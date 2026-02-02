Anthony Braizat, der Trainer von Neuchâtel Xamax, setzte in Bellinzona nur Junioren ein Keystone

Die Swiss Football League reagiert darauf, dass Neuchâtel Xamax am Freitag in der Challenge League beim 0:5 in Bellinzona ausschliesslich mit Nachwuchsspielern angetreten ist.

Keystone-SDA SDA

Zwar entspricht eine solche Aufstellung den reglementarischen Bestimmungen des Spielbetriebs der SFL, stellt laut SFL jedoch «eine Gefährdung der Integrität des Wettbewerbs, da dadurch andere Klubs der Challenge League benachteiligt werden». Deshalb werden Massnahmen geprüft, um künftig einem solchen Vorgehen vorzubeugen.

Neuchâtel Xamax wählte diesen Weg, um sich optimal auf den Cup-Viertelfinal gegen Yverdon am Dienstag vorbereiten zu können.