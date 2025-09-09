Die Wiederauferstehung des Nico Elvedi

Elvedi: «Ich hatte kein einfaches Jahr» 08.09.2025

An der EM 2024 spielte Nico Elvedi keine Minute und auch nach Fabian Schärs Rücktritt schien Murat Yakin in der Innenverteidigung auf andere zu setzen. Doch jetzt führt kein Weg mehr am Gladbach-Söldner vorbei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach anderthalb schwierigen Jahren ist Nico Elvedi wieder gesetzt im Schweizer Nationalteam.

Auch dank Elvedis starken Leistungen spielte die Nati zuletzt dreimal in Folge zu null. «Das letzte Jahr war nicht einfach», sagt der Verteidiger nach dem 3:0-Sieg gegen Slowenien.

Bei Borussia Mönchengladbach steht der 28-Jährige kurz vor einem Rekord. Dabei liebäugelte Elvedi kürzlich noch mit einem Wechsel. Mehr anzeigen

Die EM 2024 haben die Schweizer mit dem Vorstoss in den Viertelfinal in bester Erinnerung. Doch nicht alle blicken gerne zurück. Nico Elvedi war einer der grossen Verlierer der EM. Bei allen fünf Spielen schmorte er über die volle Distanz auf der Ersatzbank, während die Nati in einer Dreierabwehr mit Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji und Fabian Schär für Furore sorgte.

Als Schär nach der EM seinen Rücktritt aus der Nati gab, galt Elvedi als der logische Partner neben dem gesetzten Akanji. Doch nach schwachen Leistungen des Zürchers in der Nations League begann Murat Yakin zu pröbeln. Er brachte in der Innenverteidigung mal Aurèle Amenda, mal Stefan Gartenmann, mal Eray Cömert, mal Cedric Zesiger oder auch Gregory Wüthrich.

Doch von ihnen konnte keiner vollumfänglich überzeugen, weshalb Yakin nun doch wieder auf Elvedi setzt. Acht Monate musste der Gladbach-Profi auf einen Nati-Einsatz warten, ehe er im Juni beim 4:0-Sieg im Test gegen die USA endlich wieder einmal ran durfte – und der Schweiz zum ersten Zu-Null-Spiel seit dem EM-Achtelfinal-Sieg gegen Italien verhalf.

Nico Elvedi gehört in der Nati wieder zu den Stammspielern. Keystone

Auch in der WM-Quali verteidigt Elvedi nun wieder an der Seite von Akanji, zeigt beim 4:0 gegen Kosovo (blue-Note 5) und beim 3:0 gegen Slowenien (blue-Note 5,5) starke Leistungen und krönt seine Wiederauferstehung mit einem Kopfballtor gegen die Slowenen. «Das letzte Jahr war nicht einfach», sagt Elvedi nach dem Spiel am Montagabend.

Und weiter: «Im März war ich in der Nati nicht mit dabei, das war auch mental nicht so leicht. Umso schöner, dass der Trainer mir wieder das Vertrauen schenkt. Ich denke, ich konnte ihm in den letzten zwei Spielen auch etwas zurückzahlen.»

Legendenstatus bei Gladbach

Worte, die zeigen, dass Elvedi gestärkt aus seiner schwierigen Situation herausgefunden hat. Und das nicht nur in der Nationalmannschaft. Es ist kein Geheimnis, dass der 28-Jährige nach über zehn Jahren bei Borussia Mönchengladbach offen wäre für eine neue Herausforderung. Doch das richtige Angebot scheint auch in diesem Sommer nicht gekommen zu sein.

Elvedi hält den Borussen die Treue – und steht nun vor einem Vereinsrekord. Mit 331 Pflichtspielen für die Fohlen ist der Abwehrspieler nur noch vier Einsätze vom Rekord seines Landsmanns Yann Sommer (335 Spiele) entfernt. Kein ausländischer Spieler trug das Gladbach-Trikot häufiger.

Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Die Wechselgedanken sind fürs Erste beiseite gelegt. «Wenn ich jetzt zurückblicke, ist das schon ziemlich cool, so lange hier zu», sagte er kürzlich in einem «Bild»-Interview. «Ich kann heute sagen: zehn Jahre Borussia! Das ist schon eine stolze Zahl.»

