst entschieden.

Das könnte dich auch interessieren

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Christoph Balmer ist Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission und erklärt im Interview, dass ein Wettskandal in der Schweiz nicht unmöglich ist.

29.10.2025

Marion Daube: «Wir entscheiden in 10 Tagen, ob wir mit Pia weitermachen oder nicht»

Marion Daube: «Wir entscheiden in 10 Tagen, ob wir mit Pia weitermachen oder nicht»

28.10.2025

Meistgelesen

Bilderlüge im Weissen Haus – wie Trump Chaos erfindet, um Stärke zu zeigen
NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab
Bill Gates hat seine Meinung zum Klimawandel geändert

Videos aus dem Ressort

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

29.10.2025

Basel – Zürich 2:0

Basel – Zürich 2:0

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

29.10.2025

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Mit der Ablösung der beliebten Marke «Panini» als offizielles WM- und EM-Sammelalbum geht eine Äre über mehrere Jahrzehnte zu Ende. Hier die wichtigsten Eckdaten zu den Kult-Stickers.

06.04.2022

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Basel – Zürich 2:0

Basel – Zürich 2:0

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Kunstturnen. Der Chinese Zou ist zum vierten Mal Barren-Weltmeister

KunstturnenDer Chinese Zou ist zum vierten Mal Barren-Weltmeister

Kunstturnen. Seifert und Langenegger für Mehrkampf-Final qualifiziert

KunstturnenSeifert und Langenegger für Mehrkampf-Final qualifiziert

Kunstturnen. Israels Turner bleiben von der WM ausgeschlossen

KunstturnenIsraels Turner bleiben von der WM ausgeschlossen