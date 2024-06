Kylian Mbappé: Der kleine Junge aus Bondy ist im Bernabéu angekommen 04.06.2024

Kylian Mbappé wechselt von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Das sind die unglaublichen Zahlen zum teuersten Fussballer der Welt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der französische Superstar Kylian Mbappé wechselt ablösefrei von PSG zu Real Madrid.

Die Königlichen bezahlen dem Stürmer offenbar alleine als Unterschriftbonus ein Handgeld von 150 Millionen Euro.

Das Handgeld

Weil sein Vertrag bei Paris Saint-Germain ausläuft, muss Real Madrid für Kylian Mbappé keine Ablöse bezahlen. Es ist jedoch üblich, dass für Topspieler in diesen Fällen ein Handgeld bezahlt wird, um diese von einem Wechsel zu überzeugen. Wie der Sender BBC und die Zeitung «The Times» übereinstimmend berichten, soll das Handgeld für Mbappé 150 Millionen Euro betragen.

Das Handgeld ist unabhängig vom Gehalt des Spielers. Es ist alleine die Bezeichnung für den Bonus, welcher der Spieler erhält, damit er überhaupt unterschreibt. Die 150 Millionen Euro soll Mbappé über einen Zeitraum von fünf Jahren gestaffelt ausbezahlt bekommen.

Der Vertrag in Madrid

Mbappé hat in Madrid einen Vertrag bis ins Jahr 2029 unterschrieben. Sein Gehalt soll sich dabei auf 15 bis 20 Millionen Euro netto belaufen. Dazu kommen noch allfällige Boni.

Im Vergleich zu seinem Gehalt bei PSG ist der Real-Lohn jedoch nur ein Batzen in die Portokasse. In Paris hat der 25-jährige 72 Millionen Euro pro Jahr verdient.

In Madrid hat Mbappé aber noch eine weitere lukrative Klausel. Es soll vertraglich festgelegt sein, dass die Rechte an seinen Bildern zu 80 Prozent bei ihm liegen, dadurch wird der Franzose definitiv noch einiges zusätzlich verdienen.

Verdient genug, um nicht im Kofferraum reisen zu müssen: Kylian Mbappé. Imago/Sipa USA

Der Marktwert

Kylian Mbappé ist gemäss transfermarkt.ch mit einem Marktwert von 180 Millionen Euro zusammen mit Erling Haaland und Teamkollege Jude Bellingham der wertvollste Spieler der Welt. Mit Vinicius Junior folgt auf Rang 4 ein weiterer Spieler von Real Madrid.

Die wertvollsten Spieler der Welt Kylian Mbappé (Real Madrid) – 180 Millionen Euro

Erling Haaland (Manchester City) – 180 Millionen Euro

Jude Bellingham (Real Madrid) – 180 Millionen Euro

Phil Foden (Manchester City) – 150 Millionen Euro

Die Tormaschine

Dass Real Madrid so viel Geld für Kylian Mbappé ausgibt, hängt selbstverständlich mit den Qualitäten des Superstars zusammen. Der Torjäger weist unglaubliche Statistiken auf:

308 Spiele für PSG, 364 Skorerpunkte

256 Tore, 108 Assists

73 Spiele in der Champions League, 74 Skorerpunkte

48 Tore, 26 Assists

77 Spiele für Frankreich, 77 Skorerpunkte

46 Tore, 31 Assists

14 Spiele an Weltmeisterschaften, 15 Skorerpunkte

12 Tore, 3 Assists

48 Spiele in dieser Saison, 54 Skorerpunkte

44 Tore, 10 Assists

Der Titelhamster

Kylian Mbappé schiesst nicht nur Tore und gibt Assists, er hat mit seinen 25 Jahren auch bereits 18 Titel geholt.

1x Weltmeister

1x Nations-League-Sieger

7x Französischer Meister

4x Französischer Pokalsieger

2x Französischer Ligapokalsieger

3x Französischer Superpokalsieger

In seinem Palmares fehlen aber noch zwei grosse Titel: die Europameisterschaft, die er in diesem Sommer zum ersten Mal gewinnen könnte, und die Champions League. Und um die Königsklasse zu gewinnen, dafür ist Mbappé definitiv beim richtigen Verein. Real Madrid hat am vergangenen Wochenende seinen 15 Titel im wichtigsten Klubwettbewerb geholt – den sechsten in den letzten elf Jahren.