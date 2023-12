Drei Dinge, die man im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna gesehen haben muss: Michel Aebischer (Mitte), Remo Freuler (rechts) und der Torre di Maratona im Hintergrund. Bild: IMAGO/AFLOSPORT

In Europas Top-Ligen sorgen die Aussenseiter für Furore. In sämtlichen Top-5-Ligen ist eine Mannschaft ganz oben mit dabei, die dort wohl nur die wenigsten erwartet hätten. Die Übersicht zum Zwergenaufstand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den europäischen Spitzenligen haben sich etwas überraschend auch weniger renommierte Klubs festgesetzt.

In Deutschland (Stuttgart), England (Aston Villa) und Italien (Bologna) belegen Klubs Champions-League-Plätze, die man nicht so weit oben erwartet hätte.

In Spanien liegt der FC Girona gar vor Real Madrid an der Tabellenspitze. Doch die Geschichte um den Verein mit dem kleinsten Stadion der Liga ist weniger märchenhaft, als es auf den ersten Blick scheint. Mehr anzeigen

Deutschland

VfB Stuttgart

Letzte Saison: Klassenerhalt in Barrage gegen Hamburg

Diese Saison: Rang 3 in der Bundesliga

Teuerster Transfer aktuelle Saison: Serhou Guirassy, 9 Mio. Euro

Schweizer: Leonidas Stergiou

Am 1. April 2023 ist der VfB Stuttgart ganz unten. Was wie ein schlechter April-Scherz klingt, ist für die Schwaben bittere Realität. Nach einer 0:3-Niederlage gegen Union Berlin ist Stuttgart am 26. Spieltag das Schlusslicht der Fussball-Bundesliga. Bruno Labbadia wird entlassen, es kommt Sebastian Hoeness. Dieser verliert von den verbleibenden acht Spielen nur eines und rettet Stuttgart auf Rang 16 und damit in die Barrage. Dort wird der HSV mit dem Gesamtskore von 6:1 abgefertigt. Stuttgart hält die Klasse.

Und in der neuen Saison macht Stuttgart dort weiter, wo es in der Rückrunde aufgehört hat: Unter Trainer Sebastian Hoeness begeistert die Mannschaft, schiesst in bisher 16 Bundesliga-Spielen 37 Tore. Stürmer Serhou Guirassy verwandelt sich plötzlich in Prime-Ronaldo und schiesst in 14 Liga-Spielen 17 Tore. Stuttgart liegt in der Bundesliga auf Rang 3, einen Punkt vor Leipzig. Damit ist Stuttgart derzeit auf Champions-League-Kurs. Borussia Dortmund auf Rang 5 liegt bereits sieben Punkte zurück.

Die Stuttgarter lassen sich nach dem 3:0-Sieg gegen Augsburg feiern. Bild: IMAGO/Sportfoto Rudel

England

Aston Villa

Letzte Saison: Rang 7 in der Premier League

Diese Saison: Rang 3 in der Premier League

Teuerster Transfer aktuelle Saison: Moussa Diaby, 55 Mio. Euro

Schweizer: Keine

Der Erfolg von Aston Villa kommt nicht von ungefähr. Bereits letzte Saison konnte das Team aus Birmingham überzeugen, sicherte sich Rang 7 und qualifizierte sich damit für die Conference League. Doch die «Villans» konnten sich auf die neue Saison hin nochmals markant steigern. In der von reichen Topklubs gespickten Premier League schaffte es Aston Villa – das auch selbst genug Budget hat – sich ganz oben festzuspielen. Nur einen Punkt liegt Aston Villa hinter Leader Arsenal auf Rang 3. Der Vorsprung auf Triple-Sieger Manchester City dahinter beträgt vier Punkte. Dass Villa in den grossen Spielen mithalten kann, zeigten sie zuletzt mit 1:0-Siegen gegen Arsenal und Manchester City.

