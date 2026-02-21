Die YB-Spielerinnen freuen sich über den Sieg nach Verlängerung Keystone

Die YB-Frauen stehen als erster Finalist im Schweizer Cup fest.

Die Schweizer Meisterinnen setzten sich daheim im Wankdorf gegen den FC Basel mit 2:1 nach Verlängerung durch und treffen im Final am 29. März in Winterthur entweder auf den FC Zürich oder Servette Chênois.

Coumba Sow brachte die Baslerinnen in der 17. Minute in Führung, doch YB hatte die Antwort noch vor der Pause parat. Die Deutsche Lisa Josten traf zum 1:1. Für die Entscheidung sorgte die eingewechselte Audrey Remy, die nach einem Pfostenschuss von Maja Jelcic für den Abpraller zur Stelle war.

YB greift Ende März auf der Schützenwiese nach dem ersten Cupsieg seit 2001. Mit Zürich und Servette Chênois stehen sich am Sonntag die Cupsieger der letzten vier Jahre gegenüber.