  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Elch, Jaguar und Adler Das sind die drei Maskottchen für die WM 2026

SDA

25.9.2025 - 18:34

Gianni Infantino sagt, die Maskottchen seien entscheidend für die Atmosphäre am Turnier.
Gianni Infantino sagt, die Maskottchen seien entscheidend für die Atmosphäre am Turnier.
Keystone

Die Fussball-WM 2026 wird von drei offiziellen Maskottchen begleitet.

Keystone-SDA

25.09.2025, 18:34

25.09.2025, 19:04

Maple der Elch, Zayu der Jaguar und Clutch der Weisskopfseeadler sollen die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA symbolisieren, wie der Weltverband FIFA bekanntgab.

«Die drei Maskottchen sind für die unglaubliche, fröhliche Atmosphäre bei diesem bahnbrechenden Turnier entscheidend. Sie erobern Herzen und sorgen in Nordamerika und rund um die Welt für eine grossartige Stimmung», wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung zitiert.

Die WM findet im kommenden Jahr mit 48 Mannschaften vom 11. Juni bis 19. Juli statt.

Meistgelesen

Die AfD hat 107 Kilogramm Gold nach Liechtenstein verschoben
«Senioren hatten jahrzehntelang Privilegien – jetzt jammern sie»
Flut zerstört Hotel-Lobby in wenigen Sekunden

Videos aus dem Ressort

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

Das Europa-League-Duell des FC Basel gegen Bundesligist Freiburg, Probleme mit dem Schweizer Fussball-Nachwuchs und heisse Diskussionen um den VAR. Alex Frei und Martin Andermatt ordnen mit Andreas Böni und Nick Laederach den Saisonstart ein.

25.09.2025

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Der 19-Jährige über schwierige Phasen in der Jugend, den wichtigsten Moment seiner Karriere und gute Ratschläge aus der Familie.

25.09.2025

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

25.09.2025

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

«Väter kritisieren im Zweifelsfall lieber den Trainer als den Sohn»

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Johan Manzambi – Der Freiburg-Youngster im Porträt

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nachrichtenagentur berichtet. UEFA prüft Suspendierung Israels wegen Gazakrieg

Nachrichtenagentur berichtetUEFA prüft Suspendierung Israels wegen Gazakrieg

Abstoss falsch ausgeführt. Meppens Kapitän verschuldet mit Lapsus Pokal-Aus: «Das passiert mir einmal im Leben»

Abstoss falsch ausgeführtMeppens Kapitän verschuldet mit Lapsus Pokal-Aus: «Das passiert mir einmal im Leben»

Doppelpack. Lionel Messi führt Inter Miami in die Playoffs

DoppelpackLionel Messi führt Inter Miami in die Playoffs