Der Kopf hinter dem Erfolg: Villa-Trainer Unai Emery. Bild: IMAGO/Sportsphoto

Italien

FC Bologna

Letzte Saison: Rang 9 in der Serie A

Diese Saison: Rang 4 in der Serie A

Teuerster Transfer aktuelle Saison: Jesper Karlsson, 11 Mio. Euro

Schweizer: Michel Aebischer, Dan Ndoye, Remo Freuler

Die sackstarke Saison des FC Bologna dürfte auch die Fans der Schweizer Nationalmannschaft freuen. Schliesslich sind mit Michel Aebischer, Dan Ndoye und Remo Freuler gleich drei Nationalspieler bei Bologna engagiert.

Die Mannschaft aus der Emilia-Romagna hat sich diese Saison nämlich klammheimlich unter die Topklubs Italiens gemischt. Auf Rang vier liegt Bologna derzeit, knapp vor Napoli, Florenz, Atalanta und der Roma.

Für Furore sorgte Bologna zudem am Mittwochabend in der Coppa Italia. Dort warf das Team von Thiago Motta Titelverteidiger Inter Mailand im Achtelfinale aus dem Wettbewerb. Notabene in deren heimischem San Siro. Kult ist aber auch das Stadion von Bologna. Das Renata Dall'Ara fasst knapp 40'000 Zuschauer, bekannt wurde es aber durch den imposanten Torre di Maratona, der die Gegentribüne ziert.

Dan Ndoye ist einer der Gründe für den Bologna-Höhenflug. Bild: IMAGO/Sportimage

Spanien

FC Girona

Letzte Saison: Rang 9 in der La Liga

Diese Saison: Rang 1 in der La Liga

Teuerster Transfer aktuelle Saison: Artem Dovbyk, für 7,75 Mio. Euro

Schweizer: Keine

Die ganz grosse Überraschung in Europas Klubfussball ist zweifelsohne der FC Girona. Die Mannschaft aus Katalonien führt die La Liga mit zwei Punkten Vorsprung vor Real Madrid an, der FC Barcelona auf Rang 3 hat gar schon sechs Zähler Rückstand. Im katalanischen Duell gegen Barcelona gab es am 10. Dezember einen 4:2-Sieg und damit ein dickes Ausrufezeichen des Klubs mit dem kleinsten Stadion der Liga (13'286 Plätze).

Ganz so fussball-romantisch ist die Geschichte rund um den kleinen FC Girona aber nicht. Denn der Klub gehört zur «City Football Group» von Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Zu der Holding-Gesellschaft gehören Klubs in Mumbai, New York oder Yokohama. Prunkstück ist aber natürlich Triple-Sieger Manchester City. Die Citizens sind denn auch eng mit Girona verbunden. Girona-Präsident ist nämlich Pere Guardiola, der Bruder von City-Trainer Pep Guardiola.

Pere Guardiola (rechts) amtet als Präsident des FC Girona. Bild: IMAGO/LaPresse

Frankreich

Stade Brest

Letzte Saison: Rang 14 in der Ligue 1

Diese Saison: Rang 4 in der Ligue 1

Teuerster Transfer aktuelle Saison: Mahdi Camara, für 3 Mio. Euro

Schweizer: Keine

Auch in der Ligue 1 hat sich eine Überraschungsmannschaft in den oberen Tabellenplätzen etabliert. Stade Brest liegt auf Rang vier, noch vor Grossklubs wie Lille, Marseille oder Lens. Vor allem der Schlussspurt vor Weihnachten von Brest war beeindruckend. Zuletzt gewann das Team aus der Bretagne fünf Spiele in Serie, die letzten vier allesamt zu null.

Das letzte Spiel war aus Schweizer Sicht ein bitteres: Brest schlug Lorient mit Yvon Mvogo im Tor gleich mit 4:0. Der 20-jährige Mittelfeldspieler Kamory Doumbia sorgte dabei mit vier Treffern in 25 Minuten für einen neuen Liga-Rekord.