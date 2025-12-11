Gerardo Seoane braucht in der Europa League Punkte - doch es fehlt die Konstanz Keystone

Gerardo Seoane kehrt Ende Oktober zu den Young Boys zurück – seither wirken die Berner zumindest in der Meisterschaft reifer. Nur in der Europa League lassen die Leistungen noch zu wünschen übrig.

Gerardo Seoane kam, sah und siegte. Als die Young Boys ihn für die Saison 2018/19 erstmals verpflichteten, führte er das Team nicht nur zur erfolgreichen Titelverteidigung – er tat dies auch in den beiden Folgejahren. In der Saison 2020/21 holte YB den Titel mit dem Rekordvorsprung von 31 Punkten. Hinzu kommt ein Cupsieg, ehe Seoane die Berner 2021 in Richtung Bundesliga verliess und zu Bayer Leverkusen wechselte.

Als bei YB im Herbst unter Giorgio Contini nicht mehr alles wie gewünscht lief, und der Klub Ende Oktober mit dessen Entlassung die Reissleine zog, war Seoane der logische Nachfolger. Denn er war der letzte Trainer, der in Bern für Konstanz gesorgt hatte.

Ein stetiges Auf und Ab

Eine solche soll der 47-jährige Innerschweizer erneut hinbekommen. Gleichzeitig stellte Christoph Spycher, Chief of Sports, klar, dass von Seoane keine «Wunderdinge» erwartet werden dürfen. «Es war ein ereignisreicher Start», bilanziert Seoane an der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Europa League gegen Lille.

Mit «ereignisreich» spricht der Trainer ein Auf und Ab seines Teams an: Gegen den FC Basel, der ersten Partie nach seiner Rückkehr, resultierte ein 0:0 – und das, obwohl YB wegen einer Rote Karte während fast einer ganzen Halbzeit mit einem Mann weniger spielen musste.

Es folgten souveräne Siege gegen St. Gallen (4:1) und Winterthur (5:0). Vom verunsicherten Team, das wenige Wochen zuvor gegen Lausanne-Sport mit 0:5 untergegangen war, schien nicht mehr viel übrig zu sein. Einzig mit dem 4:4 gegen Servette und dem 0:2 gegen Sion am vergangenen Wochenende kann Seoane nicht zufrieden sein. «Zuletzt gab es wieder einen Rückschritt, den wir in dieser Saison schon öfter gesehen haben. Es gelingt nicht immer, Konstanz an den Tag zu legen», sagt Seoane.

Grund dafür könnte die grosse Anzahl an Partien sein, die die Young Boys momentan bestreiten. «Ich habe versucht, mich in die Lage der Mannschaft zu versetzen, die seit vier Monaten alle drei Tage ein Spiel hat. Ich denke, physisch und mental gab es da einen Abbau», so Seoane und ergänzt, dass das aber normal sei.

«Seine Auffassungsgabe ist enorm»

Genaue Fortschritte seien momentan schwierig zu sehen und könnten teilweise auch nicht immer vom Training auf das Spiel übertragen werden. Christian Fassnacht, der Seoane nun zum zweiten Mal als Trainer erlebt, lobt ihn dennoch. Nach dem Befreiungsschlag gegen St. Gallen sagte er gegenüber Blue Sport: «Ich halte unglaublich viel von ihm als Trainer. Vorwiegend im taktischen Bereich. Seine Auffassungsgabe ist enorm.»

Verteidiger Jaouen Hadjam schlägt an der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in dieselbe Kerbe: «Er brachte Veränderungen. Wir haben zu Beginn viele Gegentore kassiert, deswegen hat Gerry mehr Intensität reingebracht.» Schritt für Schritt müsse die Philosophie von Seoane nun weiter übernommen werden.

Lille als nächste Bewährungsprobe

Ein guter Zeitpunkt, um zu zeigen, dass die Equipe unter dem neuen Trainer einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, ist am Donnerstagabend. Dann steht zu Hause im Wankdorf der 6. Spieltag der Europa League an und der Gegner heisst Lille.

Denn während Seoane in der Liga für einen Aufschwung sorgte, blieb dieser im zweithöchsten internationalen Wettbewerb bisher aus. 0:4 gegen ein in allen Belangen überlegenes PAOK Thessaloniki und 1:2 gegen den aktuell Dritten der Premier League Aston Villa lauten die Resultate.

Gegen Lille muss nun beinahe zwingend ein Sieg her, will sich YB die Chance für die Playoffs in der Europa League bewahren. Um das zu realisieren, braucht es laut Seoane Kompaktheit, erhöhte Kommunikation und eine gute Verteidigung, Obwohl klar sei, dass Lille (aktuell Vierter in der Ligue 1) nicht über 90 Minuten dominieren werde, solle die Mannschaft den Mut haben, Fussball zu spielen. Aber: «Wir wissen, dass wir morgen eine sehr gute Leistung brauchen gegen einen technisch sehr guten Gegner», so Seoane.