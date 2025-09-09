Die Wiederauferstehung des Nico Elvedi

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Mental war es nicht leicht» Die Wiederauferstehung des Nico Elvedi

Jan Arnet

9.9.2025

Elvedi: «Ich hatte kein einfaches Jahr»

Elvedi: «Ich hatte kein einfaches Jahr»

08.09.2025

An der EM 2024 spielte Nico Elvedi keine Minute und auch nach Fabian Schärs Rücktritt schien Murat Yakin in der Innenverteidigung auf andere zu setzen. Doch jetzt führt kein Weg mehr am Gladbach-Söldner vorbei.

Jan Arnet

09.09.2025, 11:53

09.09.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach anderthalb schwierigen Jahren ist Nico Elvedi wieder gesetzt im Schweizer Nationalteam.
  • Auch dank Elvedis starken Leistungen spielte die Nati zuletzt dreimal in Folge zu null. «Das letzte Jahr war nicht einfach», sagt der Verteidiger nach dem 3:0-Sieg gegen Slowenien.
  • Bei Borussia Mönchengladbach steht der 28-Jährige kurz vor einem Rekord. Dabei liebäugelte Elvedi kürzlich noch mit einem Wechsel.
Mehr anzeigen

Die EM 2024 haben die Schweizer mit dem Vorstoss in den Viertelfinal in bester Erinnerung. Doch nicht alle blicken gerne zurück. Nico Elvedi war einer der grossen Verlierer der EM. Bei allen fünf Spielen schmorte er über die volle Distanz auf der Ersatzbank, während die Nati in einer Dreierabwehr mit Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji und Fabian Schär für Furore sorgte.

Als Schär nach der EM seinen Rücktritt aus der Nati gab, galt Elvedi als der logische Partner neben dem gesetzten Akanji. Doch nach schwachen Leistungen des Zürchers in der Nations League begann Murat Yakin zu pröbeln. Er brachte in der Innenverteidigung mal Aurèle Amenda, mal Stefan Gartenmann, mal Eray Cömert, mal Cedric Zesiger oder auch Gregory Wüthrich.

Doch von ihnen konnte keiner vollumfänglich überzeugen, weshalb Yakin nun doch wieder auf Elvedi setzt. Acht Monate musste der Gladbach-Profi auf einen Nati-Einsatz warten, ehe er im Juni beim 4:0-Sieg im Test gegen die USA endlich wieder einmal ran durfte – und der Schweiz zum ersten Zu-Null-Spiel seit dem EM-Achtelfinal-Sieg gegen Italien verhalf.

Nico Elvedi gehört in der Nati wieder zu den Stammspielern.
Nico Elvedi gehört in der Nati wieder zu den Stammspielern.
Keystone

Auch in der WM-Quali verteidigt Elvedi nun wieder an der Seite von Akanji, zeigt beim 4:0 gegen Kosovo (blue-Note 5) und beim 3:0 gegen Slowenien (blue-Note 5,5) starke Leistungen und krönt seine Wiederauferstehung mit einem Kopfballtor gegen die Slowenen. «Das letzte Jahr war nicht einfach», sagt Elvedi nach dem Spiel am Montagabend.

Und weiter: «Im März war ich in der Nati nicht mit dabei, das war auch mental nicht so leicht. Umso schöner, dass der Trainer mir wieder das Vertrauen schenkt. Ich denke, ich konnte ihm in den letzten zwei Spielen auch etwas zurückzahlen.»

Nati-Noten. Tor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

Nati-NotenTor um Tor! Wuchtiger Embolo so gut wie Frei vor 20 Jahren

Legendenstatus bei Gladbach

Worte, die zeigen, dass Elvedi gestärkt aus seiner schwierigen Situation herausgefunden hat. Und das nicht nur in der Nationalmannschaft. Es ist kein Geheimnis, dass der 28-Jährige nach über zehn Jahren bei Borussia Mönchengladbach offen wäre für eine neue Herausforderung. Doch das richtige Angebot scheint auch in diesem Sommer nicht gekommen zu sein.

Elvedi hält den Borussen die Treue – und steht nun vor einem Vereinsrekord. Mit 331 Pflichtspielen für die Fohlen ist der Abwehrspieler nur noch vier Einsätze vom Rekord seines Landsmanns Yann Sommer (335 Spiele) entfernt. Kein ausländischer Spieler trug das Gladbach-Trikot häufiger.

Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Die Wechselgedanken sind fürs Erste beiseite gelegt. «Wenn ich jetzt zurückblicke, ist das schon ziemlich cool, so lange hier zu», sagte er kürzlich in einem «Bild»-Interview. «Ich kann heute sagen: zehn Jahre Borussia! Das ist schon eine stolze Zahl.»

Mehr Stimmen zum Nati-Spiel

Andreas Böni: «Tor zur WM ist weit offen»

Andreas Böni: «Tor zur WM ist weit offen»

08.09.2025

Tami: «Diese Leistung bringt Vertrauen»

Tami: «Diese Leistung bringt Vertrauen»

08.09.2025

Zakaria: «Wir sind eine sehr gute Mannschaft»

Zakaria: «Wir sind eine sehr gute Mannschaft»

08.09.2025

Meistgelesen

Stromrechnung 2026 – diese Karte zeigt, ob du sparst oder draufzahlst
Diese zwei Szenarien drohen der Schweiz, wenn die Pharmaindustrie abwandert
Senioren stehen für Rentenzahlung an – Putins Rakete tötet sie
In diesem Wald-Camp versteckte der Vater seine Kinder jahrelang
Die Wiederauferstehung des Nico Elvedi

Fussball-News

Stimmen zu Italiens 5:4 gegen Israel. «Was für ein Schrecken, was für Fehler» – «Es ist ein Irrenhaus»

Stimmen zu Italiens 5:4 gegen Israel«Was für ein Schrecken, was für Fehler» – «Es ist ein Irrenhaus»

Nati-Stürmer über Rekordtorschütze. Embolo: «Ich darf ihn Alex nennen, aber er bleibt immer Herr Frei»

Nati-Stürmer über RekordtorschützeEmbolo: «Ich darf ihn Alex nennen, aber er bleibt immer Herr Frei»

Schaulaufen vor halbleeren Rängen. Die Nati zeigt eine perfekte Halbzeit – aber nur wenige schauen zu

Schaulaufen vor halbleeren RängenDie Nati zeigt eine perfekte Halbzeit – aber nur wenige schauen zu

Angespanntes Verhältnis mit Klubboss. Nottingham Forest entlässt Coach Espirito Santo

Angespanntes Verhältnis mit KlubbossNottingham Forest entlässt Coach Espirito Santo

WM-Quali-Wahnsinn. Italien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

WM-Quali-WahnsinnItalien dreht Neun-Tore-Spektakel gegen Israel ++ Kosovo überrascht Schweden

Furioser WM-Quali-Auftakt. Abgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel

Furioser WM-Quali-AuftaktAbgeklärte Nati schlägt Slowenien 3:0 und feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel