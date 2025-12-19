Die Swiss Football League hat die Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League angesetzt Keystone

Am Freitag hat die Swiss Football League den Spielplan für das letzte Meisterschaftsdrittel der Super League vor der Teilung der Liga veröffentlicht.

Keystone-SDA SDA

In den Runden 23 bis 33 bestreiten die zwölf Klubs unterschiedlich viele Heimspiele. Während der Leader und Aufsteiger FC Thun sechs Mal vor Heimpublikum antreten kann, erhält der Meister FC Basel etwa nur fünf Heimspiele. Gemäss der SFL soll sich die unterschiedliche Anzahl Heimspiele im weiteren Verlauf der Saison im Idealfall wieder ausgleichen.

Bis zum 12. April werden die Teilnehmer der Championship und Relegation Group ermittelt. Die sechs Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte machen anschliessend in den verbleibenden fünf Runden den Meistertitel und die Europacup-Teilnehmer unter sich aus, die sechs Teams der unteren Tabellenhälfte spielen gegen den Abstieg und die Barrage.