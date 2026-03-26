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Rumänien ist raus Die Türkei bleibt im Rennen um einen WM-Platz

SDA

26.3.2026 - 20:00

Ferdi Kadioglu war der einzige Torschütze in Istanbul gegen Rumänien.
Ferdi Kadioglu war der einzige Torschütze in Istanbul gegen Rumänien.
Keystone

Die Türkei hat in den Playoffs die halbe Strecke Richtung WM 2026 geschafft. In Istanbul wird das Team von Nationalcoach Vincenzo Montella mit dem 1:0 seiner Favoritenrolle gegen Rumänien gerecht.

Keystone-SDA

26.03.2026, 20:00

26.03.2026, 20:43

Das goldene Tor im Stadion von Besiktas Istanbul erzielte acht Minuten nach der Pause Aussenverteidiger Ferdi Kadioglu nach einem herrlichen Pass in die Tiefe von Arda Güler, dem 21-jährigen Spielmacher von Real Madrid.

Für die dritte WM-Teilnahme ihrer Geschichte müssen die Türken am Dienstag noch den Sieger aus der Partie Kosovo gegen die Slowakei auswärts schlagen.

Die weiteren sieben Playoff-Halbfinals werden um 20.45 Uhr angepfiffen, darunter Italien – Nordirland und Wales – Bosnien-Herzegowina. Der Sieger dieses Mini-Turniers trifft an der WM im Sommer in der Vorrunde auf die Schweiz.

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