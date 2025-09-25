Gianni Infantino sagt, die Maskottchen seien entscheidend für die Atmosphäre am Turnier. Keystone

Die Fussball-WM 2026 wird von drei offiziellen Maskottchen begleitet.

Keystone-SDA SDA

Maple der Elch, Zayu der Jaguar und Clutch der Weisskopfseeadler sollen die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA symbolisieren, wie der Weltverband FIFA bekanntgab.

«Die drei Maskottchen sind für die unglaubliche, fröhliche Atmosphäre bei diesem bahnbrechenden Turnier entscheidend. Sie erobern Herzen und sorgen in Nordamerika und rund um die Welt für eine grossartige Stimmung», wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung zitiert.

Die WM findet im kommenden Jahr mit 48 Mannschaften vom 11. Juni bis 19. Juli statt.